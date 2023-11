Offerte Black Friday 25 novembre: 10 prodotti più attesi

Black Friday è sempre sinonimo di convenienza, una caratteristica che non dovrebbe mai mancare quando ci si dedica allo shopping online a prescindere dalla tipologia di prodotto che si acquista.

Per chi cerca le promozioni più convenienti, infatti, oggi è il momento giusto di ritagliarsi un po’ di tempo e approfittare delle offerte Black Friday di Amazon che saranno attive fino al 27 novembre.

La lista dei prodotti più attesi e in sconto è lunga e variegata: ma quali sono i prodotti più ricercati?

Black Friday: quali sono i prodotti più ricercati

Anche quest’anno il Black Friday sta diventando l’occasione perfetta per portarsi a casa alcuni dei dispositivi elettronici e degli elettrodomestici più diffusi e utilizzati.

Appartengono a queste categorie, ad esempio, molti dispositivi utili per la cura della persona come lo spazzolino elettrico ricaricabile, il rasoio elettrico e la piastra lisciante. A essere molto richiesti sono anche i piccoli elettrodomestici come il forno a microonde, il robot aspirapolvere e lo smartwatch. Anche le smart TV sono sempre molto ricercate.

Ecco una selezione di prodotti in offerta con sconti che partono dal 40%.

Oral-B spazzolino elettrico ricaricabile Smart 4 4500

Uno spazzolino elettrico ricaricabile di ottima qualità consente di rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto ai modelli tradizionali. Oral-B spazzolino elettrico ricaricabile Smart 4 4500 ha tutto ciò che serve per ottenere questo obiettivo, grazie alla testina rotonda e al sensore di pressione che permette di ottenere una pulizia migliore rispettando le gengive, sbiancando delicatamente i denti sin dal primo giorno di utilizzo. È dotato di connettività Bluetooth e timer per la spazzolatura.

Braun BG5370 Series 5 rasoio elettrico corpo da uomo

Usato sia a secco sia sotto l’acqua, il rasoio elettrico corpo da uomo Braun BG5370 Series 5 può essere utilizzato per barba, ascelle, gambe, petto e zona bikini. Delicato sulla pelle, riduce al minimo graffi e tagli ed è dotato di tecnologia SkinShield integrata.

Bellissima Imetec piastra lisciante a vapore Steam Ceramic e Argan Oil

La piastra a vapore consente di lisciare i capelli sfruttando l’azione del vapore, che rispetta la corretta idratazione dei capelli. La piastra a vapore Bellissima Imetec Steam Ceramic e Argan Oil, in particolare, è dotata di rivestimento in ceramica e olio di Argan, permettendo 3 livelli di temperatura differenti (170°C, 200°C e 230°C).

Noklead igrometro e termometro per interni

Misurare temperatura e umidità degli ambienti chiusi aiuta a migliorarne il confort e la vivibilità. Tutto questo è possibile con l’igrometro e termometro per interni Noklead, dotato di ampio schermo LCD da 3,34 pollici e di tre modalità di funzionamento. Le misurazioni sono precise e aggiornate ogni 10 secondi.

Trapano avvitatore a percussione Dewalt DCD796P2-QW

Doppia velocità, motore brushless e doppia batteria caratterizzano il trapano avvitatore a percussione Dewalt DCD796P2-QW. La luce a LED ha 3 posizioni e funzione torcia. Il prodotto ha in dotazione 2 batterie, caricabatterie, gancio per cintura, porta inserti magnetico e valigetta.

Robot aspirapolvere Lefant

Silenzioso e versatile, il robot aspirapolvere Lefant ha un diametro di 28 cm e si muove intorno ai mobili garantendo la massima pulizia. Il sensore a infrarossi anti-collisione integrato può rilevare efficacemente tutte le particelle di sporco depositate sul pavimento. La App permette di programmare e selezionale le diverse modalità di movimento e pulizia, anche con comandi vocali utilizzando Google Assistant o Alexa collegati in modalità Wi-Fi a 2,4 GHz.

Montalatte automatico Severin SM 3583

Il montalatte automatico Severin SM 3583 consente di ottenere una schiuma densa e compatta utilizzando tutti i tipi di latte, grazie al sistema a induzione. Ha una capacità di 700 ml e una potenza pari a 500 Watt. È presente lo spegnimento automatico a fine ciclo ed è possibile scegliere tra temperature differenti: 45°C - 55°C - 60°C - 65°C, selezionabili con indicatore a LED.

Microonde Cecotec Proclean 3010

Il forno a microonde Cecotec Proclean 3010 è dotato di tecnologia 3DWave e permette di scegliere tra 6 livelli di potenza diversi. Ha una capacità di 20 litri, modalità di scongelamento adattabile a tutti gli argomenti, comandi manuali rotanti e interno con rivestimento Ready2Clean più facile da pulire.

Smart TV 4K LG Oled 55”

La tecnologia Oled delle Smart TV permette di godersi film, sport e videogiochi in modo ottimale. La Smart TV 4K LG Oled 55” ha un processore di ultima generazione con Intelligenza Artificiale che ottimizza automaticamente le immagini e l’audio. L’assistente vocale THINQ AI è in grado di rispondere ai comandi vocali per cercare nuovi contenuti sulle piattaforme di streaming, ma anche per controllare i dispositivi connessi e trovare risposte su Internet.

Smartwatch Xiaomi Watch S1 Active

Dal design elegante e leggero, lo smartwatch Xiaomi Watch S1 Active ha un display da 1,43" AMOLED “sempre attivo”, in modo da poter controllare l'ora in modo più pratico.

Il dispositivo supporta 19 modalità di fitness professionale e quasi 100 modalità di fitness esteso, monitorando la frequenza cardiaca, il ritmo medio e le calorie bruciate, rendendo gli allenamenti più efficaci.

