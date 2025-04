Rughe sulla fronte: le soluzioni (naturali e non) per eliminarle

È uno degli inestetismi più odiati e temuti. Stiamo parlando delle rughe sulla fronte o altrimenti definite rughe del pensatore. Si tratta di solchi verticali e paralleli fra di loro che si formano già verso i 25 anni come conseguenza della ripetuta contrazione dei muscoli facciali. Nel tempo possono accentuarsi a causa del naturale invecchiamento della pelle. Cosa si può fare per prevenirle? Esistono delle strategie efficaci per contrastarle? Scopriamolo insieme.

Perché si formano le rughe sulla fronte

Il motivo principale della formazione delle rughe sulla fronte è la contrazione dei muscoli mimici del volto, cioè quelli che utilizziamo per esprimere determinate emozioni (preoccupazione) o stati (concentrazione). Se in giovane età le rughe scompaiono quando la contrazione muscolare termina, con il passare del tempo la situazione cambia in negativo.

Infatti l'invecchiamento della cute, che si esprime con la perdita di compattezza e di tono, favorisce una presenza sempre più duratura delle rughe poiché la struttura che sorregge la pelle costituita da collagene e fibre elastiche, subisce delle profonde alterazioni.

Questo processo naturale è però favorito anche da una serie di fattori. Tra questi figura in particolar modo l'esposizione al sole senza l'utilizzo di un'adeguata protezione. Attenzione poi al fumo di sigaretta e al consumo eccessivo di alcol. Non sono, infine, da sottovalutare gli inquinanti ambientali e gli agenti atmosferici come il freddo e il vento.

Come contrastare le rughe sulla fronte

Prima di adottare un qualsiasi rimedio, è bene sapere che nessuna strategia è in grado di fare scomparire del tutto le rughe sulla fronte. L'invecchiamento cutaneo può solo essere minimizzato, ma mai fermato del tutto. L'efficacia dei rimedi che andremo ad illustrare può essere potenziata dall'adozione di semplici regole: smettere di fumare, non eccedere con l'alcol, proteggere la pelle dai raggi UV, praticare regolarmente attività fisica e seguire una dieta equilibrata.

I rimedi naturali

Soprattutto quando si è giovani per attenuare le prime rughe sulla fronte è possibile ricorrere a maschere preparate in casa con ingredienti naturali. Tra quelli più efficaci in grado di nutrire la pelle e preservare la sua elasticità troviamo il miele, l'aloe vera, l'olio di jojoba e l'olio di oliva. Bisogna tenerle in posa per circa venti minuti e risciacquarle con acqua tiepida. Se si ha la pelle particolarmente sensibile, è bene non eccedere. In tal caso è sufficiente una maschera a settimana.

I cosmetici mirati

L'uso costante di creme e sieri con determinati ingredienti può fare la differenza. Molto efficace è il retinolo che stimola il rinnovamento cellulare, migliora la consistenza della pelle e riduce la visibilità delle rughe. Tra le vitamine sono da prediligere la C e la E poiché proteggono la cute dai danni provocati dai radicali liberi. Azione, questa, svolta anche dal coenzima Q10. Non meno importanti sono i peptidi, ovvero molecole che favoriscono la produzione di elastina e di collagene.

La medicina estetica

Uno dei rimedi più richiesti ed efficaci è il botox. L'iniezione di botulino rilassa la muscolatura e appiana le rughe con risultati che durano circa sei mesi. Un'altra opzione sono i filler a base di acido ialuronico e di collagene. Hanno un effetto riempitivo e donano alla pelle un aspetto più rimpolpato.

La dermoabrasione, invece, consente di rimuovere gli strati più superficiali della cute mediante l'azione di micro spazzole di acciaio. Una stimolazione più intensa è data dal laser e dalla radiofrequenza che, grazie al calore emesso, promuovono la rigenerazione cellulare.

Chi ha un'età compresa tra i 40 e i 70 anni può optare per il lifting antirughe, un intervento che ha lo scopo di

rafforzare e di riposizionare il tessuto cutaneo. Tuttavia, affinché i risultati siano soddisfacenti, è necessario che chi si sottopone al lifting abbia un certo grado di elasticità della cute.

Leggi anche: