Sconti di Natale: il meglio su pc, tablet e smartphone in offerta

Un regalo di Natale adatto a chi ama la tecnologia? Sicuramente un computer, fisso o portatile, un tablet o uno smartphone. Solitamente ci sono modelli dei sogni che presentano un costo importante, ma con gli sconti e le offerte natalizie di Amazon tutto risulta più facile, sia nella scelta che nell’acquisto del dono perfetto.

Apple iMac 2020

Per coloro che hanno bisogno di un computer fisso, questo è la Cadillac dei computer. Si tratta di un Apple iMac produzione 2020 con schermo da 27 pollici, display retina 5K, 8 giga di Ram e 256 giga di archiviazione ultraveloce Ssd. Possiede diverse porte, tra cui Usb-C, Usb-A e Gigabit Ethernet. L’ideale per coloro che si occupano di grafica e videomaking per mestiere o per diletto. Possiede naturalmente sistema operativo iOS.

Lenovo notebook IdeaPad3

Molti scelgono notebook dalle dimensioni ridotte, ma c’è ancora chi ama dimensioni più “tradizionali” per così dire. Questo notebook Lenovo IdeaPad 3 ha un display da 15.6 pollici ad alta definizione. Le prestazioni di Ram e archiviazione sono le stesse del modello precedente, ma qui si utilizza Windows Hello. È molto leggero e sottile, per cui accanto alle buone prestazioni è presente anche un’ottima maneggevolezza per chi si sposta spesso.

Hp Laptop

E anche qui uno schermo da 15.6 pollici e 8 giga di Ram. L’Hp Laptop è un buon computer che si avvale di Windows 11 Home, ma per esso è preferibile l’uso personale a quello professionale. Ottima l’autonomia della batteria, che dura oltre le 9 ore e quindi il portatile si presta agli spostamenti, poiché è pure leggero e sottile.

Lenovo Tab M8

Un ottimo tablet con 3 giga di Ram e 32 di archiviazione. Supporta wifi e bluetooth, con sistema Android. La qualità che meglio contraddistingue il Tab M8 Lenovo è però la semplicità di utilizzo: anche un bambino ne saprebbe venire a capo. Anzi potrebbe essere anche il regalo adatto per un giovanissimo, naturalmente munendolo di un apposito bumper contro gli urti in base all’età di chi riceverà il regalo.

Huawei Mediapad T5

Questo tablet, con schermo 10 pollici, possiede 3 giga di Ram e 32 giga espandibili di archiviazione, e supporta sistema operativo Android. Buona la risoluzione video e ottimi gli altoparlanti stereo: oltre che rappresentare potenzialmente un supporto professionale, il tablet Huawei Mediapad T5 può essere adatto al tempo libero, per le app di gioco o la visione di una serie tv fuori casa.

Oppo A16

Ideale per chi gira piccoli video, lo smartphone Oppo A16 è dotato di una tripla fotocamera dalle qualità molto efficienti. Si sblocca con riconoscimento facciale o impronta laterale, e presenta come caratteristiche 4 giga di Ram e 64 di Rom espandibile. Supporta sistema operativo Android.

Samsung Galaxy M13

Si tratta di un modello uscito quest’anno di quello che ormai è diventato un grande classico degli smartphone. Il Samsung Galaxy M13 ha anch’esso la tripla fotocamera, una Ram di 4 giga e una memoria interna espandibile di 128 giga. È caratterizzato inoltre da un design minimale ed è perfetto per coloro che conservano nel loro smartphone tutte le informazioni e i ricordi importanti.

