Dimagrire sul viso? Ecco come perdere peso con alimentazione ed esercizi mirati

Ognuno ha i propri complessi. Mentre alcune persone si fissano sulle cosce, altre lottano per perdere grasso sulle braccia, sull'addome, sulle maniglie dell'amore ... oppure sul viso. Quando si osservano allo specchio, uomini e donne a volte si concentrano sul doppio mento troppo pronunciato o sulle guance troppo carnose. Trovano il loro viso troppo rotondo o troppo flaccido e vogliono rifinirlo. Purtroppo non è possibile mirare con precisione alla perdita di grasso, ma una dieta adeguata, abbinata ad una regolare attività sportiva ed esercizi specifici, può consentire di “dimagrire” sul viso.

Perché ingrassiamo sul viso?

Il viso sta diventando troppo rotondo? Diverse ragioni possono spiegare questo fenomeno:

può spiegare anche un effetto “gonfio” sul viso. Una dieta ricca di sodio, uno squilibrio ormonale, sbalzi di temperatura o anche allergie possono accentuare il fenomeno; con l’età, la struttura del viso può cambiare, infatti, la perdita di collagene e di elasticità della pelle può portare al rilassamento cutaneo e all’accumulo di grasso in alcune parti del viso, donando l’aspetto di un viso “più grande”.

Ricordiamo che non siamo tutti uguali quando si tratta di perdere peso. La facilità con cui si accumula o si perde grasso corporeo varia da persona a persona in base a molti criteri, come la dieta e l'attività fisica, ma anche la genetica, il metabolismo, l'anamnesi, il livello di stress, il sesso, gli sconvolgimenti ormonali, ecc.

Ogni situazione è unica: non possiamo fidarci delle generalità quando si tratta di aumento o perdita di peso.

È davvero possibile perdere peso facciale?

Non è possibile dimagrire specificatamente sul viso (così come non è possibile dimagrire specificatamente sui fianchi, sulle ginocchia, sulle braccia e nemmeno sui polpacci ). La perdita di grasso mirata, infatti, è un concetto poco pratico dal punto di vista fisiologico: quando perdiamo peso, il nostro corpo tende a ridurre la quantità di grasso corporeo nel complesso anziché mirare a zone specifiche.

Anche monitorando la propria dieta e aumentando l'attività fisica, è impossibile perdere peso solo nelle guance, nel mento o nel collo. D’altro canto è possibile perdere peso complessivamente ottenendo buoni risultati e alcuni esercizi permettono di tonificare e rafforzare i muscoli facciali per rimodellare i contorni del proprio viso.

Come dimagrire sul viso: 5 consigli

1. Riequilibrare la propria dieta

Sono sconsigliate vivamente le diete restrittive, che possono provocare effetti yo-yo, frustrazioni o addirittura disturbi alimentari come l’anoressia nervosa. Per perdere grasso – quindi peso, non bisogna necessariamente mangiare meno, ma mangiare meglio. Il cibo dovrebbe rimanere una fonte di piacere. In altre parole, puntare su una dieta equilibrata, non saltare i pasti e prendersi il tempo per masticare bene. Meglio rivolgersi ad un professionista della salute che possa aiutare ad impostare un programma adatto.

2. Idratarsi in modo regolare

Per combattere la ritenzione idrica, ricordarsi di idratarsi durante la giornata (bere almeno 1,5 litri al giorno) e limitare il consumo di sodio (sale). Inoltre, bere riduce la sensazione di fame, il che potenzialmente porta a mangiare di meno e ad immagazzinare meno calorie. Infine, l'acqua potabile stimola il nostro metabolismo: bere aumenta temporaneamente il nostro dispendio energetico, perché il corpo deve lavorare per riscaldare l'acqua alla temperatura corporea.

3. Praticare un'attività sportiva adeguata

L’attività fisica regolare (almeno due volte a settimana) è essenziale per provocare un deficit calorico e indurre una perdita di peso generale. Lo sport consente di aumentare la massa muscolare e quindi di bruciare più calorie durante l'attività fisica e a riposo. L'ideale? Concentrarsi sugli sport di resistenza come camminata veloce, jogging, ciclismo, nuoto, canottaggio, danza, ecc. Non esitare a diversificare le proprie pratiche: l'importante è scegliere uno sport che piace, così ci si può allenare nel tempo, senza demotivarsi.

4. Massaggiare il viso

Per favorire la circolazione sanguigna, il drenaggio linfatico e limitare le pieghe cutanee , non esitate ad eseguire l'automassaggio utilizzando pietre specifiche o rulli di giada almeno una volta al giorno. L'ideale è tenerli al fresco e applicarli direttamente sulla pelle detersa, agendo su ciascuna zona una dopo l'altra (fronte, guance, mascella, mento e collo).

Effettuare movimenti circolari partendo dal centro del viso e spostandoti verso l'esterno. Questo riavvierà la circolazione linfatica, eliminerà l'acqua in eccesso e ridurrà le borse sotto gli occhi e i segni di stanchezza. Il viso assumerà gradualmente un aspetto meno “gonfio” (a patto di praticare regolarmente questi massaggi).

5. Eseguire esercizi facciali

Anche gli esercizi facciali regolari aiutano a perfezionare e tonificare il viso. Generalmente ci concentriamo sullo yoga facciale, che permette di far lavorare i muscoli facciali in modo eccentrico, in particolare sulle guance, sulle zampe di gallina e intorno alla bocca. Gli esercizi più convenienti:

sorridere da un orecchio all'altro e allentare la pressione per tornare rapidamente a un viso normale. Ripetere il ​​movimento ogni giorno, quante più volte possibile; divertirsi a gonfiare e sgonfiare il più possibile le guance durante la giornata. Al contrario, puoi anche “risucchiare” le guance e mantenere la posizione per dieci secondi; con la bocca chiusa, ruotare la lingua dieci volte a sinistra, poi dieci volte a destra. Ripetere il ​​movimento almeno due volte al giorno; sempre con la bocca chiusa, provare a toccarsi il ​​naso con il labbro superiore. Mantenere la posa per circa quindici secondi e ripeti questa smorfia quante più volte possibile; Infine, rimanere dritto e far scorrere la mascella inferiore in avanti. Mantenere la posizione per dieci secondi e ripetere l'operazione quante più volte possibile.

Consigli estetici per controbilanciare un viso tondo

È importante ricordare che non esiste uno standard universale di bellezza. Tuttavia, un viso rotondo può essere fonte di complessi. Questi pochi suggerimenti ti aiuteranno a evidenziarlo:

Optare per un taglio di capelli che incornicia il viso in modo lusinghiero: tagli scalati o scalati, ad esempio, possono dare l'illusione della lunghezza. Non esitate a chiedere consiglio ad un visagista o ad un parrucchiere.

che incornicia il viso in modo lusinghiero: tagli scalati o scalati, ad esempio, possono dare l'illusione della lunghezza. Non esitate a chiedere consiglio ad un visagista o ad un parrucchiere. Usare il trucco per enfatizzare alcune parti del tuo viso . Le ormai famose tecniche di contouring possono infatti creare ombre e angoli che danno l'illusione di un viso più magro.

. Le ormai famose tecniche di possono infatti creare ombre e angoli che danno l'illusione di un viso più magro. Scegliere accessori come orecchini, collane o sciarpe per attirare l'attenzione sulla parte superiore del viso piuttosto che sulla sua rotondità.

come orecchini, collane o sciarpe per attirare l'attenzione sulla parte superiore del viso piuttosto che sulla sua rotondità. Se si portano gli occhiali, scegliere una montatura adatta, angolare o rettangolare , che possa controbilanciare la forma rotonda della parte inferiore del viso.

E se l'impazienza fa capolino, sappi che esistono creme snellenti e rassodanti per viso e collo. Ma il loro semplice utilizzo non consente di perdere peso in modo sostenibile.

Dimagrire sul viso: quando è coinvolta la chirurgia estetica

Se si desidera snellire radicalmente il proprio viso bisogna sapere che è possibile ricorrere alla chirurgia estetica.

Può essere utilizzato ad esempio alla fine di una dieta, perin seguito a una significativa perdita di grasso, o da solo, per rimuovere il grasso ( liposuzione ). Tuttavia, se non si adotta uno stile di vita sano dopo l’intervento, il grasso potrebbe ritornare rapidamente sulle guance o sul mento.