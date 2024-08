Carenza di vitamina D: quali malattie provoca e come riconoscere i sintomi

La vitamina D ha un ruolo essenziale per il corretto funzionamento dell'organismo: migliora la forza muscolare, rafforza il sistema immunitario, aiuta a prevenire le infiammazioni, ecc.

La vitamina D non è realmente una vitamina: è un pro ormone liposolubile. È prodotto dalla pelle, immagazzinato nel fegato, nei muscoli e nel tessuto adiposo e utilizzato dal corpo durante i periodi non soleggiati.

Due forme di vitamina D sono importanti per l’uomo:

vitamina D2, o ergocalciferolo, sintetizzata naturalmente dalle piante ;

; vitamina D3, o colecalciferolo, sintetizzata dall'organismo quando la pelle è esposta alle radiazioni ultraviolette (principalmente raggi UVB) del sole.

La vitamina D aiuta a costruire ossa resistenti, permette sia un migliore assorbimento del calcio e del fosfato nell'intestino, ma anche il riassorbimento del calcio a livello renale. Dovremmo temere una carenza quando il patrimonio osseo invecchierà? La carenza di vitamina D contribuisce alla perdita di densità ossea dopo i cinquant'anni. Prima di questa età non abbiamo studi che lo dicano ed è molto difficile valutare la velocità con cui le ossa perdono densità perché varia notevolmente da persona a persona.

Quando si parla di insufficienza di vitamina D?

Per le persone sane si parla di insufficienza di vitamina D quando la concentrazione nel sangue scende al di sotto di 20 nanogrammi (20 miliardesimi di grammo) per ml di sangue. Si parla di carenza di vitamina D quando questa concentrazione scende sotto i 10-12 nanogrammi per ml di sangue,ma è molto più rara e colpisce soprattutto le persone molto anziane che soffrono di malattie come l’insufficienza renale.

Quali sono i sintomi di una carenza di vitamina D?

Stanchezza generale ( astenia ), debolezza muscolare, dolori ossei, tono dell'umore basso, mancanza di energia, ridotte difese immunitarie) sono segni che possono segnalare una carenza di vitamina D. Mentre il legame tra vitamina D e buona salute delle ossa è ben noto, è meno noto che la carenza di vitamina D ha effetti anche sui muscoli. Diversi studi, il più recente dei quali è stato pubblicato nell’aprile 2021 sul Journal of Endocrinology ( "La carenza di vitamina D indotta dalla dieta riduce la respirazione mitocondriale dei muscoli scheletrici ”, Journal of Endocrinology, 2021), hanno stabilito un legame tra bassi livelli di vitamina D e scarsa forza muscolare, che provoca cadute nelle persone anziane. L'integrazione consente quindi di ottimizzare la massa muscolare e ridurre il rischio di fratture.

Quali malattie sono associate alla carenza di vitamina D?

In inverno il deficit potrebbe essere una delle cause dell’aumento delle malattie respiratorie infettive. Molti studi suggeriscono che la vitamina D regoli l’immunità,attivando la risposta antimicrobica, prevederrebbe malattie infettive come raffreddore o influenza .

Altri studi hanno dimostrato un rischio più elevato di sviluppare una sindrome di demenza, e in particolare il morbo di Alzheimer , in caso di carenza. La vitamina D, infatti, ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti: protegge i neuroni e i vasi, influenzando così le prestazioni cognitive.

La carenza di vitamina D è stata collegata anche alla comparsa di tumori (colon-retto, seno, pancreas, prostata) e di malattie autoimmuni (tiroidite, diabete di tipo 1, artrite reumatoide, ecc.). Questo deficit è anche associato ad un aumento del rischio di ipertensione e malattie cardiovascolari. Ma “associazione” non significa “causalità”. Resta da confermare se la carenza di vitamina D abbia un ruolo nell’insorgenza di tutte queste malattie. Potrebbe anche essere una conseguenza di questo. E, ad oggi, gli studi non sanno se l’integrazione protegga da queste malattie.

L’importanza della vitamina D per la pelle e la salute

Pelle opaca

Se la pelle appare un po' grigiastra e opaca e all'improvviso compaiono delle occhiaie sotto gli occhi, c'è una buona probabilità che si abbia una carenza di vitamina D.

Pelle reattiva

La vitamina D può ridurre alcune infiammazioni della pelle. Quando sono carenti, il corpo deve lavorare di più per combattere le malattie della pelle come l’acne e la rosacea.

Rughe sottili

La vitamina D è un antiossidante che aiuta a prevenire le linee sottili e le rughe. Una carenza di vitamina D accelera la comparsa di linee sottili e rughe.

Pelle secca

La pelle secca e pruriginosa può essere un sintomo importante di carenza di vitamina D. Appare spesso sulle guance, sul mento e sulla fronte. Nel peggiore dei casi può causare eczema perché il sistema immunitario funziona meno bene.

Sudorazione profusa

Infine, una carenza di vitamina D può portare ad un aumento della sudorazione in tutto il corpo. La pelle diventa quindi secca e irritata, il che accelera la comparsa delle macchie.

Chi dovrebbe assumere integratori di vitamina D?

Dopo i 65 anni , l'integrazione ha interesse a prevenire cadute e fratture non vertebrali, come quella del collo del femore. È utile anche nelle donne in postmenopausa che soffrono di osteoporosi, perché i trattamenti funzionano molto meno bene in caso di insufficienza. Si consiglia di assumere integratori anche alle persone in sovrappeso, alle persone con la pelle scura, a coloro che trascorrono poco tempo all'aria aperta in estate, che indossano indumenti coprenti o che sono a dieta, poiché spesso ne presentano una carenza, soprattutto in inverno.

L'integrazione di vitamina D è consigliata tutto l'anno alle donne incinte e che allattano, ai bambini dai 2 ai 5 anni e agli anziani che vivono in istituti.

Si consiglia di assumere gli integratori in modo sistematico, senza dosaggio: in caso di dubbio, sarebbe un peccato non correggere un deficit, soprattutto perché l’assunzione di vitamina D non ha mostrato alcun effetto dannoso.

Gli studi più convincenti riguardano l’assunzione giornaliera di vitamina D, a dosi comprese tra 800 e 25.000 UI al giorno. Per una maggiore efficacia sulla salute delle ossa, deve essere combinato con il calcio (idealmente di origine alimentare).

Vitamina D: dove trovarla? In quali alimenti?

Questa vitamina

liposolubile è fornita dagli alimenti e sintetizzata dall'organismo nella pelle sotto l'azione dei raggi solari. Se preferiamo non correre il rischio di carenza di vitamina D in inverno, abbiamo a disposizione tre soluzioni: