Alghe: 6 tipologie che forse non conosci tra le più benefiche. Ecco quali

Le alghe sono un alimento molto diffuso nel regime alimentare dei Paesi orientali.

Negli ultimi anni sono state valorizzate anche in Occidente perché ricche di sostanze nutritive che fanno bene alla salute dell’organismo. Apportano proteine, sali minerali e oligoelementi preziosi. Sono spesso utilizzate per ricavare integratori alimentari da diversi effetti salutari.

Contengono una sostanza chiamata algina che permette di eliminare dall’organismo le sostanze tossiche. Per il loro contenuto di iodio spesso sono utilizzate nel trattamento dei disturbi alla tiroide. Donano un immediato senso di sazietà tanto da essere consigliate nelle diete dimagranti. Sono alleate per la salute delle donne in menopausa perché il loro apporto di selenio, calcio e iodio permettono di prevenire l’osteoporosi. In commercio le si trovano soprattutto essiccate e raramente fresche.

Sono gli ingredienti ideali per una zuppa di legumi o un contorno salutare per piatti di pesce e piatti di carne. Scopriamo insieme quali sono quelle più benefiche:

Spirulina: utile per depurare l’organismo è ricca di proteine, vitamine del gruppo B, A e D. Solitamente la si trova sotto forma di capsule o in polvere da consumare con lo yogurt e da aggiungere agli smoothies; Fucus: ricca di iodio, vitamine del gruppo B e vitamina C. Utile per rafforzare le difese immunitarie. La sua azione antinfiammatoria è un toccasana per la salute dell’apparato digerente. Per questo motivo è utilizzata per il trattamento del reflusso gastroesofageo. Si trova sotto forma di estratto secco, in compresse o capsule; Wakame: il suo contenuto di magnesio, calcio vegetale la rendono l’alga amica della salute e del benessere delle donne. Utile per prevenire i disturbi tipici del ciclo premestruale e per contrastare l’osteoporosi. Utilizzata come ingrediente per la zuppa di miso, legumi e verdure. Dal sapore delicato può essere consumata anche fresca; Arame: è utilizzata dagli sportivi perché apporta energia all’organismo grazie al suo alto contenuto di potassio. Utile per prevenire i crampi muscolari in vita di un duro allenamento. È anche fonte di antiossidanti come il betacarotene che permette di contrastare l’azione dei radicali liberi contribuendo a mantenere la pelle giovane ed elastica, più a lungo. Si consuma cotta per la preparazione di piatti a base di riso e verdure Dulse: dal colore rosso contiene molte sostanze antiossidanti e soprattutto ferro. Preziosa per prevenire l’anemia e per sopperire alle carenze durante il ciclo mestruale delle donne. Consente di favorire la digestione dopo i pasti. Si contraddistingue per il suo sapore piccante che la rende perfetta come ingrediente di salsine; Hijiki: è conosciuta come l’alga dal più alto contenuto di calcio. È un’alleata per denti e ossa più forti e in salute. Ricca di fibre che regolarizzano l’attività intestinale prevenendo stitichezza e stipsi croniche. È nota anche per le sue proprietà cicatrizzanti che la rendono un’ottima alleata per la salute della pelle. Si può consumare sia cruda che cotta.

