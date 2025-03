Limoni: benefici e quattro ricette facili e sfiziose

Dal sapore fresco e aromatico e con un colore che mette subito allegria. Stiamo parlando dei limoni, ovvero i frutti di un albero sempreverde appartenente alla famiglia delle Rutacee. In Italia la maggiore produzione dell'agrume proviene dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia e dalla Campania e molte sono le sue varietà. Dal Monachello usato soprattutto per impreziosire secondi piatti a base di carne e di pesce, al Femminello noto per la polpa succosa e ricca di semi. Scopriamo insieme quali sono i benefici come utilizzarli in cucina in maniera semplice e gustosa.

Le proprietà dei limoni

I limoni sono dei veri e propri alleati della salute. Basti pensare, infatti, che le loro virtù venivano sfruttate sin dall'antichità. In oriente, ad esempio, trovavano impiego come antidoto contro i veleni e come antiemorragici. In epoche più recenti è stato scoperto che 100 grammi di succo contengono un quantitativo di vitamina C pari al 63% della dose giornaliera raccomandata.

Oltre all'acido ascorbico, essi sono ricchi di:

Vitamine : A, B1, B2, B3, B5, B6, E

: A, B1, B2, B3, B5, B6, E Minerali : potassio, sodio, ferro, calcio, fosforo

: potassio, sodio, ferro, calcio, fosforo Carotenoidi: luteina, zeaxantina, criptoxantina.

I benefici dei limoni

La vitamina C contenuta in notevoli quantità dei limoni svolge ruoli fondamentali per il corretto funzionamento dell'organismo. Innanzitutto stimola la produzione delle difese delsistema immunitario e protegge dai danni ossidativi provocati dai radicali liberi.

Inoltre favorisce l'assorbimento del ferro a livello intestinale e contribuisce alla sintesi del triptofano in serotonina. Non dimentichiamo, infine, che l'acido ascorbico partecipa alla sintesi del collagene e abbassa il quantitativo di acido urico presente nel sangue.

Ma i benefici dei limoni non finiscono qui. I preziosi elementi di cui si compongono, grazie alle loro proprietà antibatteriche e antimicrobiche, forniscono un valido aiuto per la prevenzione delle infezioni di gola e vie urinarie. Questi agrumi sono poi in grado di depurare il corpo da scorie e tossine in eccesso.

Non meno importante è l'azione digestiva esplicata dal succo. Nausea e mal di stomaco si possono contrastare sorseggiando a fine pasto un po' di acqua nella quale è stata lasciata bollire la buccia assieme a qualche foglia di alloro.

I limoni in cucina

I limoni sono molto versatili in cucina. Infatti il succo o la buccia possono essere impiegati per realizzare piatti sfiziosi e salutari al tempo stesso. Il sapore particolare dà il meglio di sé nelle ricette di dolci e dessert che non risultano mai stucchevoli. Al contrario, sono spesso portati in tavola per rinfrescare il palato dopo pranzi e cene abbondanti.

Spaghetti al limone

Ingredienti per due persone:

Spaghetti

Un limone grande non trattato

Un cucchiaio di panna fresca

Un cipollotto

Olio extravergine di oliva q.b.

Pepe q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Scaldare un filo di olio in una padella antiaderente, aggiungere il cipollotto tritato e lasciare soffriggere a fiamma bassa. Quando il cipollotto è appassito, versare il succo del limone e, successivamente, la scorza dello stesso e la panna. Mescolare il tutto e procedere con la cottura fino ad ottenere una salsa cremosa. Salare e pepare a piacere. Una volta scolata la pasta al dente, mantecarla nella padella con il condimento. Impiattare e impreziosire con un po' di scorza grattuggiata.

Polpette al limone

Ingredienti per quattro persone:

Un limone non trattato

500 grammi di carne macinata di manzo

30 grammi di burro

Un uovo intero

Due cucchiai di parmigiano

Due cucchiai di pangrattato

Un succo di limone filtrato

100 ml di vino bianco

80 ml di acqua

Farina 00 o senza glutine q.b.

Timo q.b.

Pepe nero q.b.

Procedimento

Mettere la carne macinata in una ciotola. Incorporare l'uovo, il pangrattato, il formaggio, la scorza di limone, il timo, il pepe e il sale. Mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Dare forma alle polpette e passarle nella farina. Preparare la salsa miscelando insieme il succo filtrato del limone, il vino e l'acqua. Aggiungere il burro in una padella e far dorare uno spicchio di aglio. Rosolare le polpette a fuoco medio. A metà cottura, versare la salsa e cuocere a fuoco lento per 25 minuti.

Merluzzo al limone

Ingredienti per quattro persone:

Due limoni

Otto filetti di merluzzo fresco o surgelato

Due spicchi di aglio

Un ciuffo di prezzemolo

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.p.

Procedimento

Rosolare in padella gli spicchi di aglio con un filo di olio. Aggiungere i filetti di merluzzo e cuocerli per un paio di minuti. Spremere due limoni e grattuggiarne la scorza. Versare il succo nella padella e cuocere il merluzzo per altri otto minuti. Salare, pepare e impreziosire con la scorza del limone e con un po' di prezzemolo.

Ciambella al limone

Ingredienti:

Un limone

70 ml di succo di limone

150 ml di acqua

120 ml di olio di semi

300 grammi di di farina 00 o senza glutine

225 grammi di zucchero semolato

16 grammi di lievito in polvere per dolci

Mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia

Sei uova

Burro q.b.

Procedimento

Aggiungere la scorza del limone allo zucchero semolato. Rompere le uova e separare i tuorli dagli albumi. Montare i tuorli con lo zucchero aromatizzato. Unire al composto il succo di limone, l'acqua, l'olio di semi e l'estratto di vaniglia. Versare anche la farina setacciata con il lievito.

In una terrina a parte montare gli albumi. Aggiungerli al composto e amalgamare delicatamente il tutto con una spatola. Distribuire il composto in uno stampo imburrato e cuocere in forno caldo a 180°C per circa 45 minuti.

