Diabete, 10 alimenti in scatola e non deperibili ottimi per la salute

Cibi in scatola o a lunga conservazione, prodotti non facilmente deperibili, sono una vera riserva alimentare alla quale attingere quando non si può fare la spesa. Creare una scorta in dispensa spesso è una soluzione salva-cena, in particolare si ha poco tempo. Ma questo tipo di alimentazione non sempre si sposa con chi deve fare scelte alimentari equilibare e bilanciate, come chi soffre di diabete.

Per chi ha questa patologia è fondamentale seguire un percorso alimentare sano, bilanciato e con la presenza di cibi con un basso indice glicemico. Un esempio sono i cereali integrali, le proteine magre, le verdure e i legumi. Ma tra i cibi a lunga conservazione alcuni spiccano per il loro minimo effetto sui livelli di zucchero nel sangue. Di seguito i 10 alimenti perfetti anche per chi soffre di diabete.

Diabete, l'importanza del cibo

Si tratta di una patologia cronica che riguarda una presenza eccessiva di zucchero nel sangue (glucosio), nota come iperglicemia. Si divide in diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2, è una condizione favorita da una scarsa o insufficiente produzione di insulina e da un'azione errata della stessa, ovvero l'ormone che ci occupa di gestire i livelli di zucchero nel sangue.

diabete di tipo 1 : un errato funzionamento del sistema immunitario si riversa sulle cellule beta pancreatiche delle isole di Langerhans, che vengono distrutte. Questo favorisce un'assenza di insulina, ed è noto anche come diabete giovanile;

: un errato funzionamento del sistema immunitario si riversa sulle cellule beta pancreatiche delle isole di Langerhans, che vengono distrutte. Questo favorisce un'assenza di insulina, ed è noto anche come diabete giovanile; diabete di tipo 2: si presenta in età adulta e si manifesta attraverso una insulino-resistenza con produzione ridotta dell'insulina stessa.

I sintomi possono presentarsi attraverso un aumento della sete e della minzione, una perdita di peso inspiegabile e repentina, ma anche affaticamento, infezioni frequenti e valori glicemici sballati. Tra le cause possiamo individuare il fattore genetico ma anche lo stile di vita e, in particolare, quello alimentare. Per tenere a bada questa condizione, oltre al supporto medico, è fondamentale impostare un'alimentazione sana e bilanciata e con prodotti ricchi di fibre. Preferibilmente integrali e freschi, ma tra i cibi in scatola e a lunga conservazione è possibile individuare alcuni alimenti perfetti per la salute e a basso indice glicemico.

Diabete, 10 alimenti in scatola e non deperibili che non possono mancare

Non tutti i cibi a lunga conservazione possono considerarsi dannosi per la salute, in particolare per chi soffre di diabete. Alcuni possono rivelarsi utili, perché a basso indice glicemico, e perfetti da integrare all'interno della dieta quotidiana. Di seguito i dieci alimenti perfetti per i diabetici.

Ceci secchi

Nonostante contengano carboidrati i ceci secchi sono molto indicati per chi soffre di diabete, perché vantano un basso indice glicemico. Inoltre sono molto ricchi di fibre e questo consente un rallentamento nell'assorbimento degli zuccheri. Sono perfetti come cibo sostitutivo delle carne, perché sono molto proteici e nutrienti e si conservano a lungo in dispensa al buio. Perfetti da utilizzare all'occorrenza, anche come hummus o in versione zuppa o contorno.

Quinoa

È l'alternativa perfetta al riso perché contiente fibre, proteine e carboidrati complessi, elementi utilissimi per prevenire picchi glicemici. Inoltre contiene sostanze fitochimiche utili per regolare i livelli di zucchero nel sangue. Cibo nutriente e salutare, si può conservare alungo in dispensa se chiusa ermeticamente.

Salmone in scatola

Al naturale o con un filo d'olio d'oliva, il salome in scatola è un alimento perfetto per chi soffre di diabete perché nutriente e povero di carboidrati. È ricco di acidi grassi omega-3, utili a mantenere sotto controllo i livelli di zucchero proteggendo al contempo anche il cuore. Se chiuso ermeticamente si può conservare a lungo in dispensa, perfetto da utilizzare in insalata o per creare secondi golosi e nutrienti.

Semi di chia

Un vero toccasana per il benessere intestinale, i semi di chia sono degli alleati perfetti per chi soffre di diabete. Sono ricchissimi di fibre, saziano rapidamente, hanno un basso indice glicemico e favoriscono anche una riduzione dei livelli di colesterolo. Si possono consumare all'interno di frullati e insalate, oppure oer creare un goloso budino con la frutta fresca.

Frutti rossi surgelati

Fare scorta di frutti rossi per poi congelarli è l'ideale, così da utilizzarli all'occorrenza durante tutto l'anno. Basta lavarli accuratamente, asciugarli per poi disporli su un vassoio prima di ripolri in congelatore. In questo modo non si attaccheranno tra di loro, e dopo 3 ore si potranno versare in un sacchetto per congelatore così da fare scorta. Sono l'ideale per chi soffre di diabete, perché sono ricchi di fibre e poveri di zucchero, sono nutrienti e vantano proprietà antiossidanti.

Pomodori in scatola

Per gli amanti della pasta al pomodoro la versione in scatola è l'ideale, pronta all'uso in ogni momento. I pomodori in scatola o in barattolo contengono pochi carboidrati e vantano un basso indice glicemico, inoltre contengono licopene utile per la salute del cuore. Prima di ogni acquisto basta consultare l'etichetta, preferendo un prodotto povero di sale e di zuccheri aggiunti.

Cavolfiore surgelato

Per gli appassionati di purè il cavolfiore è un'alternativa perfetta, perché può sostiture le patate ma anche il riso. Vanta un basso indice glicemico, è ricco di di fibre, vitamine e minerali, il cibo perfetto per un pasto nutriente, salutare e dal sapore delicato. Lavato e asciugato per bene si può conservare in congelatore, anche per un anno, ma va controllato ogni tanto così da appurare lo stato di conservazione.

Olio d'oliva

Contiene grassi sani, polifenoli, vitamina E e carotenoidi, non contiene carboidrati e migliora la digestione. Un consumo regolare, senza esagerazioni, aiuta anche in caso di diabete prevenendo i picchi glicemici. Controllando anche il colesterolo e la salute del cuore.

Cioccolato fondente

È ricco di fibre, grassi sani, pochissimi carboidrati. Più è fondente minore è la presenza di zuccheri, l'ideale per chi soffre di diabete e che, così, può concedersi un momento di sana golosità.

Funghi in scatola

Vantano un gusto più delicato rispetto a quelli freschi, sono ricchi di fibre e poveri di carboidrati, e per questo sono perfetti per chi soffre di diabete. Basta controllare l'etichetta della confezione, preferendo un prodotto privo di sale e zuccheri aggiunti, avendo cura di evitare quelli ricchi di selenio.

Come abbiamo visto molti prodotti a lunga conservazione possono rientrare di buon grado nella dieta di chi soffre di diabete, alternando la

presenza con alimenti sempre freschi e sani. E in caso di dubbio meglio consultare un nutrizionista o il, che potrà suggerire le combinazioni migliori in favore di una salute perfetta.