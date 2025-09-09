Uomini e Donne 2025: la data e le anticipazioni sul trono classico e over

I protagonisti di Uomini e Donne sono pronti a tornare ad animare il pomeriggio di Canale 5 con le loro storie d'amore. Il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi sta per tornare in onda con la nuova stagione e anche in questa nuova edizione non mancheranno le novità. Le registrazioni delle nuove puntate sono cominciate a fine agosto e verranno trasmesse in differita dopo la metà di settembre.

Quando comincia Uomini e donne

I D-Day è fissato per lunedì 22 settembre, giorno in cui gli studi di Uomini e donne torneranno ad animarsi con tre nuovi tronisti, tante nuove storie e vecchi e amatissimi personaggi. Ad accogliere il pubblico ci saranno, come di consueto, i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Scongiurata invece la presenza di Mario Adinolfi che, negli scorsi giorni, si era ironicamente proposto per una poltrona da opinionista.

I nuovi tronisti

Per quanto riguarda i protagonisti del trono classico, saranno tre i nuovi tronisti che cercheranno la loro anima gemella nello studio del popolare dating show. Il primo nome ufficiale è quello di Flavio Ubirti, 24 anni di Figline Valdarno, ex calciatore e modello, volto già noto al pubblico televisivo. Falvio è infatti reduce dalla partecipazione a Temptation Island, dove si era avvicinato a Denise. Il secondo nome è quello di Cristiana Anania, 22 anni palermitana, una speaker radiofonica giovanissima che è pronta a mettersi in gioco a Uomini e donne. Il nome del terzo tronista è ancora sconosciuto e non è chiaro se verrà ufficializzato prima dell'inizio della nuova stagione del programma o direttamente nel corso della prima puntata. Ma l'attesa, si sa, dovrebbe giovare agli ascolti.

Il trono Over, le novità

Sul fronte degli Over in studio sono attesi molti dei "vecchi" protagonisti: da Gemma Galgani a Armando Incarnato e persino Barbara De Santi, che è tornata single dopo la fine della storia con Ruggiero D'Andrea e quindi potrebbe scegliere di ripartire da Uomini e Donne per ritrovare l'amore.

La novità è che la redazione sembra essere a caccia di nuovi volti tra cavalieri e dame. Da settimane, infatti, sui canali social del programma e su WittyTv si parla diancora aperti per il trono Over per dare nuovo slancio a uno dei format più amati della tv.