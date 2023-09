Detox settembre: alimenti e rimedi naturali indicati

Settembre da molti viene considerato il fratello gemello di gennaio. La parola d'ordine che accomuna entrambi i mesi è "inizio". Nuovi progetti, infiniti propositi, ripartenza. Superata la sindrome post vacanze, il pensiero è sempre più rivolto all'autunno e diventa impellente il desiderio di accogliere le sensazioni di calma e di tranquillità evocate da questa stagione. Per realizzare al meglio il "grande ritorno", l'organismo inteso come unione inscindibile di mente e corpo necessita di un detox a trecentosessanta gradi. Vediamo alcuni alimenti e i rimedi naturali ideali per realizzare la missione detossinante.

Detox: perché è così importante

Negli ultimi tempo si sente sempre più parlare della dieta detox e della sua capacità di eliminare le tossine in eccesso. Queste ultime non sono altro che molecole prodotte dal corpo come conseguenza di processi metabolici indispensabili per l'esistenza. Deputati alla loro escrezione sono i reni e il fegato, tuttavia un sovraccarico di questi organi può inceppare il meccanismo di purificazione. I principali sintomi che ci dicono che l'organismo è intossicato sono:

Mancanza di energia ;

; Difficoltà di concentrazione ;

; Eccesso di stress ;

; Frequente mal di testa ;

; Insonnia e problematiche del sonno;

e problematiche del sonno; Disturbi intestinali come diarrea e stitichezza;

come diarrea e stitichezza; Disturbi digestivi come reflusso, meteorismo, bruciore di stomaco;

come reflusso, meteorismo, bruciore di stomaco; Ciclo irregolare ;

; Caduta di capelli e unghie fragili.

L'intera filosofia detox è basata sulla premessa che le tossine accumulate siano causa diretta del rallentamento metabolico, dell'aumento di peso e di uno stato di malessere indefinito. Si dovrebbe pertanto attuare una "pulizia generale" almeno due volte l'anno e soprattutto durante i cambi stagione.

Detox: gli alimenti fondamentali e quelli sconsigliati

Una delle principali fonti di produzione di tossine è l'alimentazione. In tal senso sono nocivi tutti i cibi grassi, pieni di additivi e ultra processati. Il programma detox si basa sull'introduzione di alimenti semplici, ricchi di vitamine, sali minerali e fibre. Via libera dunque a:

Acqua : qualsiasi dieta detossificante prevede il consumo di almeno due litri di acqua al giorno, preferibilmente lontano dai pasti;

: qualsiasi dieta detossificante prevede il consumo di almeno due litri di acqua al giorno, preferibilmente lontano dai pasti; Fibre : sono ottimi i legumi (lenticchie e ceci perfetti per realizzare insalate fredde), i cereali integrali (grano, orzo, farro) e le verdure (carciofi, carote, broccoli, cavoli, sedano, finocchio);

: sono ottimi i legumi (lenticchie e ceci perfetti per realizzare insalate fredde), i cereali integrali (grano, orzo, farro) e le verdure (carciofi, carote, broccoli, cavoli, sedano, finocchio); Vitamine : per la vitamina C non devono mancare gli agrumi, le fragole, i kiwi, le albicocche, i pomodori, i peperoni rossi e verdi. La vitamina A la troviamo in abbondanza nel melone e nelle patate; la vitamina B1, invece, nei cereali e nei legumi. La vitamina E è presente nell'olio d'oliva e nelle noci. Infine la vitamina K è presente nelle crucifere, nel prezzemolo, nella bietola, nell'avocado e nella banana;

: per la vitamina C non devono mancare gli agrumi, le fragole, i kiwi, le albicocche, i pomodori, i peperoni rossi e verdi. La vitamina A la troviamo in abbondanza nel melone e nelle patate; la vitamina B1, invece, nei cereali e nei legumi. La vitamina E è presente nell'olio d'oliva e nelle noci. Infine la vitamina K è presente nelle crucifere, nel prezzemolo, nella bietola, nell'avocado e nella banana; Sali minerali : ne sono ricchi i già citati legumi e cereali integrali ma anche i semi e la frutta fresca;

: ne sono ricchi i già citati legumi e cereali integrali ma anche i semi e la frutta fresca; Tè verde: se non vi sono controindicazioni, ad esempio gravidanza e allattamento, se ne possono bere tre tazze al giorno.

Per purificare l'organismo sono, invece, assolutamente sconsigliati come abbiamo già accennato i cibi zuccherati, proteici, salati, confezionati e l'alcol. Quest'ultimo ha un effetto importante sul fegato e può causare gravi danni.

Detox: le piante e i rimedi naturali ideali

La natura spesso si rivela un'alleata importante della salute. Previo consiglio del proprio medico o dell'erborista di fiducia, è possibile scegliere piante e rimedi vegetali dall'azione detox: