Polmoni e inverno, i cibi che ne agevolano il benessere

I polmoni sono fondamentali per il benessere dell'intero organismo, è proprio grazie a loro che avviene una delle funzioni più importanti: la respirazione, in grado di attivare una serie di azioni vitali, sia per il trasporto dell'ossigeno verso le cellule e il sangue, che per l'eliminazione delle scorie e gli elementi di scarto quale l'anidride carbonica.

Collocati all'interno della cavità toracica, avvolti da una membrana sierosa nota come pleura, favoriscono anche il processo di ematosi ovvero lo scambio gassoso tra aria e sangue. Proteggerli è una necessità, in particolare durante le stagioni più fredde in grado di irritare le vie respiratorie e gli stessi polmoni, coadiuvate proliferazione di virus e batteri stagionali, la presenza di sostanze inquinanti e il fumo, un mix in grado di impattare sulla salute dei polmoni e della stessa respirazione.

L'alimentazione può fungere da scudo contro queste problematiche, in particolare quei cibi che vantano poprietà utili a contrastare le infezioni e i radicali liberi. Ecco i più indicati.

Polmoni e salute, ecco i cibi più utili

I polmoni svolgono un'azione sempre attiva e di vitale importanza, quale la respirazione. A volte in condizioni di stress e in ambienti dove l'aria non è particolarmente salubre, prendersene cura è un imperativo in grado di consentire il corretto funzionamento di tutto l'organismo – cervello compreso. Ecco che delle sane abitudini e una corretta attività fisica possono offrire supporto ai polmoni stessi, specialmente se in combinazione con un'alimentazione equilibrata. In particolare alcuni cibi, ricchi di nutrimento e proprietà indicate per contrastare malanni e infezioni, come veri guardiani del benessere. Scopriamo insieme quali sono.

Aglio

L'aglio crudo è un vero amico del benessere dei polmoni, perché contrasta l'azione nefasta dei radicali liberi. E si comporta come un antibiotico naturale, perfetto per allontanare virus e batteri responsabili degli stati influenzali. Depura l'organismo dai metalli pesanti e migliora la salute di chi è convalescente dall'influenza.

Zenzero

L'alto potere antiossidante dello zenzero lo rende un amico importante per i polmoni, purificandoli e proteggendoli grazie all', antinfiammatoria e antisettica. Fluidifica e lenisce, è indicato in particolare per chi fuma o per le infiammazioni respiratorie.

Carote

Un toccasana per la respirazione, le carote sono una fonte ineguagliabile di betacarotene e vitamina C utilissimi per prevenire le patologie polmonari, migliorando anche l'asma. Consumarle fa bene anche al sistema immunitario.

Curcuma

Lapresente svolge un compito importante nel rafforzare il sistema immunitario, depurando e contrastando i radicali lberi. Un'alleata per il benessere dei polmoni, grazie a un'assunzione regolare utile a debellare il muco,e liberare le vie respiratorie.

Pomodoro

È ricco di licopene, una molecola antiossidante necessaria per contrastare i radicali liberi. Inoltre consumare i pomodori è un supporto importante per riparare i polmoni degli ex fumatori, rallentando il naturale processo di invecchiamento.

Cipolla

Anche in questo caso cruda è più efficace contro il muco e il catarro, perché la cipolla favorisce l'eliminazione di ciò che intasa le vie respiratorie. Inoltre contiene, vitamine del gruppo B e C, perfette per arginare i radicali liberi.

Pesce

Un toccasana per i polmoni perché ricco di Omega 3 dall'azione antinfiammatoria e antiossidante, in coppia con la vitamina D, in supporto delle funzioni polmonari.

Broccolo e cavolo

Insieme al resto delle crucifere di stagione sono le verdure più adatte per proteggere i polmoni dall'azione dei radicali liberi, grazie anche alle loro proprietà antitumorali. Depurano l'organismo dalle sostanze tossiche e contengono antiossidanti naturali, quali polifenoli, carotenoidi, indoli e sulforafano.

Frutta secca

Anche in questo caso una vera ricarica di Omega 3, acidi grassi importanti nella prevenzione dell'asma e delle forme tumorali che possono condizionare il benessere di tutto il corpo.

Arance

Sono ricche di vitamina C e per questo contrastano i, proteggono il sistema immunitario e rallentano l'invecchiamento cellulare. Riducono anche gli stati infiammatorie e le allergie respiratorie, fino a lenire la tosse.

Pepe di Caienna

Ricco di capsaicina e utile per stimolare le secrezioni proteggendo le vie respiratorie, svolge un'azione di prevenzione contro la formazione dei tumori.

Frutti di bosco

Lamponi, mirtilli, ribes, solo per citarne alcuni, ecco gli amici giurati del benessere polmonare perché ricchi di vitamina C e validinaturali.

Mele

Esattamente come i pomodori, le mele svolgono un'azione importante per i polmoni perché rallentano la degenerazione polmonare data dal naturale invecchiamento.

Idratazione

L'acqua è fondamentale per idratare il corpo, polmoni compresi, in abbinamento ae corroboranti perfette per allontanare le infezioni, sciogliendo eventuali presenze di muco