Tosse e muco si curano anche con l'alimentazione, scopriamo come

La tosse si presenta come campanello d'allarme, come sintomo della presenza di una forte infiammazione alle vie respiratorie. Una costante durante la stagione più fredda, offre terreno fertile per virus e batteri in grado di scatenare irritazioni di tipo respiratorio. Si presenta sia con gocciolamenti nasali che attraverso tosse e produzione di muco, esacerbando situazioni già preesistenti e impattanti quali riniten sinutite o l'asma.

La tosse grassa, in particolare, è caratterizzata dalla presenza di muco che viene contrastato tramite l'assunzione di preparati utili a fludificare il tutto, per una più rapida espulsione. Ma anche l'alimentazione può supportare il benessere personale, grazie all'assunzione di cibi mirati in grado di preservare la salute dei polmoni e delle vie respiratorie. Scopriamo insieme come.

Tosse e muco, perché compaiono

Muscosa e muco sono parte integrante del corpo umano e servono a proteggere le parti interne del nostro organismo, sia dall'essicamento che da agenti esterni. Il muco non è prerogativa del sistema respiratorio ma viene prodotto anche nell'apparato digerente e riproduttivo, svolgendo un compito di protezione e lubrificazione.

Ad esempio, nei polmoni cattura batteri e pulviscolo pronti a entrare nel corpo, oltre a idratare costantemente le mucose per impedire che si secchino. Quando è presente un'infiammazione, le cellule che producono muco vengono distrutte e viene prodotto un liquido infiammatorio noto come essudato o essudato catarrale.

La sua presenza rende difficoltosa la respirazione, con scolo nasale oppure con intasamento dei seni paranasali, otiti, tosse; per questo è importante porvi rimedio sia con il supporto del medico, che con l'azione di rimedi naturali e con una corretta alimentazione. Le bevande calde sono una soluzione molto valida, tisane, tè, infusi, meglio se con l'aggiunta di un goccio di miele perfetto per sciogliere e fluidificare.

Polmoni e respirazione, l’importanza di una dieta sana

Un'alimentazione corretta aiuta le difese immunitarie irrobustendole, creando una barriera contro freddo, virus, batteri. Una dieta equilibrata è l'ideale, ricca di cibi nutrienti ma non pesanti, semplici e poco lavorati e per questo naturali.

Cibi più adatti per la salute

Vitamina C in abbondanza per aiutare la respirazione decongestionando quando serve, ecco perché sulla tavolo non devono mai mancare mirtilli, agrumi, fragole, kiwi, cachi, zucca, spinaci, peperoni, carote. Non bisogna poi dimenticare lattuga, radicchio, broccoli, cavolfiori, pomodoro, ribes, uva, prezzemolo.

Spazio anche ai cibi ricchi di zinco, quali legumi, cereali integrali, mandorle, noci e anche cioccolato fondente. A questi si aggiungono quelli ricchi di vitamina A, o retinolo, come uova, fegato e carotenoidi, nel dettaglio frutta e verdura di colore rosso, giallo e arancione come ad esempio albicocche, carote, anguria, frutti di bosco, pomodori.

Zinco e vitamina A sono molto importati perché svolgono un compito di difesa contro i sintomi da raffreddamento e influenza. Con un occhio di riguardo per il miele, utile a fluidificare, bisogna tenere a mente anche i cibi considerati antiossidanti naturali come le crucifere perfette per contrastare i malanni e utili per l'eliminazione del muco in eccesso.

Cibi da evitare o assumere con moderazione

Alcuni cibi invece sembrano favorire la produzione eccessiva di muco per questo è meglio moderarne o limitarne l'assunzione, perché troppo grassi o elaborati. Tra questi gli alimenti fritti ed eccessivamente zuccherati, latte, latticini, yogurt, formaggio, grassi e oli di origine animale. Ma anche prodotti raffinati come il pane bianco, i dolci, la carne rossa, quella di maiale, quella eccessivamente lavorata come hot dog, salsicce, salumi e insaccati, fino alle bevande troppo elaborate e zuccherate.