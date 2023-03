Oscar 2023, cosa c'è da sapere: 11 curiosità sulla cerimonia

Gli Oscar 2023 sono ormai alle porte: mancano una manciata di ore alla proclamazione di quelli che saranno i titoli e i professionisti migliori della stagione cinematografica ormai conclusa. Nel corso degli anni i Premi Oscar hanno smesso di essere semplicemente la glorificazione della settima arte, ma sono diventati sempre di più un evento collettivo, una data imprescindibile dal calendario di ogni appassionato cinefilo. Ecco allora una lista di curiosità sulla notte delle stelle di Hollywood per tutti gli amanti del cinema.

Perché si chiamano premi "Oscar"?

Tutto il mondo è ormai abituato a chiamare il premio conferito dagli Academy Awards con l'epiteto Oscar. Ma da dove viene questo nome? Perché gli Acadamy Awards sono comunemente chiamati Oscars? Si tratta naturalmente di un nome maschile conferito a un premio che ha le forme del corpo di un uomo. Come si legge su Britannica non c'è una fonte certa e sicura sull'origine del nome Oscar per la statuetta dorata con le sembianze di un uomo. Sono però tre le opzioni più quotate sull'origine del nome. La prima riguarda la famosa attrice Bette Davis che, in passato, ha dichiarato che il nome della statuetta deriva da una sua osservazione secondo la quale il lato B dell'Oscar assomigliava a quello del marito Harmon Oscar Nelson. Un'altra opzione è quella secondo cui il giornalista Sidney Skolsky diede al premio il nome Oscar in riferimento al proprio soprannome. L'ultima opzione è quella che vede il nome essere attribuito dalla bibliotecaria dell'Academy Margaret Herrick che dichiarò che la statuetta somigliasse a suo zio Oscar.

Chi ha vinto il primo premio Oscar della storia?

La primissima cerimonia di consegna dei Premi Oscar è avvenuta il 16 maggio 1929. Si trattava di una cena privata al Hollywood Roosevelt Hotel di Los Angeles. Come si legge sul sito ufficiale degli Academy Awards la cerimonia ebbe luogo ben tre mesi dopo aver già annunciato i vincitori e durò appena quindici minuti. Il premio per il miglior film andò a Wings, che è stato l'unico film muto della storia a portarsi a casa un premio per la categoria principale. Conosciuto in Italia con il semplice titolo di Ali, il film racconta la storia di due uomini, uno ricco e uno appartenente alla borghesia, che si innamorano della stessa donna e diventano piloti durante la prima guerra mondiale.

Dove si svolge la notte degli Oscar 2023?

La cerimonia di consegna degli Oscar 2023 avrà luogo al Dolby Theatre (precedentemente conosciuto con il nome di Kodak Theatre) a Los Angeles. Inaugurato nel 2011, il Dolby Theatre è la "casa" degli Oscar dal 2002.

Quanto pesa la statuetta dell'Oscar?

Sempre sul sito ufficiale degli Oscar si legge che la statuetta tanto ambita nella settima arte ha un'altezza di trentatré centimetri e pesa quasi quattro chili. Per la sua precisione il suo peso è di 3.85 chilogrammi. Nonostante il premio abbia cercato di rimanere sembre fedele al design originale, ha subito un "rinnovamento" nel 1945, in cui è stata creata la statuetta per come la conosciamo oggi.

Quanto costa un biglietto per gli Oscar?

Il primo mito da sfatare riguardo ai Premi Oscar è l'idea che il pubblico generale possa comprare un biglietto per partecipare. Alla serata possono partecipare solo i membri dell'Academy che ricevono un invito. Va detto però che lo spazio al Dolby Theatre è ridotto: si tratta di circa tremilaquattrocento posti per più di diecimila membri dell'Academy. Secondo quanto si legge sul New York Post, dunque, anche se qualcuno viene invitato ha bisogno di acquistare un biglietto per assicurarsi un posto a sedere. I prezzi cambiano a seconda della posizione delle sedute: quelle in galleria (le peggiori) costano centocinquanta dollari, quelle nel secondo mezzanino costato trecentosettantacinque, mentre i posti in pletea, vicino all'orchestra o nel primo mezzanino hanno un costo che si aggira intorno ai settecentocinquanta dollari. Questi costi non contano per nominati e presentatori, che non devono pagare il biglietto. Inoltre nessuno, nemmeno i nominati, hanno lo stesso posto ogni anno. Questo perché nelle prime file non solo devono essere seduti i nominati - di modo che, in caso di vittoria, non debbano sgomitare per farsi spazio - o i presentatori, ma anche perché molti posti vengono riservati per personalità di spicco e autorità.

Quanti soldi si vincono agli Oscar?

Come si legge su Yahoo, vincire un Premio Oscar non porta a nessun premio in denaro. Quindi, quando un attore, un regista o qualsiasi altro professionista del settore sale sul palco per ricevere una statuetta, non riceve nessun premio in denaro da portarsi a casa. Nonostante questo, però, vincere un Premio Oscar porta a guadagnare in altri modi. Secondo una ricerca riportata da Insider, ad esempio, gli attori che riescono a vincere un Premio Oscar si garantiscono una paga maggiorata del venti per cento per il film successivo. Anche il film che vince la tanto agognata statuetta riceve un guadagno extra: vincere un premio tanto importante (o anche solo essere nominati), infatti, porta alla riprogrammazione nelle sale, che porta a un guadagno che a volte ha raggiunto anche il 485% in più rispetto al primo passaggio.

Qual è il film che ha ottenuto più Oscar?

Sono tre i film che hanno vinto, ex aequo, più premi Oscar. Si tratta di Ben Hur, uscito nel 1959, Titanic, uscito nel 1995 e tornato recentemente in sala, e Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re, uscito nel 2003. Tutte queste pellicole sono a quota undici Premi Oscar vinti. Il primo aveva dodici nominatin, il secondo quattordici (registrando anche un record di nomination, di nuovo ex aequo con Eva contro Eva e La La Land). Il terzo capitolo de Il Signore degli anelli, invece, aveva undici nomination e ha vinto in tutte e undici le categorie, registrando un record nel record.

Quali attori hanno vinto più premi Oscar?

L'attrice che ha vinto il maggior numero di Oscar nella storia degli Academy Awards è Katharine Hepburn che, al suo attivo, ha ben quattro premi portati a casa nella categoria principale per il lavoro istrionico: quella per la Miglior Attrice Protagonista. L'attrice ha vinto per le sue intepretazioni in La gloria del mattino (1933), Indovina chi viene a cena (1967), Il leone d'inverno (1968) e, infine, Sul lago dorato (1981). L'aspetto assurdo è che, come si legge sul The Hollywood Reporter, Katharine Hepburn non è mai ritirato un premio durante una cerimonia, asserendo: "Per me i premi non significano nulla. Il lavoro è il mio premio."

Chi ha vinto gli Oscar 2022?

La cerimonia di consegna dei Premi Oscar del 2022 ha fatto molto discutere di sé per via dello schiaffo dato in diretta a Chris Rock da Will Smith, che si è portato a casa comunque il Premio Oscar per il Miglior Film per la sua interpretazione in King Richard - Una famiglia Vincente. Tra gli altri premiati c'è stata Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye come Miglior Attrice Protagonista e Jane Campion a cui è andata la statuetta per la MIglior Regia per il film Il potere del cane. Il premio per il Miglior Film è stato vinto da Coda - I segni del cuore, remake a stelle e strisce del già ottimo La famiglia Bélier.

Chi sono i candidati agli Oscar 2023?

Nonostante i tanti e grandi esclusi di questa edizione degli Oscar 2023, le nomination di quest'anno sono piene di grandi film, come Gli spiriti dell'isola e di grandi intepretazioni come quella di Cate Blanchett per Tàr. Molto presumibilmente entrambi questi premi verranno vinti da Everything Everywhere All At Once, che ha conquistato incomprensibilmente gli Academy Awards e buona parte della critica.

A che ora e dove vedere la notte degli Oscar 2023?

La 95a edizione dei Premi Oscar avrà luogo domenica 12 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. Il pre-show, con il red carpet e l'arrivo degli ospiti, inizierà alle due del pomeriggio (ora locale), quando in Italia saranno le undici di sera. La cerimonia vera e propria avrà invece inizio alle cinque del pomeriggio - ora di Los Angeles - quando in Italia saranno le due del mattino tra domenica e lunedì. Per vedere la cerimonia presentata da Jimmy Kimmel basta collegarsi o su Sky, ai canali Sky Uno (108) o sul canale apposito Sky Cinema Oscar. La diretta, comunque, sarà trasmessa anche in chiaro su TV8.