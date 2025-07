Pasta fredda: 8 ricette per vegani, vegetariani e per chi non lo è

La pasta fredda è un piatto classico della stagione estiva, è facile da preparare oltre che veloce e permette di creare proposte golose oltre che nutrienti. Vero must have delle gite fuoriporta o delle giornata in spiaggia, è la migliore soluzione last minute per chi vuole coniugare la necessità di mangiare qualcosa di buono e sano con il relax estivo e la poca voglia di mettersi ai fornelli.

Meglio ancora se realizzata in versione vegetariana o vegana, l'occasione giusta per degustare un piatto bilanciato e ricco di benessere. L'opportunità per sfruttare la creatività personale e preparare una pasta golosa e piena di colore, che stupirà anche gli appassionati di proteine di origine animale. Per non sbagliare ecco 8 ricette da replicare facilmente, super invitanti e appetitose.

Pasta fredda, come si cucina

La pasta fredda è facile da preparare, un piatto unico davvero invitante e nutriente, indispensabile per contrastare il caldo e la poca voglia di cucinare. Inoltre è la risposta migliore quando si vuole svuotare il frigorifero primo di una partenza, oppure per evitare sprechi di cibo e avanzi. Si possono mixare anche due tipologie di pasta, meglio se con la stessa tempistica di cottura, condendo con prodotti freschi differenti ma saporiti. Per preparare una pasta fredda perfetta è importante seguire qualche regola di base, a partire dalla scelta di:

una pasta di ottima qualità, in grado di tenere la cottura;

una tipologia corta per agevolare la fase di condimento quando si mescola il tutto;

un condimento che rimanga tonico, saporito e croccante;

una conservazione ottimale in frigorifero, per poi servirla a temperatura ambiente.

Dopo la cottura e dopo averla scolata si lascia raffreddare velocemente sotto un getto di acqua fredda, oppure distribuendola sopra un vassoio pulito o, ancora, versandola in una ciotola e condendo con un filo d'olio d'oliva. E quando si sarà raffreddata alla perfezione, e l'avrete condita con gli ingredienti scelti, basta versarla in un contenitore a chiusura ermetica per poi disporla in frigorifero.

Pasta fredda vegetariana e vegana, 8 ricette facili e golose

Dopo aver appreso come preparare la pasta fredda si passa alla scelta del condimento, in questo caso vegetariano e vegano ma non certo privo di gusto e sapore. La soluzione perfetta per un piatto equilibrato dove carboidrati, sali minerali, vitamine e proteine veg riescono a soddifare tutte le necessità nutritive. Di seguito 8 ricette da creare facilmente e servire in tavola.

Alla caprese

Si parte dalla scelta della pasta che deve essere corta e cotta al dente, nel mentre si prepara il condimento a partire da una manciata di foglie di basilico fresco da spezzettare con le mani. Si versano in una ciotola capiente con abbondante olio d'oliva. A parte tagliate un grappolo di pomodorini ciliegini a dadini o a pezzi e una mozzarella grande, dopo aver fatto scolare il liquido. Mescolate il tutto con il basilico, a piacere potete aggiungere dei pinoli tritati finemente e dell'aglio crudo schiacciato con lo spremiaglio. Per finire aggiungete la pasta fredda e mescolate a lungo per amalgamare i sapori.

Con feta e verdure

Nel frattempo che cuoce la pasta, magari dei fusillli integrali, tagliate a tocchetti due zucchine e fatele rosolare in padella con l'olio. A parte tagliate a tocchetti dei pomodorini datterini, vesate tutte le verdure ormai fredde in una ciotola capiente, insaporite con olio, sale e pepe. In una seconda ciotola tagliate a pezzetti la feta e lasciatela insaporire con olio d'oliva, menta fresca e capperi. Versate tutto insieme, unite la pasta ormai fredda e mescolate copiosamente.

Con ricotta salata, peperone, pomodorini, olive

Cuocete la pasta, magari delle pennette rigate, pulite e tagliate il peperone a listarelle per poi farlo saltare in padella con l'olio e uno spicchio d'aglio. Poco prima della cottura finale aggiungete una manciata di pomodorini ciliegini tagliati a pezzetti e delle olive denocciolate. Lasciate ammorbidire per qualche minuto, condite con pepe nero e un pizzico di sale. Aggiungete la pasta scolata, fatela saltare velocemente per poi versare tutto in una ciotola capiente. Servite fredda con una grattugiata abbondante di ricotta salata.

Alla norma

La pasta alla norma è un classico della cucina siciliana, perfetta sia calda che in versione estiva. Per prepararla versate abbondante olio in padella, seguito da due spicchi d'aglio che lascerete rosolare delicatamente. Aggiungete tre pomodori maturi tagliati a pezzetti grossolani, e lasciate cuocere fino a quando non si saranno ammorbiditi. Salando e pepando. A parte pulite due melanzane piccole e tagliatele a fettine sottili, fatele friggire nell'olio per poi scolarle e lasciarle riposare in un piatto sopra uno strato di carta assorbente. Aggiungetele in padella con il sugo, facendo cuocere per qualche minuto per amalgamare i sapori, e lasciate raffreddare. Unite il tutto con la pasta fredda, un filo d'olio, completando con la ricotta salata grattugiata e del basilico fresco.

Con porri, cannellini e pesto di rucola

Mentre la pasta sta cuocendo, magari dei rigatoni, preparate il pesto versando nell'apposito contenitore una manciata di noci (o pinoli), qualche pomodoro secco e della rucola fresca, irrorando con olio d'oliva. Frullate il tutto con cura per ottenere una crema morbidissima. A parte tagliate il porro a rondelle e fatelo saltare in padella così che risulti croccante, per poi lasciarlo riposare in un piatto. Nella stessa padella aggiungete un pomodoro secco tagliato a pezzettini e i fagioli cannellini, già scolati e lavati per bene. Unite un filo d'olio e cuocete per qualche minuto, versate la pasta e il pesto e amalgamate con cura. Versate il tutto in una ciotola capiente e lasciate raffreddare, per poi servire aggiungendo il porro croccante.

Con pomodori secchi e lenticchie

Cuocete della pasta corta mentre scolate le lenticchie precotte, lavate e fatele cuocere velocemente in padella con olio, uno spicchio d'aglio e due pomodori secchi tagliati a listarelle. A parte tagliate a due carote a fette sottilissime, con la mandolina, e fatele friggere velocemente in padella con olio caldo così che risultino croccanti. Lasciatele riposare in un piatto sopra un foglio di carta assorbente. Quando le lenticchie saranno pronte, versatele in una ciotola per lasciarle raffreddare eliminando l'aglio. Aggiungete la pasta fredda e una spolverata di timo fresco, mescolate irrorando con un filo d'olio e rifinite ogni piatto con le carote croccanti.

Con piselli, fagiolini, patate e zucchine

Pulite i fagiolini e le patate, tagliate a tocchetti, aggiungete i piselli e lasciateli lessare separatemente in tre pentole. A parte tagliate le zucchine a tocchetti e fatele saltare in padella con aglio e salvia. Quando saranno pronte lasciate raffreddare, scolate anche le verdure lessate e lasciatele riposare, per poi unire il tutto in una ciotola capiente con olio e pepe nero, completando con la pasta fredda e del succo di limone. Mecolate e servite.

Con pomodori confit

Mettete a cuocere la pasta e nel frattempo lavate e tagliate a metà un grappolo di pomodorini datterini, disponeteli sopra una leccarda con carta da forno irrorando con olio. Aggiungete un cucchiaio di zucchero di canna, sale e pepe, origano e timo, completate del degli spicchi d'aglio schiacciati da mescolare con tutti i sapori.

Lasciate cuocere in forno a 160 gradi per circa 50 minuti, lasciandoli ammorbidire. Quando saranno pronti toglieteli dal forno e lasciateli riposare in una ciotola con un filo d'olio. Conditeli freddi con la pasta completando con qualche foglia di basilico fresco.