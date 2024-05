Collagene: gli effetti su pelle e articolazioni. Miracolo antietà o moda?

Il collagene potrebbe essere la nuova panacea? L'attrice Jennifer Aniston aggiunge una dose al suo caffè ogni mattina e l'influencer Lena Situations ne ha fatto la sua bevanda quotidiana. Dopo gli Stati Uniti e i “festini del collagene”, l'utilizzo di questo integratore alimentare, destinato a compensare la perdita di elasticità del derma, viene emulato anche in Italia.

Cos'è il collagene? A cosa serve nel corpo?

Il collagene è una proteina presente nella pelle ma anche nei muscoli, nei tendini, nelle ossa, nella cartilagine e nelle arterie! Il collagene contribuisce allo spessore e all'elasticità del derma e la giovinezza della pelle, la sua capacità di resistere agli urti e di autoripararsi derivano dal collagene e dalle sue cellule, i fibroblasti, che lo producono. A partire dai 30 anni la produzione di collagene però diminuisce.

Nel corso degli anni produciamo meno collagene e ne distruggiamo una maggiore quantità, il che porterà ad una perdita di densità nei tessuti. Oltre all’invecchiamento, anche alcuni fattori esterni aumentano la distruzione del collagene. Questo è particolarmente vero nel caso dei raggi UV, contribuiscono anche le sigarette, il cattivo stile di vita e lo stress ne accentuano il fenomeno.

Viceversa, è possibile preservare i propri fibroblasti proteggendosi dal sole, adottando una dieta sana, praticando un'attività fisica regolare e soprattutto limitando l'assunzione di zuccheri veloci. Il glucosio si fisserà attorno alle fibre di collagene che col tempo si irrigidiranno o addirittura si romperanno. A poco a poco, il fenomeno della glicazione danneggia la sostanza sottocutanea che sostiene il derma. Le fibre glicate, intrappolate dallo zucchero, non sono più funzionali e non svolgono più il loro ruolo di ammortizzatori o di tessuto di sostegno. Risultato: la pelle perde elasticità e tono.

Quali sono i diversi tipi di collagene nel corpo?

Non ce n'è uno ma le forme di collagene sono tante: ne sono stati individuati 28 tipi nel corpo umano. Ad esempio, il collagene di tipo I si trova principalmente nelle ossa, nella pelle, nei tendini, nella cornea e negli organi interni, mentre il collagene di tipo II è un componente della cartilagine articolare.

Integratori alimentari: da dove viene il collagene?

Il collagene presente negli integratori alimentari è costituito da ossa e pelle di animali o di pesci (collagene marino) che vengono sottoposti a lavorazione per aumentare la biodisponibilità dei loro aminoacidi e/o peptidi. Sono state sviluppate diverse formulazioni di collagene a seconda del grado di idrolisi, le più comuni sono il collagene non denaturato e il collagene idrolizzato.

È utile assumere integratori alimentari contenenti collagene per la pelle?

Il collagene è popolare tra i medici che ne chiariscono le sue proprietà antietà. Attualmente gli studi in dermatologia non sono ancora del tutto convincenti. Il collagene che ingeriamo è una proteina che verrà digerita dall'organismo e si studia se il corpo sia capace di assimilarlo in questa forma. Questi integratori alimentari possono essere arricchiti con antiossidanti o acidi grassi essenziali che hanno un'azione provata e riconosciuta sulla pelle. Quindi, se c’è un miglioramento, forse è dovuto oltre che al collagene anche a ciò che ad esso è associato.

Quali sono i benefici di un trattamento al collagene per l’artrosi e le articolazioni?

Una malattia articolare comune, l’artrosi colpisce quasi 10 milioni di persone in Italia e il 65% degli over 65. Attualmente non esistono farmaci per curarla o rallentarne la progressione. In assenza di un trattamento efficace, molti pazienti si rivolgono agli integratori alimentari, in particolare ai derivati ​​del collagene.

Diversi studi suggeriscono l’efficacia del collagene nell’alleviare il dolore legato all’osteoartrosi . Potrebbe migliorare la qualità della vita, ridurre il dolore e la rigidità articolare. Il collagene di tipo II non denaturato , spesso derivato dalla cartilagine di pollo, ha proprietà immunomodulatorie, il che significa che ridurrà l’infiammazione e potrebbe agire sull’osteoartrosi, mentre il collagene idrolizzato aumenterebbe la produzione di collagene naturale da parte delle cellule della cartilagine. Il problema è che questi studi coinvolgono un numero limitato di persone e non sono abbastanza rigorosi da permettere di essere sicuri che il collagene abbia davvero qualche beneficio.

Quanto collagene assumere al giorno?

Secondo gli studi, sembra che la dose raccomandata sia di 40 mg/giorno di collagene di tipo 2 non denaturato e di 5-10 g/giorno di collagene idrossilato. Il trattamento al collagene deve essere effettuato per due o tre mesi. Continuiamo se notiamo un effetto e interrompiamo se non ci sono miglioramenti.

Assumere collagene: quali sono i pericoli per la salute?

Sebbene le prove dell'efficacia del collagene siano ancora insufficienti sia nella pelle che nelle articolazioni, esso è piuttosto ben tollerato. Il lato positivo è che non sembrano esserci effetti collaterali degni di nota. A seconda del produttore, le formulazioni possono differire notevolmente. Per questo consiglio ai miei pazienti che desiderano assumere integratori di evitare di acquistarli su Internet e di preferire integratori alimentari prodotti da laboratori affermati.

Dove trovare il collagene naturale negli alimenti?

Sono in aumento i “ brodi di ossa”, o brodi di ossa di pollo. È un modo di riciclare le ossa e trasformarle in un brodo virtuoso. Basta cuocere a fuoco lento per diverse ore una carcassa di pollo accompagnata da erbe e verdure: carote, sedano e spinaci.

Unaccessibile a tutte le tasche ed ecologico per fare scorta di collagene. Non fa male, ma dire che funzioni e che il collagene verrà assorbito,non è certo!