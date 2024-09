10 regole in cucina contro gonfiore e ritenzione idrica

Con la ritenzione idrica, non solo ci sentiamo più pesanti e per le donne la sensazione peggiora per le fluttuazioni dei livelli di estrogeni subito prima del ciclo mestruale.

Le cause della ritenzione idrica sono molteplici: insufficienza venosa, squilibrio ormonale, caldo estremo o anche alcuni alimenti che inviano un messaggio ai reni affinché rilascino ormoni che impediscono il riassorbimento dell'acqua. Sebbene sia importante ricercarne le cause per trovare la cura adeguata, possiamo agire anche adottando una dieta antigonfiore.

Eliminare la ritenzione idrica scegliendo bene cosa mangi

La fibra alimentare regola il sistema digestivo e previene la stitichezza. Si può fare scorta di cereali (quinoa, miglio, orzo), sedano, barbabietole e piselli per ridurre la ritenzione idrica.

Considerare sulla tavola anche gli asparagi, ricchi di nutrienti diuretici e fibre. Arance, limoni e lime contengono minerali ed enzimi che stimolano i reni a rilasciare acqua e sono anche acidi, il che riduce il carico di sodio che causa la ritenzione idrica. Infine, lo zenzero contiene enzimi e minerali che rilasciano naturalmente l’acqua in eccesso.

1. Integrare con frutta e verdura diuretiche

Porro, carciofo, zucchine, finocchio, cetriolo , melone, anguria, frutti rossi. Frutta e verdura estive sono diuretiche: sono ricche di potassio e fibre che contribuiscono all'eliminazione e alla diuresi.

2. Il potassio, un potente regolatore

Il consumo di potassio aiuta a regolare il sodio nel corpo e quindi riduce la ritenzione idrica . Avocado, pistacchi, spinaci, cavoli, patate dolci, funghi, carciofi, finocchi, cavoletti di Bruxelles, rucola, banane, mango, pomodori, patate dolci e noci fanno parte degli alimenti ricchi di potassio.

3. Mangiare una quota sufficiente di proteine

Qualsiasi carenza proteica provoca un'interruzione del metabolismo che favorisce la ritenzione idrica. Si consiglia quindi di assumere quotidianamente proteine ​​animali (carne, pesce, uova) e/o vegetali (cereali, legumi) per coprire il fabbisogno giornaliero (0,83 g per chilo di peso corporeo).

4. Idratarsi, non solo bevendo acqua

Bere molti liquidi in realtà aiuta a ridurre al minimo il gonfiore. L'acqua facilita la digestione, soprattutto se abbinata alle fibre, e permette all'organismo di eliminare il sale in eccesso. Nonostante l’acqua sia la bevanda più consigliata, esistono altri modi per idratarsi con verdure come cetrioli, lattuga, zucchine, ravanelli, sedano, pomodori, cavolo verde, melanzane e peperoni. Anche i frutti come l’anguria sono ottimi per prevenire la ritenzione idrica.

La caffeina ha un effetto diuretico ma non aiuta a ridurre il gonfiore. L'alcol, contenendo zucchero che aumenta l'infiammazione nel corpo,aumenta la sensazione di disagio.

5. Ridurre il sale

Il sale (cloruro di sodio) trattiene il fluido nelle cellule. Consumato in eccesso provoca gonfiore. Quindi, evitare cibi salati aiuta a ridurre la ritenzione idrica e a migliorare anche il gonfiore mestruale.

Per ridurre l'assunzione di sale:

assaggiare le vivande prima di aggiungere il sale;

concentrarsi su spezie e aromi . Sostituire il sale aggiunto con spezie e condimenti come aglio in polvere, origano, peperoncino in polvere e senape secca per aggiungere sapore ai piatti senza causare gonfiore;

. Sostituire il sale aggiunto con spezie e condimenti come aglio in polvere, origano, peperoncino in polvere e senape secca per senza causare gonfiore; limitare il sale consumato nelle sue forme nascoste: salumi, formaggi, piatti pronti, dadi da brodo. Durante l' aperitivo dimenticarsi di arachidi, pistacchi e altra frutta secca esotica piena di sale: 1g di sale per una manciata di 40g!

6. Ridurre carboidrati e grassi

I carboidrati come il pane, il riso bianco e la pasta trattengono l'acqua. Cercare di limitare i consumi. Lo stesso vale per i cibi grassi o fritti, che contengono acidi grassi omega-6, ma non omega-3. Si possono sostituire con salmone e olio d'oliva.

7. Evitare i grassi cattivi

Piuttosto che cibi ricchi di grassi saturi (burro, panna, salumi, ecc.), privilegiare quelli ricchi di omega-3, come il pesce grasso (salmone, aringa, sgombro, ecc.) e gli oli di noci, soia, colza, germe di grano (da 2 a 3 cucchiai al giorno). Questi acidi grassi insaturi dalle proprietà antinfiammatorie sono essenziali per l'equilibrio del nostro metabolismo e il buon funzionamento delle nostre difese.

8. Cucinare con oli vegetali

Utilizzare oli di colza, noci oppure oliva per i tuoi piatti ed evitare oli di arachidi e palma che contengono più acidi grassi saturi. L'olio d'oliva è interessante dal punto di vista nutrizionale e può essere riscaldato senza essere degradato. Se non è gradito questo olio? Optare per l'olio di canola, che può essere riscaldato.

9. Variare i legumi

I legumi sono ricchi di sostanze nutritive: proteine, vitamine del gruppo B, ferro, magnesio. Quindi, oltre alle classiche lenticchie, pensare ai fagioli rossi e bianchi, ai fagiolini e ai piselli.

10. Rivoluzionare i picnic

Patatine fritte, salsiccia e salse compaiono tutti nella lista dei cibi più salati. Per i picnic preferire la pasta, le uova sode, le verdure croccanti e la frutta fresca.

Tutti i prodotti trasformati, anche quelli dolci, contengono sale, ma anche additivi che causerebbero intolleranze, a livello digestivo,

responsabili della ritenzione.e limitare i pasti pronti ai pasti di emergenza, controllando che contengano(400 mg di sodio).

Ecco una sintesi delle regole da ricordare