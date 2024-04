Carciofi: perché fanno bene? 8 effetti detox per l'organismo

I carciofi sono degli ortaggi che durante la stagione primaverile aiutano l’organismo a disintossicarsi da scorie e tossine in eccesso.

A tavola sono moto versatili e possono essere i protagonisti di molte ricette gustose perché si possono mangiare sia crudi che cotti. Appartengono alla famiglia delle Asteracee e derivano dal cardo selvatico. Sono ricchi di fibre alimentari, sali minerali come magnesio, ferro, zinco, potassio, vitamine A ed E e sostanze antiossidanti preziose.

Consentono infatti di fare il pieno di polifenoli come quercetina e cinarina, e carotenoidi come la luteina e il betacarotene. Essendo ricchi di fibre alimentari sono alleati della dieta dimagrante perché consentono di sentirci sazi senza appesantirci. Un etto di carciofi apporta solo 22 calorie all’organismo. Scopriamo insieme quali sono gli effetti detox dei carciofi per il nostro organismo:

1. Svolgono un’azione epatoprotettiva: indicati per chi soffre di cirrosi, epatite e steatosi epatica perché sono degli ortaggi che preservano la salute del fegato. Regolano l’attività del flusso della bile stimolando la sintesi e la secrezione. Riducono anche il rischio di ammalarsi di cancro al colon;

2. Prevengono il diabete: abbassano i livelli di glicemia nel sangue grazie all’azione dell’acido clorogenico in essi contenuti che riduce considerevolmente l’assorbimento del glucosio nell’intestino;

3. Facilitano la digestione: ricchi di un polifenolo chiamato cinarina che è il responsabile del gusto amarognolo di questi ortaggi, aiutano a smaltire efficacemente le tossine e facilitano la digestione dei grassi;

4. Donano energia: fonti di potassio, magnesio, zinco e ferro, sali minerali preziosi che contrastano gli stati di stanchezza legati al cambio stagionale e all’astenia tipica della stagione primaverile. Combattono l’anemia: sono una fonte di ferro che permette di tenere sotto controllo i livelli di ferro nel sangue;

5. Regolarizzano l’attività intestinale: contrastano la stipsi e la stitichezza croniche perché ricchi di fibre;

6. Effetto anti- aging: grazie alle loro sostanze antiossidanti combinate con la vitamina A ed E contrastano la formazione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Mantengono la pelle elastica e giovane, più a lungo;

7. Stimolano la diuresi: stimolano la diuresi prevenendo la ritenzione idrica e gli inestetismi estetici come la cellulite. Alleati della salute dei reni;

8. Aiutano a dimagrire: grazie alla loro azione diuretica e depurativa facilitano l’eliminazione dei grassi. Di conseguenza aiutano a perdere i chili di troppo.

Il consumo di carciofi non presenta alcuna controindicazione però le donne che allattano dovrebbero limitarne il consumo perché inibiscono la produzione del latte. Possono inoltre alterare il sapore del latte stesso.

