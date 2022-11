"Va espulso", "Tutto in regola". Cosa sta succedendo a Rudy Guede

"È inammissibile che un soggetto condannato per omicidio pluriaggravato, violenza sessuale e furto possa legittimamente rimanere nel nostro territorio nazionale. La legge italiana è molto chiara in tema di permesso di soggiorno: non può essere concesso senza nessuna eccezione a persone che abbiano commesso reati gravi. E mi sembra che questo sia proprio il caso del signor Rudy Guede". Lo dichiara a ilGiornale.it l'avvocato Luca Maori, legale di Raffaele Sollecito, circa la legittimità della permanenza dell'ivoriano sul territorio italiano dopo aver scontato la condanna a 16 anni di reclusione per concorso in omicidio di Meredith Kercher. Diametralmente opposta la posizione dell'avvocato Fabrizio Ballarini, difensore di Guede, che al riguardo chiarisce: "È tutto regolare".

La scarcerazione di Guede

Rudy Guede era stato condannato, in via definitiva della Cassazione nel 2010, a 16 anni di reclusione per l'uccisione della giovane studentessa inglese (il delitto è avvenuto a Perugia la notte del 1°novembre 2007). Nelle sentenza di condanna si parla di " omicidio in concorso con ignoti " anche se i presunti, altri corresponsabili non sono mai stati identificati. Il 23 novembre 2021, l'ivoriano è tornato formalmente libero poiché ha beneficiato di uno sconto di 45 giorni sul fine pena, previsto per il 4 gennaio 2022. La richiesta di scarcerazione anticipata, formulata dall'avvocato Ballarini, era stata accolta dal magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Viterbo. Guede, affidato ai servizi sociali, aveva già ottenuto mille e cento giorni di sconto sulla pena inflitta con il rito abbreviato. Nel 2019 ha ottenuto la semilibertà e nel 2020 l'affidamento in prova ai servizi sociali. E fin qui, tutto chiaro e regolare. La questione da sbrogliare, però, è un'altra.

Il permesso di soggiorno

Ad oggi, il 34enne vive e lavora in Italia (come cameriere e in una biblioteca). Secondo l'avvocato Maori, Guede non avrebbe i requisiti per rimanere sul "nostro territorio nazionale". E per "requisiti" si intende un regolare permesso di soggiorno. "Io non dubito che Guede fosse stato provvisto di un permesso soggiorno - spiega l'avvocato Maori - Il punto è che ormai è scaduto. Gli è stato concesso una volta scarcerato, uno temporaneo, per dargli modo di usufruire dell'affidamento in prova. Un permesso che non è più valido e, pertanto, se non gli è stato già revocato bisognerà farlo immediatamente perché ormai Guede è un soggetto libero. Peraltro è una persona a cui non potrà mai essere concesso il permesso di soggiorno perché ha commesso un 'reato grave'. Lo prevede la legge italiana". Per contro, il legale dell'ivoriano sostiene che la posizione del suo assistito "sul territorio italiano è assolutamente regolare. Rudy Guede è titolare di permesso di soggiorno - chiarisce l'avvocato Ballarini alla nostra redazione - L'avvocato Maori è in possesso di informazioni non corrette evidentemente".

La richiesta di espulsione