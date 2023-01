Mare d'inverno, dove andare: tutte le mete più interessanti

Il mare d'inverno, una delle location più sottovalutate ma sicuramente tra le più benefiche e affascinanti. Nonostante la spiaggia sia la destinazione più desiderata durante la stagione estiva, in molti non la prendono in considerazione in inverno, proiettati verso mete legate alla neve, alla montagna o al relax da campagna. Eppure il mare offre innumerevoli vantaggi e benefici per la salute di corpo e mente, oltre a tante possibilità di svago e divertimento. Ecco tutte le mete più interessanti per i prossimi weekend invernali.

Mare d'inverno, quali i benefici e i vantaggi

Trascorrere un weekend al mare, anche durante l'inverno, è una scelta che comporta innumerevoli vantaggi e benefici per la salute. Una soluzione ben nota a chi vive nei pressi del mare, e può così godere di passeggiate sulla spaggia salutari per corpo e mente. È tutto riconducibile alla presenza dello iodio, un toccasana per i polmoni al pari dei sali di magnesio e potassio che si liberano con le onde. Il mare è un alleato anche per le difese immunitarie e combatte lo stress, un suono e un panorama che agevola veri e propri benefici psico-fisici. Le spiagge poco affollate, l'assenza di afa e un ambiente meno caotico consentono di sfruttare perfettamente la spiaggia e la battigia, in completo relax.

Mare d'inverno, le mete del nord Italia

La penisola italiana è ricca di location e mete marine interessanti, facilmente frequentabili anche durante la stagione invernale. A partire dalla Liguria con una serie di destinazioni e borghi davvero unici, ad esempio Camogli con le sue abitazioni dai colori vivaci. Al pari di Vernazza immersa nell'affascinante contesto delle Cinque Terre, perfetta per passeggiare sulle sue spiagge rocciose e tra i tanti sentieri incastonati tra terrazzamenti con vigneti, ulivi e giardini privati. Senza dimenticare Arenzano, Sestri Levante, Chiavari, Varigotti e la stessa Genova. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, Grado è sicuramente una meta molto interessante, dove imperversa la bora in un'ambientazione avvolta dal silenzio e dalla pace.

Da tenere d'occhio anche Lignano Sabbiadoro e la bella Trieste, ricca di storia ed eleganza. Per chi non vuole immergersi nella calca del Lido, il Veneto offre rifugio con location ricche di pace come Caorle, con i suoi 18 chilometri di spiaggia, o la stessa Jesolo dove è possibile effettuare delle escursioni a cavallo. L'Emilia Romagna è, da sempre, la destinazione estiva preferita dai giovani e dalle famiglie in grado di preservare il suo fascino anche in inverno. Tra le mete più classiche ecco i Lidi di Comacchio, Cervia, Milano Marittima, fino alle classiche Rimini e Riccione.

Mare d'inverno, le mete del centro Italia

Pe quanto riguarda il centro Italia possiamo ritrovare Castiglione della Pescaia, in Toscana, con il suo incredibile panorama a pochi passi dall'isola del'Elba, l'Argentario e l'Isola del Giglio. Ad Anzio nel Lazio il clima è sempre dolce, invoglia a passeggiare per ammirare i pescherecci e la bellezza del mare. Mentre il borgo di Sperlonga, con le sue case bianche, offre un elegante affaccio direttamente sul mare. Per chi ama le Marche non può non visitare il Conero, sicuramente più intimo e pacifico rispetto alla stagione estiva con la possibilità di passeggiare per Numana e Sirolo in piena tranquillità. Scendendo si raggiunge l'Abruzzo con Pescara, città natale di D’Annunzio, ma anche Marina di Vasto all'interno di un bellissimo golfo con affaccio sul mare. Senza dimenticare il Mosile con le sue incredibili bellezze naturali, in particolare il borgo di Termoli dove il mare azzurro è protetto dall'entroterra verdeggiante e collinare.

Mare d'inverno, le mete del sud e le isole

Raggiungendo il sud Italia si moltiplicano le destinazioni legate al mare, sia d'estate che d'inverno, complici le temperature mediamente gradevoli che rendono la permanenza molto rilassante. La Costiera Amalfitana con Sorrento si presenta come un elegante terrazzo sul mare, dove colori e sapori si mescolano offrendo un'esperienza unica. Sempre in Campania vale la pena visitare il borgo di Atrani, con la sua struttura medievale e la piccola spiaggia protetta, ma anche Conca dei Marini a pochi passi dal mare e su due livelli. Un'altra regione imperdibile è la Puglia, presa d'assalto in estate, ma più intima in inverno e per questo vale pena visitare con calma Gallipoli, Polignano e Ostuni con le sue caratteristiche osterie. Proseguendo nel viaggio si raggiunge la Calabria dove è d'obbligo passare da Tropea per ammirare il suo mare dalle tonalità ammalianti.

Giungendo poi in Basilicata con le sue spiagge ma anche le più intime calette, per momenti unici di pace come Policoro, Nova Siri e Marina di Pisticci. Per quanto riguarda la Sicilia vale la pena raggiungere la zona di Siracusa, ma anche Cefalù borgo Patrimonio UNESCO dal 2005, Favignana, la scala dei Turchi ad Agrigento e la stessa Lampedusa. Mentre in Sardegna è imperdibile Is Arutas, libera dalla folla estiva, con la spiaggia di quarzo e battuta dal maestrale. Ma anche Solanas con la sua sabbia dorata a pochi passi da Cagliari, Cala Cipolla a Chia, Carloforte, Capo Caccia e Bosa. Perfetta da visitare anche nell'entroterra per scoprire gusti e luoghi del tutto unici.