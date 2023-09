Bed rotting, la nuova tendenza di Tik Tok tra benefici e criticità

Il fenomeno del bed rotting sta diventando sempre di più una tendenza diffusa su Tik Tok.

Numerosi infatti sono i video che circolano in rete in cui gli utenti di questo noto social documentano la loro esperienza di intere giornate trascorse avvolti tra le lenzuola ad oziare o dedicarsi ad attività piacevoli come guardare serie tv.

Che cos’è il bed rotting

Il bed rotting consiste nel rilassarsi a letto per diverse ore al giorno, principalmente nelle ore di veglia che normalmente sono dedicate alle attività legate a studio o lavoro e, talvolta anche per giorni interi. Questa tendenza è considerata un nuovo modo di prendersi cura di sé e rallentare i ritmi quotidiani frenetici dopo un periodo stressante e di pressione al lavoro, dopo una serata in cui si è dormito poco o male.

Letteralmente il termine bed rotting significa “marcire a letto”. Prevede anche di consumare spuntini e chattare dal pc stando comodamente sdraiati a letto. Il letto quindi diventa il luogo in cui dedicarsi a pieno ad attività piacevoli seguendo ritmi più rallentati e più vicini alle proprie esigenze di benessere e relax.

Aspetti positivi e negativi del bed rotting

Secondo gli psicologi il bed rotting può essere benefico solo se lo si compie in maniera sporadica per fare il pieno di energie e per recuperare le ore di sonno perse durante una settimana stressante al lavoro o a scuola. Ritagliarsi dei momenti per oziare può essere prezioso per stimolare la creatività dedicandosi ad attività piacevoli come la lettura, la meditazione o ascoltare musica.

La tendenza del bed rotting ha diversi punti critici sia dal punto di vista fisiologico che psicologico. Innanzitutto stare troppo tempo sdraiati a letto non fa per niente bene ai muscoli e alle articolazioni. Lo stare sdraiati per un tempo prolungato che raggiunge diversi giorni indebolisce la massa muscolare e gradualmente possono riscontrarsi delle serie difficoltà di movimento.

Quando questa abitudine è prolungata assistiamo anche ad un scompenso vero e proprio del ritmo cardiano. Si possono riscontrare dei problemi di insonnia, eccessiva sonnolenza diurna, sbalzi d’umore e depressione. Il rischio è quello di ritrovarsi più stanchi di prima. A lungo andare si rischia di sviluppare una vera e propria forma di depressione chiamata clinomania.

Quest’ultima è caratterizzata dalla difficoltà di separarsi dal letto nei confronti del quale si crea una forma di dipendenza, da un’eccessiva sensazione di stanchezza ed esaurimento di energie vitali, apatia, voglia di non fare nulla. Inoltre a causa del bad rotting si rischia di isolarsi dagli altri e di compromettere anche lo svolgimento delle attività quotidiane.