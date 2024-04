Perché la tosse aumenta la sera? 5 cause comuni e 5 rimedi per contrastarla

La tosse è una condizione fastidiosa che indica la presenza di un'irritazione delle mucose delle vie respiratorie, un vero e proprio meccanismo di difesa messo in atto dall'organismo per rimuovere la causa dell'irritazione. Non si può considerare una malattia ma un sintomo molto fastidioso che, spesso, aumenta durante le ore serali incidendo anche sul riposo notturno.

Per contrastare la problematica è fondamentale individuare le cause che possono favorire la tosse, così da mettere in pratica il rimedio più valido. Scopriamo insieme come fare.

Tosse, cos'è e le varie tipologie

Freddo, allergie, influenze di stagione, sono solo alcuni dei fattori che possono incidere sulla salute delle vie respiratorie favorendo la tosse. Quest'ultima è un sintomo dello stato di salute dell'organismo e allerta sulla presenza di un'irritazione delle vie aeree. Si manifesta attraverso una forte espirazione messa in atto dal corpo per liberarsi da ciò che irrita i polmoni e le vie respiratorie. Può essere di due tipi:

tosse secca , ovvero priva di espettorato;

, ovvero priva di espettorato; tosse grassa, cioè con presenza di espettorato comunemente noto come catarro.

La tempistica di questa manifestazione può durare meno di tre settimane, e definita acuta, superare le otto settimane, nota come subacuta, o anche perdurare a lungo e per questo è nota come cronica. In molti casi la tosse peggiora durante la fine della giornata, durante le ore serali, incidendo anche sulla qualità del sonno.

Tosse in aumento la sera, 5 cause

La tosse si manifesta sempre in modo fastidioso, incidendo sulla quotidianità e sul benessere personale. Può avere un'origine di tipo virale, può essere favorita da fenomeni allergici magari a causa della presenza di pollini o dell'utilizzo di un prodotto nuovo per le lenzuola. In alcuni casi può aumentare la sua intensità durante le ore serali, così minando il riposo notturno. Per contrastarla nel modo giusto è fondamentale individuare le cause scatenanti.

Ecco le 5 più ricorrenti:

Posizione supina : è la posizione più classica per dormire ma che può incidere sulla quantità del flusso d'aria che viene immesso, perché le vie respiratorie risultano maggiormente compresse. Inoltre, in presenza di catarro e muco , la posizione supina può favorire il deposito degli stessi nelle vie respiratorie, condizione che stimola la tosse come reazione;

: è la posizione più classica per dormire ma che può incidere sulla quantità del flusso d'aria che viene immesso, perché le vie respiratorie risultano maggiormente compresse. Inoltre, in presenza di , la posizione supina può favorire il deposito degli stessi nelle vie respiratorie, condizione che stimola la tosse come reazione; Respirare con la bocca : durante la prima fase del sonno è molto diffusa l'abitudine di respirare con la bocca aperta , un fattore che riduce l'idratazione delle mucose delle vie aeree. Inoltre viene meno il supporto messo in atto dalla saliva, che durante il giorno svolge un'azione lenitiva e fluidificante grazie alla deglutizione;

: durante la prima fase del sonno è molto diffusa l'abitudine di , un fattore che riduce l'idratazione delle mucose delle vie aeree. Inoltre viene meno il supporto messo in atto dalla saliva, che durante il giorno svolge un'azione lenitiva e fluidificante grazie alla deglutizione; Agenti irritanti : durante la fase serale le vie respiratorie possono imbattersi nella presenza di svariati allergeni come ad esempio acari della polvere , pollini, prodotti per il bucato o la detersione della casa che possono irritare le vie respiratorie;

: durante la fase serale le vie respiratorie possono imbattersi nella presenza di svariati allergeni come ad esempio , pollini, o la detersione della casa che possono irritare le vie respiratorie; Aria troppo secca : sia l'impiego dei termosifoni che del condizionatore può incidere sulla qualità dell'aria domestica, che così risulta secca e non adeguatamente umidificata;

: sia l'impiego dei termosifoni che del può incidere sulla qualità dell'aria domestica, che così risulta secca e non adeguatamente umidificata; Presenza di patologie: raffreddore, influenza ma anche reflusso gastro-esofageo possono favorire un aumento di intensità della tosse e della sua frequenza.

Soluzioni e rimedi, i 5 più efficaci

Per calmare la tosse, durante le ore serali, è possibile adottare alcuni utili accorgimenti, cinque in particolare sono quelli che risultano più efficaci. Eccoli di seguito:

Posizione durante il sonno : meglio dormire sul fianco oppure posizionare alcuni cuscini sotto alla testa , così da sollevare le vie respiratorie migliorando l'immissione del flusso d'aria;

: meglio dormire sul fianco oppure posizionare alcuni , così da sollevare le vie respiratorie migliorando l'immissione del flusso d'aria; Ambiente domestico : deve risultare pulito, privo di polvere e allergeni, anche cambiando la tipologia di prodotti impiegati per la detersione. Inoltre è importante effettuare con costanza un buon ricambio d'aria , garantendo anche un valido livello di umidità riducendo le temperature e impiegando un umidificatore . Risulta molto utile anche l'impiego di oli essenziali e prodotti balsamici da vaporizzare nell'aria;

: deve risultare pulito, privo di polvere e allergeni, anche cambiando la tipologia di prodotti impiegati per la detersione. Inoltre è importante effettuare con costanza un , garantendo anche un valido livello di umidità riducendo le temperature e impiegando un . Risulta molto utile anche l'impiego di oli essenziali e prodotti balsamici da vaporizzare nell'aria; Idratazione : bere molta acqua consente alle mucose di non asciugarsi, preservandone la funzionalità. Ottima anche l'assunzione di tisane e infusi caldi a base di malva , timo, limone, zenzero, alloro, camomilla, anice e da dolcificare con il miele;

: bere molta acqua consente alle mucose di non asciugarsi, preservandone la funzionalità. Ottima anche l'assunzione di , timo, limone, zenzero, alloro, camomilla, anice e da dolcificare con il miele; Evitare di fumare : smettere di fumare è una soluzione utile così da ridurre l'intensità della tosse durante le ore serali;

: smettere di fumare è una soluzione utile così da ridurre l'intensità della tosse durante le ore serali; Suffumigi: è il classico rimedio della nonna noto anche come fumenti e consiste nell'inalazione di vapori utili per fluidificare le vie respiratorie, grazie all'impiego di oli e prodotti decongestionanti.

Nel caso la tosse dovesse persistere e prolungare la sua presenza nel tempo è bene chiedere supporto a un esperto, come il medico di fiducia, che potrà effettuare una visita mirata consigliando la cura più adatta.

