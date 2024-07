Attentato a Trump, si dimette la responsabile del Secret Service

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo dieci giorni al centro della bufera, la direttrice del Secret Service americano Kimberly Cheatle si è dimessa. La notizia è stata diffusa da AbcNews, che ha citato due fonti informate. " L'amministrazione Biden-Harris non mi ha protetto nel modo adeguato e sono stato costretto a prendermi una pallottola per la democrazia. Ed è stato un grande onore farlo ", ha scritto su Truth Donald Trump dopo l'annuncio. Il presidente Joe Biden ha invece ringraziato l'ormai ex direttrice, affermando che " come leader di vuole onore, coraggio e un'incredibile integrità per assumersi la piena responsabilità di un'organizzazione che ha uno dei compiti più difficili del servizio pubblico " e che presto nominerà un successore.

A seguito del fallito attentato a Trump durante il comizio di Butler, l’agenzia che si occupa della protezione dei politici e delle loro famiglie è finita sotto accusa per le molteplici falle nella sicurezza. Il colpo di grazia per Cheatle, in carica dal 2022, è arrivato con l’udienza di lunedì 22 al Congresso. Davanti ai rappresentanti repubblicani e democratici, l’ormai ex direttrice ha affermato che quanto accaduto in Pennsylvania è stato “ il più grande fallimento operativo ” dei Secret Service e si è presa tutta la responsabilità. Non ha però risposto in modo convincente alle molteplici domande che le sono state poste, scatenando la rabbia e la frustrazione dei membri di entrambi i partiti. Su YouTube e X sono stati caricati molteplici stralci dell’udienza e in ciascuno di questi Kimberly Cheatle si è rifiutata di condividere le informazioni con i rappresentanti dei due partiti o ha dato risposte vaghe e incomplete.

In particolare, i dem e i membri del Gop che hanno preso parola all’udienza si sono detti sconcertati da diverse questioni: il fatto che l’ex direttrice non si sia mai recata sul luogo dell’attentato, la mancanza di registrazioni delle comunicazioni radio tra gli agenti assegnati alla scorta di Trump e la questione della timeline esatta degli eventi. Durante l’udienza, Cheatle ha affermato di averne una ma priva di “specifiche”, scatenando mormorii indignati in aula e la dura reazione della repubblicana della Georgia Marjorie Taylor Greene: “ È scioccante, assolutamente inaccettabile. Significa che lei è un fallimento ”.

È mancata anche una risposta alla domanda centrale: com’è stato possibile che un ventenne armato di fucile sia potuto arrivare su un tetto a 120 metri dal palco dove stava parlando Donald Trump e con una linea di tiro pulita sul candidato del Gop? Di nuovo, nessun chiarimento da parte dell’ex direttrice. L’ultimo chiodo nella bara della disastrosa testimonianza di Cheatle è stato messo daI repubblicano Pat Fallon, che ha affermato di aver replicato personalmente e nei minimi dettagli lo scenario dell’attentato utilizzando il suo AR-15, la stessa arma utilizzata da Thomas Crooks il 13 luglio. “ Ho sparato solo un’altra volta nella mia vita con quell’arma ”, ha spiegato. “ Non sappiamo che tipo di mirino abbia usato, se red dot o a ingrandimento, quindi ho sparato otto colpi con entrambi. Sa quale è stato il risultato? Quindici colpi mortali su 16.

La sua terrificante inettitudine è pericolosa, la sua mancanza di leadership è una disgrazia. Dovrebbe essere licenziata immediatamente e tornare a fare la guardia ai Doritos

E l’attentatore sparava meglio di me”, ha tuonato il repubblicano. “”.