Il CUOA celebra il Graduation Day 2025 e i 30 anni del Master Honoris Causa

CUOA si prepara al Graduation Day 2025, la cerimonia di consegna dei diplomi che quest’anno vedrà 224 allievi salire sul palco del Teatro Comunale di Vicenza per ottenere il titolo conferito dalla Business School con la più antica tradizione in Italia. Durante l’appuntamento previsto per domani, anche il conferimento del Master Honoris Causa of Business Administration per l’anno 2025: speciale onorificenza con cui CUOA valorizza merito e carriera di profili di spicco del panorama imprenditoriale e manageriale italiano, ancora più speciale perché giunta al trentesimo anniversario del riconoscimento che dal 1995 ha premiato personalità come Renzo Rosso, Sergio Marchionne, Brunello Cucinelli e Mario Draghi.



"Il Graduation Day non rappresenta soltanto un momento celebrativo, ma un’occasione per ribadire il ruolo che CUOA ha nel sostenere i talenti e formare i leader di domani" - ha dichiarato Federico Visentin, Presidente di CUOA Business School - Da quasi 70 anni, la Business School accompagna la crescita di professionisti e imprese, attraverso una formazione che unisce concretezza, visione e capacità di innovare. Domani onoreremo, quindi, il percorso compiuto dai nostri studenti, rinnovando l’impegno a offrire strumenti e opportunità che permettano loro di avere un impatto positivo nei contesti in cui opereranno. È questo lo spirito che guida da sempre la nostra storia e che continuerà a farlo in futuro".



L’appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali, con il Presidente CUOA Federico Visentin e il Sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. A seguire un intervento di Alberto Felice De Toni, Direttore Scientifico della Scuola. Subito dopo, sarà la volta del conferimento del Master Honoris Causa of Business Administration 2025, con lettura della motivazione di conferimento da parte del Presidente Visentin. A seguire, il benvenuto di Alice Pretto, Presidente dell'Associazione Alumni CUOA, ai neodiplomati nella Community degli oltre 6.000 diplomati Master della Scuola. Concluderanno l’evento il Graduation Speech e l'attesa consegna dei diplomi.

CUOA Business School



CUOA Business School è la scuola di management di più antica tradizione in Italia, nata a Nordest, e oggi proiettata a livello nazionale. Si propone nel mercato nazionale e internazionale con attività e percorsi di formazione che rispondono alle nuove sfide professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business. La sua offerta include: MBA e master, corsi executive e progetti su misura per le imprese, i professionisti e i manager; formazione e consulenza per l’area banking e finanza; progetti in collaborazione con Istituzioni estere per l’internazionalizzazione delle imprese; attività per lo sviluppo manageriale delle Pubbliche Amministrazioni; diffusione della cultura del Lean Management in Italia; è centro formazione, affiancamento e ricerca sui temi dell’imprenditorialità, con un particolare focus sulle imprese familiari e sulle famiglie imprenditoriali.



Con quasi 70 anni di esperienza nell’alta formazione per lo sviluppo delle competenze manageriali e imprenditoriali, è oggi aggregatore delle eccellenze formative nazionali, con il progetto CUOA University Network Business School.

Sono 18 le Università che hanno aderito come sostenitrici della scuola: tutte e nove le Università del Nordest Italia, a testimonianza del forte legame con il territorio (Libera Università di Bolzano, SISSA di Trieste, Università Ca' Foscari di Venezia, Università di Padova, Università di Trento, Università di Trieste, Università di Udine, Università di Verona, Università IUAV di Venezia); nel Centro Italia l’Università di Siena e La Sapienza di Roma; nel Nord Ovest del Paese il Politecnico di Torino, l’Università di Genova e l’Università di Milano Statale e nel Sud Italia le Università del Salento, di Foggia, Bari e di Palermo. Si tratta di un modello di grande originalità e unico nel panorama italiano.