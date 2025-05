Il ministro russo non va dal Papa, svelato il mistero: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Era attesa a Piazza San Pietro per la Messa di intronizzazione del Papa, ma agli occhi dei più attenti non è passata inosservata l'assenza di Olga Lyubimova. E infatti il ministro della Cultura della Russia non ha potuto prendere parte alla cerimonia che ha segnato l'inizio ufficiale del Pontificato di Leone XIV. Come riportato dall'agenzia Tass, Lyubimova ha dovuto rinunciare alla celebrazione a causa di un problema al percorso aereo. Insomma, imprevisti motivi tecnici legati all'incongruenza della rotta aerea. Al momento è l'unico dettaglio fonito per giustificare l'assenza del ministro incaricato dal presidente Vladimir Putin.

Lyubimova avrebbe dovuto guidare la delegazione russa, proprio come avvenuto poche settimane fa in occasione del funerale di Papa Francesco; oggi è stata sostituita dall'ambasciatore russo in Vaticano, Ivan Soltanovsky. Nell'elenco ufficiale delle persone presenti alla Messa di questa mattina era stato iscritto anche Rustam Abiev. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, ieri all'aereo della Russian Air Force IL-96 sarebbe stato negato il permesso di entrare nello spazio aereo libico.

In mattinata anche un altro episodio ha destato la curiosità dei fedeli, in particolar modo di quelli più attenti alle particolarità dei simboli religiosi e della cerimonia. Dominique Mamberti, il porporato dell'Habemus Papam, avrebbe dovuto imporre il pallio sulle spalle di Papa Leone XIV; il cardinale però - stando a quanto si apprende da fonti vaticane - ha accusato un malore e all'ultimo momento è stato sostituito nella funzione dal nunzio apostolico in Siria, il cardinale Mario Zenari. LaPresse parla di una possibile fibrillazione cardiaca. Mamberti è stato trasferito in ospedale e dunque non ha potuto partecipare alla Messa. Sono momenti di apprensione per il suo stato di salute, e si attendono aggiornamenti nella speranza che l'allarme sia rientrato.

Non si sono registrati momenti di paura per la sicurezza a Piazza San Pietro, grazie anche alla massiccia presenza degli agenti e alla professionalità delle forze dell'ordine.

Durante le operazioni di verifica precedenti alle celebrazioni di inizio Pontificato, una pattuglia dell'unità di sicurezza pubblica ed emergenziale ha intercettato un uomo mentre stava facendo volare un- senza autorizzazione - in via della Conciliazione: così è subito scattata la denuncia nei confronti del responsabile, un 49enne di origine peruviana, per non aver rispettato la "no fly zone"; inoltre è stato disposto il sequestro del drone e di tutti gli accessori in dotazione.