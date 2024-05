Kefir: cosa succede se lo bevi la sera e come prepararlo

Il kefir è una bevanda fermentata originaria del Caucaso e risalente a migliaia di anni fa. È stato ottenuto dopo che i nomadi hanno trasportato il latte in otri per diversi giorni e quest'ultimo si era trasformato in una bevanda densa e frizzante. Esistono diversi tipi di kefir.

Kefir: quante tipologie?

Kefir di latte

Il kefir di latte è il risultato della fermentazione, per 2 giorni a temperatura ambiente, del latte di mucca, pecora e capra con grani di kefir. Il kefir è una bevanda leggermente alcolica: tra 0,5 e 1° alcol.

Kefir di frutta

Il kefir di frutta è composto da acqua, grani di kefir, zucchero e frutta. Come il kefir di latte, richiede una fermentazione di 36 ore in acqua, frutta e zucchero. La frutta da utilizzare deve essere acida come limone, arancia, ribes, ananas. Per quanto riguarda la frutta secca, la scelta è ampia: fico, dattero, albicocca, banana e uva.

Dove trovare i grani di kefir?

I granuli di kefir di latte devono essere distinti dai granuli di kefir di frutta. I primi sembrano mini bouquet di cavolfiore. I grani di kefir di latte contengono numerosi batteri e lieviti – probiotici – che provocano la coagulazione del latte e trasformano il lattosio in acido lattico e anidride carbonica.

I grani di kefir di latte possono essere acquistati nei negozi biologici. Vengono poi riutilizzati all'infinito e per fare questo, dopo aver preparato il vostro kefir, vi basterà raccogliere i chicchi sul fondo, metterli in un barattolo riempito con ¾ di acqua, aggiungere un cucchiaio di zucchero, chiudere il barattolo e conservarlo in frigorifero a 4°C. Possono essere conservati così fino a 6 mesi.

I grani del kefir di frutta non hanno nulla a che vedere con quelli del kefir di latte, sembrano piccoli cristalli traslucidi. Come il kefir di latte, contengono probiotici.

I benefici del kefir

Questa bevanda, ricca di probiotici, ha molti benefici per la salute. Il kefir promuove un buon microbiota intestinale, che limita la stitichezza, riduce il rischio di gonfiore e consente una buona digestione. Il kefir aiuta con la disintossicazione del fegato, rafforza il sistema immunitario,stabilizza il sistema nervoso e regola l'umore, limitando lo stress e la depressione.

Quante calorie ha il Kefir

Buono per il microbiota intestinale, il kefir facilita la pancia piatta. Questa bevanda limita anche la voglia di fare spuntini e quindi l'aumento di peso, grazie soprattutto al suo contenuto proteico, a condizione, ovviamente, di seguire una dieta equilibrata. Il tutto per un apporto calorico di circa 55 calorie per 100 ml.

Puoi bere kefir tutti i giorni?

SÌ ! Si può bere quotidianamente un bicchiere di kefir al mattino prima di colazione per essere in forma tutto il giorno. Si può anche berne un bicchiere prima di pranzo o cena , oppure assumere regolarmente una cura al kefir, senza superare il consumo di un litro al giorno.

Una volta preparato, il kefir può essere conservato in frigorifero per un massimo di 3-5 giorni.

Bevuto durante la giornata o poco prima di cena, il kefir aiuta a dormire meglio. La digestione è facilitata, il sonno non è disturbato e si concentra sul recupero.

Come fare il kefir?

Che si tratti di kefir di latte o di kefir di frutta, la ricetta è molto semplice da realizzare.

Ricetta kefir di latte

Ingredienti:

30 g di grani di kefir

50 cl di latte.

Preparazione (il giorno prima):

1. Versare il latte in un barattolo di vetro con i grani di kefir. Lasciare il barattolo leggermente aperto.

2. Lasciare riposare a temperatura ambiente per 24 ore, mescolando regolarmente.

3. Il giorno successivo, filtra il kefir attraverso un colino per raccogliere i grani. Passateli sott'acqua prima di conservarli in un barattolo fresco con un po' di zucchero.

4. Mantieni il kefir fresco per circa 3 giorni.

Ricetta kefir di frutta

Ingredienti:

50 cl di acqua minerale leggermente mineralizzata

1 cucchiaio. a s. grani di kefir di frutta

2 cucchiai. a s. zucchero

1 fico o 1 dattero o altra frutta secca a scelta

½ limone spremuto.

Preparazione (il giorno prima):

1. In un barattolo di vetro, mettere i granelli di kefir di frutta, lo zucchero a velo e il limone spremuto.

2. Aggiungere l'acqua minerale. Mescolare per sciogliere lo zucchero.

3. Aggiungi la frutta secca.

4.

Non chiudere completamente il barattolo per consentire il passaggio dell'aria. E lasciare riposare a temperatura ambiente tra le

5. Filtrare per recuperare i grani di kefir e conservare la bevanda in frigorifero per circa 3 giorni.