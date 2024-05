Perché l'olio d'oliva è un elisir di lunga vita

Da un recentissimo studio arriva l'ennesima conferma dei benefici dell'olio extravergine d'oliva sulla salute.

Secondo le ultime ricerche condotte dalla Fondazione Umberto Veronesi e da NeuroMed, il consumo regolare del prezioso alimento è associato ad una sensibile riduzione della mortalità per tumori e malattie cardiovascolari.

Lo studio scientifico, pubblicato sulla prestigiosa rivista European Journal of Clinical Nutrition, ha elaborato e analizzato i dati di quasi 23000 adulti italiani, sia uomini che donne, partecipanti alla ricerca epidemiologica Moli-Sani. Nel corso di oltre 12 anni di continuo monitoraggio si sono raccolti dati ed informazioni importantissimi da cui si evincono i numerosi effetti positivi derivanti dal consumo di olio di oliva, già ampiamente documentati dalla letteratura medica, soprattutto riguardo alla salute cardiovascolare.

Si è sempre saputo piuttosto poco sugli effetti dell'olio evo in relazione ai tumori. Lo studio si è prefissato di indagare il ruolo del cosiddetto "oro verde", alimento principe della Dieta Mediterranea, anche in relazione ai fattori e alle statistiche di mortalità per tumore. Si è evidenziata una riduzione del rischio di mortalità strettamente connessa all'assunzione continua e quotidiana dell'olio di oliva. Assumerne in quantità uguali o superiori a tre cucchiai da tavola porterebbe ad una riduzione del rischio di sviluppare la malattia pari ad almeno il 23%.

I risultati di tale ricerca portano poi a ponderare ipotesi molto interessanti. Malattie molto diverse tra loro per genesi e decorso potrebbero in realtà condividere fattori di rischio e meccanismi molecolari, tutti in ogni caso contrastati dalle proprietà benefiche del nostro olio.

Queste ricerche rendono ancora più evidente di come sia estremamente importante integrare le nostre diete con questo salutare condimento. Ovviamente senza esagerare ( la moderazione è alla base di tutto) e prediligendo sempre olio di alta qualità e dalla provenienza sicura. Oltre ad aiutare il nostro cuore e a prevenire mali di vario genere, l'olio extravergine di oliva è un vero e proprio ricostituente che ci aiuta a rimanere in forze e a rallentare l'invecchiamento. Ricchissimo di vitamina E e di caroteni, il suo consumo protegge le nostre cellule dai radicali liberi, mantenendole giovani e in salute.

Quindi l'olio di oliva non solo rende i piatti più gustosi ma contribuisce a rendere le nostre vite più sane, un vero e proprio alleato del nostro benessere.