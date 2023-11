Dieta anti-stanchezza, quali sono gli alimenti che donano energia

Durante i cambi di stagione è inevitabile sentirsi stanchi e spossati.

L’organismo è influenzato dai cambiamenti climatici e dalle nuove abitudini quotidiane in primis quelle legate alla riduzione delle ore di luce che contribuiscono a produrre più melatonina, l’ormone del sonno.

Il termine scientifico utilizzato per definire questo stato di stanchezza e svogliatezza è astenia. A causa di essa si possono riscontrare problemi sia legati alla sfera fisica che quelli legati a quella psichica. Numerose sono le persone che lamentano mal di testa, fatica ad addormentarsi, sbalzi d’umore, malessere generale, difficoltà a concentrarsi. Una delle più note cause di questo tipo di stanchezza risiede anche nello stress ossidativo dovuto alla produzione eccessiva di radicali liberi.

L’alimentazione può essere una valida alleata per contrastare questo stato di stanchezza e malessere con una dieta ricca di alimenti antiossidanti e fonte di sali minerali e vitamine che sono in grado di aumentare le difese immunitarie donando forza e vitalità all’organismo. Scopriamo insieme quali sono gli alimenti che non devono mancare mai in una dieta anti-stanchezza.

Cereali integrali

Ricchi di fibre, tiamina e vitamine del complesso B, sono preziosi per aumentare la capacità di resistenza dell’organismo allo stress. Saziano senza appesantire perché vengono bruciati con facilità e rapidità. La vitamina B6 in essi contenuti è essenziale per potenziare e stimolare le capacità cognitive come la memoria e l’attenzione.

Frutta secca

Ricca di zinco e magnesio dona energia e vitalità all’organismo. Ottima come spuntino da consumare a metà mattinata o metà pomeriggio.

Yogurt greco

Alimento altamente proteico che non deve mai mancare nel proprio regime alimentare perché aiuta ad assimilare meglio le sostanze nutritive regolarizzando l’attività intestinale contrastando problemi digestivi legati all’astenia.

Salmone

Contiene gli omega 3 che stimolano la produzione della serotonina, l’ormone del benessere. Le vitamine B1, B3, B5, B6 e B12, di cui è ricco prevengono tutti i malanni legati allo stress psicofisico.

Avocado

Fonte di tirosina che contribuisce a produrre nel cervello la dopamina, il neurotrasmettitore che ci fa sentire più vitali, motivati e pieni di energia per affrontare al meglio gli impegni quotidiani.

Crostacei

Ricchi di rame sono un ottimo supporto al sistema nervoso. È anche coinvolto nella produzione di una sostanza chiamata mielina che riveste e protegge i nervi.

Agrumi

Ricchi di vitamina C e vitamina A che è in grado di contrastare lo stress ossidativo. Consentono sostanze antiossidanti chiamate bioflavonoidi che proteggono e rinforzano i muscoli e i tessuti.

Banana

Super nutriente e saziante, fonte di potassio utile per sentire meno il senso di affaticamento. Stimola la maggiore produzione della serotonina che dona il buonumore e il senso di soddisfazione.

Uova

Contiene vitamine B2 e B12 preziose per contrastare l’affaticamento cognitivo. Il tuorlo è anche fonte di ferro e vitamina A che aiuta a contrastare la formazione dei radicali liberi.

