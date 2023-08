Ecco le belve di Palermo che hanno pestato, stuprato e umiliato la 19enne

I loro messaggi choc e i dialoghi inequivocabilmente agghiaccianti hanno allibito l'intera opinione pubblica. Sette giovani palermitani sono arrestati ieri per la violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni. " Ma compà, ve lo immaginate se spuntiamo nel telegiornale? ", commentavano ridendo tra loro nei dialoghi - riportati integralmente dal Giornale di Sicilia - mentre erano nella sala della polizia giudiziaria in attesa di essere interrogati.

I nomi dei presunti autori dello stupro hanno cominciato a circolare poco dopo gli arresti, avvenuti tra il 3 agosto scorso e le più recenti ore. Gli indagati per questa violenza sessuale di gruppo sono: Angelo Flores, 22 anni, Gabriele Di Trapani, 19 anni, Cristian Barone, 18 anni, Christian Maronia, 19 anni, Samuele La Grassa, 20 anni, Elio Arnao, 20 anni. Questi ultimi tre erano stati arrestati sedici giorni fa per ordine del Gip Clelia Maltese A questi si aggiunge quello del minore indagato (iniziali R.P.), in carcere come gli altri ma il cui nome non è stato al momento divulgato. In realtà quest'ultimo ha compiuto la maggiore età poco meno di un mese fa. Tutti questi sono nomi che rimarranno ben impressi nella mente degli abitanti di Palermo (e non solo) che nelle scorse ore sono venuti a conoscenza di una storia orribile che però merita di essere ascoltata e che si spera abbia la possibilità di risvegliare le coscienze su una violenza sempre più diffusa anche tra i giovanissimi.

Dopo che questi nominativi sono stati ufficialmente individuati, adesso si comincia ad avere più contezza dell'intera dinamica dei fatti, anche tramite le chat dei ragazzi. A incontrare la ragazza al mercato della Vucciria - che si trova nella tradizionale zona della movida della città - sarebbe stato Angelo Flores; quindi sarebbero arrivati gli altri e, a quel punto, sarebbe scattato il piano. Overro fare ubriacare la vittima per poi approfittare di lei. Nel momento in cui sei dei partecipanti la violentavano a turno e contemporaneamente, Flores avrebbe ripreso tutta la scena con un cellulare, probabilmente con l'intenzione di diffondere le immagini successivamente. Dopo di che lo stesso Angelo Flores avrebbe cancellato il file video compromettente per paura che la ragazza potesse denunciarlo.