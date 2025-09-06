La super bevanda energizzante diventata virale su Tik Tok che aiuta a dimagrire

La bevanda energizzante e dal potere dimagrante a base di acqua, semi di chia e limone è diventata virale su Tik Tok.

Noto è l'hashtag #chiaseedwater. Protagonisti di essa in assoluto sono i semi di chia, un superfood ricco di sostanze nutritive che apportano tanto benessere alla salute dell’organismo.

Combinati con acqua e limone risultano un vero e proprio toccasana per la salute intestinale e per ottenere una pancia sgonfia in poco tempo. L’azione depurativa di questa bevanda si combina al meglio con quella antiossidante che permette di ottenere una pelle luminosa e giovane, più a lungo.

Perché bere questa bevanda e come prepararla

Questo mix di semi di chia, acqua e limone consente di fare il pieno, acidi grassi omega 3, sali minerali preziosi come magnesio, potassio, fosforo. Bevanda ricca anche di proteine che permettono di riparare i tessuti e mantenere sana la massa muscolare. Molto amata per la grande riserva di fibre apportata dai semi di chia che oltre a disintossicare l’organismo da scorie e tossine apporta energia.

Si presenta con una consistenza simile a quella di un gel. Prepararla è assolutamente facile. Basta versare in mezzo litro di acqua, 1- 2 cucchiai di semi di chia e combinarli al succo di mezzo limone. Dopo aver mescolato per bene tutto bisogna lasciare riposare per circa dieci, quindici minuti sino a quando i semi di chia non si gonfino.

Il momento ideale per consumarla è a colazione a stomaco vuoto o prima di un allenamento per fare il pieno di energie e donare un alto livello di idratazione all’organismo. Ecco i cinque motivi per consumare questa bevanda.

Migliora la digestione

Favorisce la motilità intestinale grazie al suo contenuto di fibre che disintossicano l’organismo da scorie e tossine in eccesso. Previene la disbiosi intestinale e la stipsi cronica. Stimola la produzione di succhi gastrici prevenendo la formazione di gas e flatulenza.

Rafforza il sistema immunitario

Ricca di vitamina C, permette di rendere forte l’organismo quando viene attaccato da virus e batteri patogeni. Utile per prevenire i malanni stagionali come raffreddore e influenza.

Rinfrescante e idratante

Rinfresca e aiuta a riequilibrare i liquidi apportando idratazione quando si svolge attività fisica. Mantiene la pelle luminosa.

Aiuta a dimagrire

Bere questo mix dona un immediato effetto saziante per le fibre in esso contenuto apportate dai semi di chia e l’acqua che quest’ultimi sono in grado di

assorbire. Questa bevanda aiuta infatti a ridurre l’apporto calorico.

Contrasta il diabete

Ottima per rendere equilibrati i livelli di zucchero nel sangue. In particolare i semi di chia rallentano l’assorbimento di carboidrati.