Abbonati
In evidenza
TV

Uomini e Donne 2025: la data e le anticipazioni sul trono classico e over

Tra meno di due settimane torneranno in onda le nuove puntate del dating show di Canale 5: ecco le novità e i nomi dei nuovi tronisti

Uomini e Donne 2025: la data e le anticipazioni sul trono classico e over
00:00 00:00
I punti chiave

I protagonisti di Uomini e Donne sono pronti a tornare ad animare il pomeriggio di Canale 5 con le loro storie d'amore. Il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi sta per tornare in onda con la nuova stagione e anche in questa nuova edizione non mancheranno le novità. Le registrazioni delle nuove puntate sono cominciate a fine agosto e verranno trasmesse in differita dopo la metà di settembre.

Quando comincia Uomini e donne

I D-Day è fissato per lunedì 22 settembre, giorno in cui gli studi di Uomini e donne torneranno ad animarsi con tre nuovi tronisti, tante nuove storie e vecchi e amatissimi personaggi. Ad accogliere il pubblico ci saranno, come di consueto, i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Scongiurata invece la presenza di Mario Adinolfi che, negli scorsi giorni, si era ironicamente proposto per una poltrona da opinionista.

Botta e risposta fra Adinolfi e Tina Cipollari: ecco cos'è successo

I nuovi tronisti

Per quanto riguarda i protagonisti del trono classico, saranno tre i nuovi tronisti che cercheranno la loro anima gemella nello studio del popolare dating show. Il primo nome ufficiale è quello di Flavio Ubirti, 24 anni di Figline Valdarno, ex calciatore e modello, volto già noto al pubblico televisivo. Falvio è infatti reduce dalla partecipazione a Temptation Island, dove si era avvicinato a Denise. Il secondo nome è quello di Cristiana Anania, 22 anni palermitana, una speaker radiofonica giovanissima che è pronta a mettersi in gioco a Uomini e donne. Il nome del terzo tronista è ancora sconosciuto e non è chiaro se verrà ufficializzato prima dell'inizio della nuova stagione del programma o direttamente nel corso della prima puntata. Ma l'attesa, si sa, dovrebbe giovare agli ascolti.

Chiara Pompei, il racconto dell'ex tronista dopo il tentato suicidio: "Mi hanno salvata in tempo"

Il trono Over, le novità

Sul fronte degli Over in studio sono attesi molti dei "vecchi" protagonisti: da Gemma Galgani a Armando Incarnato e persino Barbara De Santi, che è tornata single dopo la fine della storia con Ruggiero D'Andrea e quindi potrebbe scegliere di ripartire da Uomini e Donne per ritrovare l'amore.

La novità è che la redazione sembra essere a caccia di nuovi volti tra cavalieri e dame. Da settimane, infatti, sui canali social del programma e su WittyTv si parla di casting ancora aperti per il trono Over per dare nuovo slancio a uno dei format più amati della tv.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica