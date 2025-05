Brigitte ed Emmanuel Macron: una storia d'amore che supera lo "schiaffo"

Dopo lo "schiaffo" diventato virale sui social che la Première Dame Brigitte Macron ha assestato al presidente Emmanuele, in molti parlano di una crisi profonda della coppia. Eppure se si guarda alla storia d'amore tra i due si rimane stupiti di quanto la loro unione sia stata profonda e abbia superato ostacoli insormontabili.

Gli inizi

Anno scolastico 1992-1993. Lui ha 15 anni, lei 39. Lui è uno studente delle superiori, lei è insegnante di francese e latino al liceo gesuita La Providence di Amiens. Siamo all'inizio degli anni Novanta, sul palcoscenico di un teatro ad Amiens. È l'inizio dell'incredibile storia d'amore e di potere tra Brigitte Auzière ed Emmanuel Macron.

Il giovane studente delle superiori prende parte al laboratorio teatrale guidato dalla sua insegnante di letteratura. Per lo spettacolo di fine anno, appare sul palco vestito da spaventapasseri, nella pièce La Comédie du Langage di Jean Tardieu. Tra il pubblico, Brigitte Auzière resta colpita dalla presenza dell’adolescente. " Ho trovato incredibile la sua presenza scenica ", ricorda nel documentario Macron, la Stratégie du météore, diretto da Pierre Hurel.

La conoscenza

Il legame tra Brigitte ed Emmanuel si fa ancora più profondo quando decidono di adattare insieme un’opera teatrale. La collaborazione, durata diversi mesi, diventa ben presto qualcosa di più di un semplice progetto scolastico. " Parlavamo di tutto. Scrivere era solo un pretesto. E ho capito che ci conoscevamo da sempre. Eravamo inseparabili, nonostante tutto ci remasse contro ", racconta Emmanuel Macron nel suo libro Rivoluzione. Lui si innamora perdutamente, lei è affascinata dalla sua intelligenza brillante. Una relazione osteggiata, come quella di due amanti tragici pronti a sfidare ogni ostacolo — un amore che inizia con i toni leggeri di una commedia di Molière, ma che si trasforma presto in una storia fuori dal comune.

Chi erano

Entrambi sono originari del capoluogo della Piccardia e vivono in un quartiere signorile. Brigitte nata Trogneux è cresciuta in una famiglia borghese di cioccolatieri; i genitori di Emmanuel Macron sono medici. Poi lei si sposa e dall'unione di Brigitte con il banchiere André-Louis Auzière nacquero tre figli: Sébastien, Laurence e Tiphaine. Il giovane Macron, maggiore di tre fratelli, frequenta la stessa classe di Laurence, la figlia della sua futura moglie.

" Non era come gli altri: sempre con gli insegnanti, sempre con un mucchio di libri. Non sembrava un adolescente. Aveva un rapporto alla pari con tutti gli adulti ", racconta Brigitte Macron nel documentario di Pierre Hurel dedicato a suo marito. La signora Auzière diventa così una sorta di mentore per questo studente brillante, appassionato di letteratura, che sogna di diventare scrittore. Lo sprona a partecipare al concorso generale di francese e lo iscrive a una gara di eloquenza organizzata dal Rotary Club. Emmanuel vince entrambi i concorsi con successo, confermando il suo talento e la sua determinazione.

Il "no" della famiglia Macron

Ma la relazione tra Emmanuel e Brigitte viene interrotta dai genitori di lui, preoccupati per la crescente vicinanza tra il figlio sedicenne e la sua insegnante. Decidono così di mandarlo a Parigi per proseguire gli studi, sperando che la distanza metta fine a quella storia nascente. La partenza viene anticipata anche a causa delle voci sempre più insistenti che circolano in città: il ragazzo era stato visto più volte suonare alla porta della famiglia Auzière. In una città di provincia, certi pettegolezzi pesano. La notizia arriva anche alle orecchie di André-Louis Auzière, il marito di Brigitte. La coppia viene separata, e il giovane Emmanuel, sopraffatto dagli eventi, sceglie di andarsene.

Ma prima di partire, Emmanuel trova il coraggio di dichiarare il suo amore alla sua insegnante di teatro. " Non ti libererai di me, tornerò e ti sposerò! ", le promette con la determinazione di un eroe stendhaliano. Come racconterà anni dopo nel suo libro Rivoluzione è animato da " quell’ambizione da giovani lupi " descritta da Balzac.

A Parigi, Macron segue un percorso d’eccellenza: il liceo Henri-IV, ipocagne, khâgne, Sciences Po, e infine l’ENA. L’unico tassello mancante è la prestigiosa École Normale Supérieure, alla quale tenta invano di accedere per due volte. " Credo che non fossi tagliato per quella scuola ", dirà con lucidità tempo dopo. " La verità è che non stavo giocando. Ero troppo innamorato per prepararmi seriamente. Cuore e ragione sono incompatibili ".

Nessuno può separarli

Il suo primo amore non si affievolisce con la distanza. Brigitte lo chiama ogni giorno, continua a consigliarlo e a rileggere per lui le bozze di un romanzo in lavorazione. Nel 2006, ormai separata dal marito, chiede il trasferimento a Parigi, ottenendo una cattedra al liceo gesuita Saint-Louis de Gonzague. " Poco a poco, è riuscito a superare ogni mia resistenza. Con pazienza ", confessa oggi la donna tornata a portare il suo nome da nubile: Brigitte Trogneux.

La storia clandestina

La loro relazione rimase a lungo nascosta, finché Emmanuel, ormai giovane laureato all’ENA, decise di rompere il silenzio e presentare ufficialmente Brigitte ai suoi amici. La loro apparizione non passò inosservata: la notevole differenza d’età tra i due suscitò sconcerto. Secondo quanto raccontano gli autori della serie Macron, molti si sarebbero lasciati andare a commenti ironici, ridendo del fatto che l'amico si presentasse con " una cinquantenne priva di qualunque distinzione " al proprio fianco.

L'ufficializzazione dell'unione

Per mettere a tacere sarcasmi e malelingue, Macron scelse di rendere pubblica e ufficiale la loro unione. Nel 2007 sposò Brigitte a Le Touquet, la località balneare nel Pas-de-Calais dove si trova la villa della famiglia Trogneux. Il gesto fu accolto con maturità anche dai figli di lei, come racconta Tiphaine, la più giovane, in un'intervista a BFMTV: " Quando ha deciso che avrebbe sposato mia madre, è venuto a trovarci per comunicarci la sua decisione. È stato un gesto forte: è come se fosse venuto a chiedere la sua mano a noi ".

Una famiglia moderna

Emmanuel e Brigitte Macron sono perfettamente consapevoli che la loro relazione esce dagli schemi tradizionali, ma, come sottolineano gli autori del libro Les Macron, "non vivono nella differenza". Anzi, hanno saputo trasformare la loro storia in una narrazione pubblica ben costruita, affinando l’immagine di una famiglia moderna anche attraverso le copertine delle riviste. Emmanuel Macron, a 39 anni, si presenta come un giovane padre per i tre figli di Brigitte e un giovanissimo nonno per i suoi sette nipoti — un ruolo che interpreta con naturalezza, senza mai forzare la realtà.

" Emmanuel si è inserito in famiglia con naturalezza, senza forzature ", racconta Tiphaine Auzière, la figlia più giovane di Brigitte, che ha poi sostenuto attivamente il patrigno nella sua ascesa politica. " Quando rientravo tardi la sera, mi rimproverava con dolcezza: “tua madre è preoccupata”".

rigitte e lui sono più uniti di chiunque altro che conosca

I suoi amici lo trovavano affascinante, ma lui rimaneva distaccato, totalmente concentrato sulla sua relazione. "B", conclude Tiphaine, testimoniando un legame che ha resistito a ogni ostacolo.