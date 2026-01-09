Hamas, fissata l'udienza al Tribunale del Riesame dopo il ricorso degli avvocati. Sarà il 16 gennaio

È stata fissata l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Genova per almeno uno degli indagati nell'inchiesta che ha portato all'arresto di sette persone, tra cui l'architetto Mohammad Hannoun, per terrorismo sui presunti finanziamenti ad Hamas. L'udienza è stata fissata per il 16 gennaio. Lo apprende Il Giornale. L'udienza è stata fissata dopo il ricorso dei legali di Hannoun e degli altri arrestati.

Nel pool oltre al pm Marco Zocco, che ha chiesto e ottenuto dalla gip Silvia Carpanini la misura cautelare del carcere per gli indagati, anche il sostituto procuratore Luca Monteverde della procura di Genova guidata da Nicola Piacente.

Articolo in aggiornamento