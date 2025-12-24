Carenza di magnesio, dal tremolio all'occhio alla stanchezza: 8 segnali indicatori

Il magnesio è un minerale essenziale di cui l’organismo ha bisogno per il suo regolare ed equilibrato funzionamento.

Quando questo minerale non è sufficiente l’organismo tende a scatenare una serie di reazioni biochimiche che non vanno assolutamente sottovalutate. Queste coinvolgono inevitabilmente la salute del cuore, il sistema nervoso, i muscoli, le ossa e il metabolismo.

È importante per la gestione dello stress e per ricaricarsi di energie. Le carenze di questo sale minerale possono essere legate ad un’alimentazione non adeguata e sana priva di alimenti che lo contengono. Anche l’eccessiva sudorazione, gli sbalzi ormonali, l’uso di determinati medicinali, problemi gastrointestinali possono ridurre il quantitativo di magnesio presente nel nostro organismo.

La quantità giornaliera di magnesio varia dai 200 ai 500 mg. In caso di mancanza di magnesio l’organismo ci lancia a dei segnali inequivocabili che è importante conoscere e non sottovalutare. Scopriamo quali sono.

Questo studio pubblicato su National Library of Medicine, oltre ad elencare le cause della carenza di magnesio, raccoglie i principali sintomi che può provocare. Ecco quelli più comuni:

Tremolio all'occhio

L’occhio che balla è provocato da una forma di scossa muscolare breve e isolata. È un disturbo passeggero che non deve preoccupare anche se può diventare fastidioso. La sua causa principale è la carenza di magnesio perché assieme al potassio questo minerale è importante per la contrazione muscolare che è sensibile alla quantità di questi sali minerali.

Insonnia

Questo sale minerale è importante per il benessere mentale e il corretto funzionamento del sistema nervoso. La sua carenza può provocare risvegli ricorrenti perché abbassa inevitabilmente i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. Ci sono anche casi di dipendenza dal cortisolo da non sottovalutare, quindi è sempre consigliato rivolgersi al proprio medico prima dell'assunzione.

Sbalzi d’umore ricorrenti

La sua carenza può scatenare irritabilità, tristezza e umore ballerino. Soprattutto nelle donne nel periodo premestruale questa condizione legata alla scarsità di magnesio può manifestarsi in maniera evidente.

Mal di testa ricorrente

Il magnesio aiuta a rilassare i muscoli del sistema nervoso. Quando è carente cefalee ed emicranie si scatenano con più facilità.

Crampi muscolari

Uno dei segnali è senza dubbio un aumento dei crampi muscolari che si manifestano non solo quando si svolge attività fisica o si è in movimento ma anche in stato di riposto. Possono essere dolorosi e limitare la capacità di movimento.

Stanchezza cronica

Altri sintomi fisici includono una sensazione generale di affaticamento e debolezza. Questa può persistere nonostante il riposo adeguato. Molto comune è percepirla anche al risveglio.

Problemi al sistema digestivo

Numerosi sono i disturbi gastrointestinali come nausea, vomito, crampi addominali e diarrea che si manifestano.

Ossa fragili

Questo sale minerale è coinvolto nella produzione degli osteoblasti. Quest’ultimi sono le cellule che costruiscono efficacemente le ossa e le rendono più forti. A lungo andare questa carenza può provocare l’osteoporosi.

Come fare il pieno di magnesio

Per sopperire alla carenza di magnesio l’alimentazione è una grande alleata. Vi sono infatti tanti alimenti che ne contengono grandi quantità come le verdure a foglia verde, in particolare spinaci e broccoli.

Anche la frutta secca è una grande riserva di questo minerale prezioso oltre a contenere fibre, proteine e Omega-3. Via libera quindi ad una porzione giornaliera di 30 grammi di mandorle, nocciole, noci e pistacchi. Perfetti anche i datteri da inserire come ingrediente salutare nelle macedonie, torte e biscotti.

Per fare un adeguato pieno di magnesio

come fagioli rossi, lenticchie, ceci, piselli, andrebbero consumati almeno una volta a settimana. Ideali come spuntino le banane Ottimo anche il cioccolato fondente e i cereali integrali.