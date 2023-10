Bere acqua e aceto di mele al mattino fa bene o male?

Bere ogni mattina un bicchierino di acqua con aceto di mele a digiuno è diventata un’abitudine virale su Tik Tok.

Persino le celebreties ne parlano sui loro social. Ad esempio Kourtney Kardashian ha dichiarato di assumere acqua e aceto sia al mattino e alla sera e si è rivelata un'abitudine preziosa per contrastare i crampi di fame.

Di cosa si tratta

Considerato un rimedio naturale dalle antiche origini, l’aceto di mele è annoverato tra gli alimenti fermentati. Si ottiene infatti dalla fermentazione degli zuccheri delle mele. Questo processo contribuisce a trasformarli in acido acetico. Contiene molteplici batteri fermentati ricchi di probiotici che fanno bene all’intestino e che contribuiscono a rafforzare il sistema immunitario.

Uno shottino di acqua e aceto di mele al mattino è consigliato dai nutrizionisti perché come tutti i cibi fermentati non deve mai mancare nel proprio regime alimentare. L’avvertimento è di diluirlo con dell’acqua tiepida in modo da non danneggiare lo smalto dei denti e provocare immediato bruciore di stomaco quando si è a digiuno al mattino. A causa della sua alta fermentazione alcune persone infatti non riescono a tollerarlo a stomaco vuoto.

Non ha delle controindicazioni però può entrare in contrasto con alcuni medicinali antipertensivi provocando un abbassamento eccessivo della pressione sanguigna. Lo si consiglia a anche a chi soffre di diabete perché è in grado di influenzare la quantità di glucosio nel sangue e il livello di insulina.

I benefici

Scopriamo insieme quali sono i benefici salutari di questa abitudine mattutina.

Aiuta a perdere peso : in generale prima dei pasti, e quindi della colazione, l’aceto di mele riduce i livelli di zucchero nel sangue riducendo di conseguenza il senso della fame. Alleato indiscusso della dieta dimagrante.

: in generale prima dei pasti, e quindi della colazione, l’aceto di mele riducendo di conseguenza il senso della fame. Alleato indiscusso della dieta dimagrante. Effetto riminalizzante : è ricco di sali minerali preziosi come magnesio, potassio, calcio, fosforo che contribuiscono a mantenere in salute l’organismo e a donargli energia.

: è ricco di come magnesio, potassio, calcio, fosforo che contribuiscono a mantenere in salute l’organismo e a donargli energia. Migliora la digestione : i batteri buoni in esso contenuto aiutano a preservare la flora intestinale contrastando stipsi o diarrea. Ha un effetto detox , utile per liberarsi da tossine e scorie in eccesso. Contrasta il senso di gonfiore e pesantezza.

: i batteri buoni in esso contenuto aiutano a preservare la flora intestinale contrastando stipsi o diarrea. Ha un , utile per liberarsi da tossine e scorie in eccesso. Contrasta il senso di gonfiore e pesantezza. Rende l’organismo più forte: agendo sul microbiota intestinale l’organismo risulta più efficiente nel contrastare l’attacco di batteri e virus.

Oltre a consumarlo al mattino, l’aceto di mele può essere utilizzato per condire insalate salutari e anche per la cura dei capelli e della pelle. Diluire nella vasca qualche cucchiaio di aceto di mele quando si fa il bagno aiuta a rigenerare la pelle e ad idratarla in profondità.

È consigliato per chi ha i capelli secchi o spenti. Basta strofinare l’aceto di mele sui capelli dopo averli lavati e lasciarlo agire anche solo per cinque minuti per poi risciacquare: aiuta infatti ad ottenere una chioma lucente.

