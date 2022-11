"Quei gesti di Amanda...". Parla il pm che indagò sull'omicidio di Meredith

" Amanda voleva, a suo modo, aiutare le indagini ". A dirlo è stato Giuliano Mignini, il magistrato della procura di Perugia che indagò sull'omicidio di Meredith Kercher, nel corso di un intervento al programma televisivo "Crimini e Criminologia" in onda su Cusano Italia TV domenica 7 novembre. L'ex pm ha ripercorso ai microfoni di Fabio Camillacci, giornalista e doppiatore, alcuni momenti salienti della vicenda soffermandosi, in particolare, su Amanda Knox: " Non è stata capita, secondo me ", ha detto a proposito della 35enne statunitense.

Il "caso" Amanda Knox

Nata e cresciuta a Seattle nel luglio del 1987, Amanda Knox è stata una delle protagoniste del delitto di Perugia (1°novembre 2007). Sospettata fin da subito di un presunto coinvolgimento nell'omicidio di Meredith Kercher, fu condannata e poi assolta in via definitiva dalla Cassazione nel 2015. Catturò l'attenzione dei media italiani e della stampa internazionale per l'atteggiamento apparentemente disimpacciato davanti alle telecamere che, al tempo, erano puntate sulla casa al civico numero 7 di via della Pergola, la scena del crimine. L'abbraccio con Raffaele Sollecito fuori dalla villetta, a poche ore dal delitto, e la passeggiata in centro nei giorni successivi alla tragedia - tutte circostanze poi chiarite dai diretti interessati - gettarono ombre sulla studentessa statunitense. " Aveva un atteggiamento anche scherzoso ma, secondo me, è stato enfatizzato questo aspetto " ha detto il magistrato Mignini riferendosi ad Amanda Knox.

"Non è stata capita"