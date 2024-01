Gli esercizi con la fitball per tornare in forma dopo le feste

Anno nuovo... voglia di movimento! Terminate le feste natalizie, tornare in forma in maniera divertente ed anche sicura è possibile, basta usare la fitball. Si tratta di un pallone di gomma rimbalzante inventato da Aquilino Cosani come giocattolo per i bambini. Solo negli anni '90 in America la fitball iniziò ad essere presentata come strumento fitness ideale per ogni tipo di allenamento. Infatti, se utilizzata correttamente, essa garantisce notevoli benefici senza alcuno stress per le articolazioni. Ma quali sono gli esercizi ideali per eliminare i chili in eccesso? Scopriamolo insieme.

Scegliere la giusta fitball

La fitball è da tempo utilizzata in ambito sportivo come mezzo per sviluppare e potenziare le sensazioni corporali quali la forza, l'elasticità e la coordinazione. Ma è altresì ampiamente impiegata in campo fisioterapico per alleviare i fastidi causati dalla lombalgia. In commercio esistono modelli di dimensioni differenti (da 35 a 85 centimetri) e la maggior parte sono realizzati in pvc. Tutti, poi, presentano una valvola di gonfiaggio e sono resistenti allo scoppio.

Scegliere la giusta fitball alle volte non è semplice. Se, ad esempio, il pvc è troppo duro e spesso, la palla risulta meno rimbalzante e poco confortevole. Anche un materiale eccessivamente sottile influisce in maniera negativa sul comfort. Prima di procedere all'acquisto è bene chiedere consiglio a rivenditori esperti di strumenti fitness. Un altro criterio da tenere in considerazione è la propria altezza. Dunque se si è alti:

tra 150 e 170 centimetri è preferibile optare per un pallone di 55 centimetri di diametro;

tra 170 e 180 centimetri è preferibile optare per un pallone di 65 centimetri di diametro;

più di 180 centimetri è preferibile optare per un pallone di 75 centimetri di diametro.

I benefici della fitball

La fitball è un attrezzo sicuro e privo di controindicazioni, basti pensare che può essere usato anche in gravidanza poiché sostiene il peso maggiore e il cambiamento del baricentro provocato dalla crescita della pancia. Numerosi sono i suoi benefici:

tonifica addome, gambe e glutei . Queste zone corporee sono sottoposte ad un lavoro intenso ma non gravoso che consente di mantenere nel tempo il giusto grado di tonicità;

. Queste zone corporee sono sottoposte ad un lavoro intenso ma non gravoso che consente di mantenere nel tempo il giusto grado di tonicità; migliora la postura. L'utilizzo smodato di computer e smartphone mette a dura prova l'area lombare e i muscoli flessori dell'anca. La fitball, aumentando la consapevolezza posturale, previene il mal di schiena anche nei soggetti affetti da patologie articolari e muscolari croniche;

L'utilizzo smodato di computer e smartphone mette a dura prova l'area lombare e i muscoli flessori dell'anca. La fitball, aumentando la consapevolezza posturale, previene il mal di schiena anche nei soggetti affetti da patologie articolari e muscolari croniche; favorisce la circolazione . La contrazione muscolare che si attiva durante gli esercizi promuove la circolazione del sangue e, di conseguenza, consente una migliore ossigenazione delle cellule del corpo;

. La contrazione muscolare che si attiva durante gli esercizi promuove la circolazione del sangue e, di conseguenza, consente una migliore ossigenazione delle cellule del corpo; scioglie le contratture muscolari. Oltre a favorire il rilassamento dei muscoli, dona elasticità alle articolazioni doloranti che riacquistano la mobilità in maniera non traumatica.

Gli esercizi con la fitball

Come già detto, tutti possono utilizzare la fitball, anche pazienti con disturbi di varia natura se seguiti con attenzione da un personal trainer o da un fisioterapista. Chi non soffre di particolari problematiche può allenarsi a casa con la consapevolezza che solo un lavoro costante, abbinato alla corretta alimentazione, è in grado di garantire benefici concreti e duraturi nel tempo.

Esercizio per gli addominali e per i glutei : in ginocchio, le mani sono appoggiate alla fitball. Scivolare sulla palla con il busto e appoggiare sulla stessa la fascia pelvica. Mantenere le braccia tese e appoggiate a terra. Una volta trovato l'equilibrio, effettuare piccoli movimenti dall'alto verso il basso con la gamba destra tesa. Cambiare l'arto e ripetere dieci volte

: in ginocchio, le mani sono appoggiate alla fitball. Scivolare sulla palla con il busto e appoggiare sulla stessa la fascia pelvica. Mantenere le braccia tese e appoggiate a terra. Una volta trovato l'equilibrio, effettuare piccoli movimenti dall'alto verso il basso con la gamba destra tesa. Cambiare l'arto e ripetere dieci volte Esercizio per le braccia : in piedi, gambe leggermente divaricate. Portare la fitball sopra la testa con le braccia tese. Inspirare ed espirare portando la gamba destra indietro. Tornare in posizione di partenza, cambiare arto e ripetere dieci volte

: in piedi, gambe leggermente divaricate. Portare la fitball sopra la testa con le braccia tese. Inspirare ed espirare portando la gamba destra indietro. Tornare in posizione di partenza, cambiare arto e ripetere dieci volte Esercizio per la schiena : appoggiare la pancia sulla fitball e contrarre i muscoli addominali. Sollevare la schiena mantenendo le dita delle mani intrecciate dietro la nuca. Ripetere dieci volte

: appoggiare la pancia sulla fitball e contrarre i muscoli addominali. Sollevare la schiena mantenendo le dita delle mani intrecciate dietro la nuca. Ripetere dieci volte Esercizio per le gambe: il petto e la pancia poggiano sulla fitball. Sollevare prima una gamba e poi l'altra contraendo i muscoli dei glutei e del retro della coscia. Ripetere dieci volte.

