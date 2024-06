Bere succo di aloe vera, fa davvero dimagrire?

Considerato un elisir di bellezza, il succo di aloe vera è uno degli ultimi trend diffusi sui social.

È un succo ricavato dalle foglie dell’aloe vera capace di donare tanti benefici al proprio organismo. È naturale ed è facilmente tollerato da tutti in qualunque fasce d’età. In particolare in estate è considerato un vero e proprio elisir fresco, rigenerante e dall’effetto detox. Differisce dal gel di aloe vera che viene usato nella preparazione dei farmaci ed è soprattutto applicato localmente ad uso dermatologico.

Quali sono i benefici del succo di aloe vera

Si ricava dalla polpa della pianta di aloe vera e può essere consumato da solo o come aggiunta di succhi e frullati. È ricco di numerose vitamine come la vitamina B- 12, betacarotene, vitamina A e contiene sali minerali preziosi.

È un ottimo alleato per la salute dell’organismo, prima di tutto per disintossicare l’organismo, per sgonfiarsi e dimagrire. Scopriamo nel dettaglio quali sono i principali benefici:

Effetto detox: rimedio naturale già noto negli anni 90 per depurarsi e sgonfiarsi. Ricco di antrachinoni dall’effetto purgante; Riduce il senso di fame: dona un immediato senso di sazietà che risulta duraturo facilitando la riduzione di calorie apportata durante la giornata senza causare stress o sensazioni di privazione; Stimola il metabolismo: migliora l’assimilazione delle sostanze nutrienti che apportiamo attraverso il cibo riducendo efficacemente i depositi di grasso; Azione antinfiammatoria: ottimo rimedio per regolarizzare l’attività dell’intestino e contrastare stati infiammatori come colite ulcerosa, gastrite e reflusso gastrico; Potere idratante: soprattutto in estate è un succo che contenendo tantissima acqua consente all’organismo di fare il pieno di sali minerali che consentono di combattere la stanchezza e il calo psico-fisico tipico delle temperature molto alte; Aumenta le difese immunitarie: fonte di vitamine del gruppo B rafforza efficacemente le difese immunitarie nel contrastare l’attacco di batteri e virus legati al cambio stagionale; Effetto antiossidante: ricco di vitamina C, polifenoli e carotenoidi contrasta la formazione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Stimola la produzione di collagene naturale per una pelle giovane, più a lungo prevenendo le prime rughe.

Le domande più frequenti:

Quale succo di aloe vera scegliere?

Consigliato è il succo di aloe vera estratto a freddo grazie ad un procedimento che non permette di disperdere le sostanze nutritive in esso contenuto. L’ideale è sceglierne infatti uno al 100% naturale e non pastorizzato.

Quando è meglio consumare il succo di aloe?

È consigliato consumarlo al mattino presto a stomaco vuoto per godere al massimo del suo effetto detox oppure trenta minuti prima dei pasti. È anche tollerato la sera, prima di andare a letto. La dose consigliata al giorno varia dai 25 ai 50 ml al giorno per circa venti o al massimo trenta giorni.

Per quanto tempo bere e quando non è consigliato bere succo di aloe?

È consigliabile non prolungare il tempo di assunzione perché per il suo alto potere lassativo potrebbe scatenare a lungo andare degli stati di

infiammazione a livello intestinale. Il suo consumo potrebbe aumentare il flusso di sangue. Per questo motivo ènel periodo mestruale, durante la gravidanza e la fase dell’allattamento.