Cosa fanno ogni giorno Victoria Beckham e le altre star per tenersi in forma: ecco 7 segreti anti-age

Sfoggiare un fisico snello e tonico e una pancia rigorosamente piatta come le celebrities del momento non è assolutamente facile, soprattutto in vista della prova costume dei prossimi mesi.

Il desiderio di tutti è quello di mantenersi costantemente in forma senza accumulare grassi in eccesso. Un’altra tendenza che va di moda, soprattutto tra le celebrities è quella di sfoggiare una pelle elastica, luminosa senza la presenza dei segni del tempo.

Alzi la mano chi non desidererebbe mostrare meno degli anni della propria età biologica. Al giorno d’oggi è inevitabile lasciarsi influenzare dalle star del momento che sui loro social forniscono spunti e consigli per come mantenersi in forma. Tra crucci, desideri e aneddoti scopriamo insieme quali sono i principali segreti di benessere e bellezza di cui prendere nota:

1. Aceto di mele di Victoria Beckham per accelerare il metabolismo:

È il rituale mattutino dell’ex Spice Girls che comincia la giornata bevendo due cucchiai di aceto di mele a stomaco vuoto. È un rimedio antichissimo per dimagrire perché accelera il metabolismo dell’organismo. Apporta diversi benefici all’organismo come il miglioramento della digestione. Una nota ricerca pubblicata sulla rivista scientifica BMJ Nutrition, Prevention and Health ha confermato che assumere al mattino aceto di mele a stomaco vuoto apporta una perdita di peso paragonabile a quella delle persone che assumono regolarmente i farmaci anti-obesità;

2. Ice-Facial di Jennifer Aniston per liberarsi dalle occhiaie:

È il trattamento low cost anti age della star di Hollywood. È in grado di donare un incarnato fresco e radioso. Consiste nel riempire una bacinella capiente di acqua fredda, abbassandone ulteriormente la temperatura con l'aggiunta di cubetti di ghiaccio appena estratti dal freezer e immergere il volto in essa per appena 20 secondi. È un metodo che rigenera la pelle donandole un effetto rinfrescante che restringe i pori e la leviga. Aiuta a liberarsi dalle occhiaie e le borse legate alla stanchezza;

3. Il retinolo di Jennifer Lopez contro le macchie del tempo

Una delle abitudini della cantante è quella di cospargere una crema al retinolo sul viso prima di andare a letto. Il retinolo come l’acido ialuronico è uno degli ingredienti molto diffusi nell’ambito della cosmesi di ultima generazione perché ricco di peptidi, cellule che permettono di rigenerare la pelle. Il retinolo in particolare svolge una potente azione esfoliante che rimuove le cellule morte donando elasticità e attenuando la comparsa delle macchie legate all’età;

4. Il brodo di ossa di pollo col collagene di Salma Hayek per una pelle giovane

L’attrice che a 57 anni sfoggia un viso radioso e giovane ha rivelato sui social di bere uno shottino al giorno di brodo di ossa di pollo per fare il pieno di collagene, utile per mantenere la pelle giovane, più a lungo. Questa proteina è in grado di stimolare la produzione di elastina e aiuta a rinforzare ossa, capelli e unghie. Il brodo di ossa di pollo di cui parla molto la star di Hollywood è il liquido che rimane dopo aver cotto per tante ore le ossa di manzo, vitello, pollo, tacchino o selvaggina, insieme a verdure, erbe e spezie. È un concentrato di proteine, vitamine e minerali preziosi;

5. Moon bathing di Kate Moss per liberarsi dalle energie negative

È la pratica di benessere della nota modella. Consiste nello sdraiarsi sotto la luce della luna per assorbirne l'energia. Apporta un benessere psicofisico perché aiuta a rilassarsi e favorire la riflessione grazie all’inedita connessione che si instaura con il contatto con la natura;

6. Dieta Atkins di Kim Kardashian per tornare in forma dopo la gravidanza

È il regime alimentare che la star ha adottato per dimagrire dopo la sua seconda gravidanza. È una dieta improntata sul consumo di proteine e pochissimi carboidrati di cui solo 20 grammi al giorno. Improntata sul consumo di carne, pesce, uova, latticini. Prevede anche il consumo limitato di vegetali e frutta soprattutto quelli con un alto livello glicemico. Favorisce un rapido dimagrimento e dona un immediato senso di sazietà;

7. Succo di limone di Heidi Klum per una pancia piatta

Prevede il consumo di una bevanda a base di questo noto agrume da bere in diversi momenti della giornata (fino a cinque volte in una giornata) per sgonfiare la pancia, combattere la cellulite e perdere chili in poche settimane in vista della prova costume. Questo avviene perché il limone svolge una potente azione depurativa che libera l’organismo dalle scorie, tossine e grassi in eccesso. Aiuta a regolare il metabolismo.

