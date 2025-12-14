"Vicinanza a tutta l'Australia, ma ora vigiliamo sull'antisemitismo". Il messaggio dell'Italia dopo l'attentato di Sydney

La notizia dell'attentato terroristico antisemita avvenuto ieri sera a Sydney, nel cuore della frequentatissima spiaggia di Bondi Beach, ha scosso anche l'Italia. Messaggi di cordoglio da perte delle più alte cariche politiche e istituzionali del nostro Paese nei confronti dell'intera comunità dell'Australia - colpita durante una riunione della comunità ebraica per celebrare la festività di Hanukkah - sono arrivate già fin dalle prime ore della mattinata di domenica 14, a partire da Giorgia Meloni: " Seguo con profondo dolore le drammatiche notizie che arrivano da Sydney. Nel condannare ancora una volta con fermezza ogni forma di violenza e di antisemitismo, l'Italia esprime il proprio cordoglio per le vittime e si stringe ai loro cari, ai feriti, alle comunità ebraiche e rinnova la propria amicizia al popolo australiano ", ha scritto su X la presidente del Consiglio.

Lo stesso messaggio di vicinanza è stato espresso dai presidenti delle Camere. Ignazio La Russa parla espressamente di un " atto di violenza vile e inaccettabile che ha colpito persone riunite in un momento di preghiera, festa e identità. Di fronte a episodi come questo - aggiunge la seconda carica dello Stato - è dovere di tutti riaffermare con fermezza i valori della convivenza pacifica, del rispetto reciproco e della libertà religiosa. Alla comunità ebraica e a tutte le persone colpite va la mia più sincera vicinanza, mia personale e del Senato della Repubblica ". Il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, esprime tutta la sua vicinanza " alla comunità ebraica colpita a Sydney e al popolo australiano a seguito del grave attacco subito. Il pensiero va alle vittime, alle loro famiglie, e ai feriti. Il contrasto alla violenza e all' odio è condizione imprescindibile per la tutela delle persone e delle libertà ".

Il leader di Noi Moderati Lupi invita a essere intransigenti senza ambiguità " di fronte al prepotente ritorno di un antisemitismo sempre più violento e diffuso. L'errore più grave che si possa commettere è minimizzare: l'odio antisemita va fermato, occorre una condanna ferma, chiara e unanime, a livello nazionale e internazionale ". Nel frattempo, la Farnesina e il Consolato Generale d'Italia a Sydney dichiarano che stanno monitorando la situazione a Bondi Beach, con il vicepremier Antonio Tajani che " ne segue l'evoluzione " e che dichiara che " non ci risultano italiani coinvolti " nella sparatoria, viene comunicato sui profili social del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'assemblea nazionale del Partito Democratico, con al tavolo l'uno a fianco all'altra il presidente e la segretaria dem Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, si è aperta con un minuto di silenzio per le vittime dell'attentato di Sidney. Da Italia Viva, Matteo Renzi sottolinea: " Oggi è il giorno del lutto. Ma da domani nessuno faccia finta di nulla: ciò che è accaduto in Australia è disumano e riguarda tutti: va combattuto insieme ".

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ritiene che sia necessario " vigilare perché non si riaccendano i germi dell'antisemitismo ". E, proprio a proposito di antisemitismo, è fortissimo l'appello lanciato da Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ad approvare al più presto " norme di legge con le quali arginare stragi annunciate e pericoli sottovalutati anche qui in Italia da chi da spazio alle menti che hanno scelto di spegnere la luce della ragione ".

massacro di cui sono responsabili vertici nazionali e locali assieme a media e stampa selettiva che assecondano odio anti-israeliano ed ebraico appiattendosi sulle narrative della propaganda di Hamas e propal, che legittimano piazze e aule nelle quali si inneggia al delitto abusando di ogni diritto e libertà

il pericolo è dentro anche le nostre città

Questo è un "". Tutto questo perché "", conclude il capo dell'Ucei.