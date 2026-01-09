Leggi il settimanale
Cronaca giudiziaria

Hamas, fissata l'udienza al Tribunale del Riesame dopo il ricorso degli avvocati. Sarà il 16 gennaio

Dopo il ricorso degli avvocati è stata fissata l'udienza davanti al tribunale della Libertà per uno dei sette arrestati nell'inchiesta per terrorismo sui presunti finanziamenti ad Hamas

È stata fissata l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Genova per almeno uno degli indagati nell'inchiesta che ha portato all'arresto di sette persone, tra cui l'architetto Mohammad Hannoun, per terrorismo sui presunti finanziamenti ad Hamas. L'udienza è stata fissata per il 16 gennaio. Lo apprende Il Giornale. L'udienza è stata fissata dopo il ricorso dei legali di Hannoun e degli altri arrestati.

Nel pool oltre al pm Marco Zocco, che ha chiesto e ottenuto dalla gip Silvia Carpanini la misura cautelare del carcere per gli indagati, anche il sostituto procuratore Luca Monteverde della procura di Genova guidata da Nicola Piacente.

Articolo in aggiornamento

