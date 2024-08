Rirò, vino rosso da cocktail

Ascolta ora 00:00 00:00

L’estate sta finendo, con buona pace dei Righeira, ma c’è ancora il tempo per godersi un po’ di caldo. E per provare un modo “estivo” di godersi un vino rosso. Toscano per di più. L’idea è venuta al gruppo Italian Wine Brands. è il più grande gruppo vinicolo privato italiano e prima azienda vinicola quotata alla Borsa valori di Milano, che produce vini provenienti dalle più rinomate zone viticole d’Italia e li distribuisce su scala globale in tutti i canali di vendita. Tra le cantine acquisite recentemente dal gruppo guidato da Alessandro Mutinelli c’è Barbanera, una realtà familiare fondata nel 1938 e che ha sede alle pendici del monte Cetona, tra la Val d’Orcia e la Valdichiana, un’azienda superpremiata e che gode di una buona considerazione tra i critici, ma che con l’ingresso in IWB ha trovato una spinta verso l’innovazione di cui Rirò è il principale frutto.

Che cos’è Rirò? E’ un vino a suo modo unico nel proporsi come evoluzione scanzonata della tradizione italiana e toscana del vino rosso. Si tratta di un Rosso Toscana Igt dagli aromi semplici (frutta di bosco, fichi, uva spina, buccia di agrumi) e dal gusto fresco e beverino ma insospettabilmente “lungo” che può essere bevuto secondo tradizione, ma che può anche essere degustato freddo o con ghiaccio o addirittura essere la base per dei cocktail da aperitivo. Anzi, è stato pensato proprio per questo. Al punto che è stato lanciato nell’estate 2024 con già delle ricette suggerite (alle quali naturalmente ciascuno potrà aggiungere le proprie, secondo talento e fantasia): i più semplici Summer Rirò (Rirò, chinotto, una fetta di arancio e una foglia di menta) e Fruit Rirò (Rirò, dadi di pesca e ghiaccio) e i più complessi Passion Rirò, preparato con succo al passion fruit, vino e acqua, limone e menta, e Pink Rirò, con pompelmo rosa, vino e china Martini. Si pongono invece nella tradizione dell’aperitivo all’italiana il Bitter Rirò, in cui spiccano i sapori del lampone e arancio pestato uniti a vino, chinotto e sciroppo di zucchero, o il Cherry Rirò, che vede l’utilizzo del rabarbaro, dello sciroppo di zucchero e della ciliegia al maraschino. E chissà che a qualcuno non venga in mente di provarlo nello Spritzrirò.

L’obiettivo di Rirò è fondamentalmente fornire un’alternativa ai classici accompagnamenti alcolici dell’aperitivo all’italiana - che già prevede in alcune ricette la presenza di vini, ma solitamente spumanti o bianchi, non certo rossi - con una bevanda che metta in comunicazione il mondo tradizionale (e tradizionalista) del vino italiano con l’arte della mixology in modo moderno e coraggioso, anche a costo di scatenare gli strali dei puristi dell’enologia. “Abbiamo voluto rinnovare il concetto di vino rosso tradizionale avvicinando la Toscana, e in particolare il vino rosso, a nuove occasioni di consumo”, spiega il ceo di Italian Wine Brands Alessandro Mutinelli. Naturalmente la scelta è anche commerciale. Con Rirò il gruppo spera di intercettare parte di un mercato, quello dell’aperitivo, in continua crescita in Italia: secondo i dati NielsenIQ negli ultimi dodici mesi sono stati serviti nel nostro Paese oltre 850 milioni di aperitivi e il traguardo del miliardo non è lontano.

Italian Wine Brands nasce nel 2015 approdando direttamente in Borsa su AIM grazie al consolidamento di due importanti realtà vinicole (Giordano Vini e Provinco) e diventa così la prima società del mondo del vino italiano a essere quotata. Negli ultimi anni ha portato a termine ulteriori acquisizioni (Svinando nel 2018, Raphael Dal Bo nel 2020, Enoitalia ed Enovation Brands nel 2021 e Barbanera nel 2022), rappresentando un esempio di come la finanza industriale, abbinata a capacità e visione imprenditoriali, consenta di conquistare performance nel medio-lungo periodo.

Oggi IWB è una vera public company che conta centinaia di investitori istituzionali italiani e internazionali di primissimo livello e opera in tutti i canali (on-trade, off-trade ed on-line) esportando in oltre 80 Paesi.