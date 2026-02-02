Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca giudiziaria |L'omicidio di villa Pamphilj

"Ha una bella personalità". Kaufmann e il tentativo di "casting" per la figlioletta

Il californiano oggi in corte d'Assise per avere ucciso la moglie e la figlioletta di poco più di un anno l'estate scorsa a Roma. Il dettaglio inquietante: provò a fare ingaggiare la piccolina, quando la madre era già morta

"Ha una bella personalità". Kaufmann e il tentativo di "casting" per la figlioletta
00:00 00:00

Prima di trattarla alla stregua di un oggetto da gettare via, ha provato a sfruttare la sua immagine mettendosi in tasca qualche soldo. Emerge un nuovo dettaglio inquietante rispetto al brutale omicidio di Francis Kaufmann, il californiano, che si faceva chiamare Rexal Ford, che quest'estate ha ucciso sua moglie e, pochi giorni dopo, la figlioletta di poco più di un anno, poi ritrovate senza vita a Villa Pamphilj a Roma. Riportano oggi Repubblica e il Messaggero nella loro edizione cartacea, che dopo avere ucciso la compagna Anastasia, Kaufmann vagò per giorni per le strade di Roma, provando in ogni modo a contattare agenzie di "baby modelling". Lo scopo era far fare ad Andromeda, la figlioletta, set pubblicitari.

Villa Pamphili, chiesto il rinvio a giudizio per Kaufmann: uccise la figlia e la compagna

Era lo scorso 6 giugno quando il 47enne californiano scriveva all'ultima agenzia di Milano, fingendo di essere una terza persona: "Una mia amica ha una figlia bellissima, Vera. Ha 14 mesi. Ha una personalità fantastica e vorrei sapere se sei disponibile per un incontro con suo padre". La risposta dell'agenzia arriverà il 9 giugno e Kaufmann la cestinerà. La piccolina era già morta, strangolata per mano sua. I corpi di madre e figlia vengono ritrovati all'interno del grande parco romano di villa Pamphilj il 7 giugno, a poca distanza l'uno dall'altro.

Furia di Francis Kaufmann in carcere: urla, minacce e botte alle guardie. Cosa è successo

La bambina è stata uccisa la sera prima, la mamma tra i quattro e i sette giorni prima della scoperta dei corpi. Ecco un altro messaggio: "È stata notata da diversi talent scout (che dicono che è bellissima). È divertente e ha una bella personalità.

Al momento stiamo valutando diverse agenzie che vogliono metterla sotto contratto, non siamo ancora stati a Milano", scrive il 46enne. Oggi inizierà il processo davanti ai giudici della prima sezione della Corte d'Assise di piazzale Clodio. Chissà se racconterà cosa lo abbia realmente spinto a uccidere Anastasia e Andromeda.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica