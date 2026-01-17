World Pizza Day, 4 ricette sane senza lievito da cuocere in forno o in friggitrice ad aria

Il 17 gennaio si celebra in tutto il mondo il World Pizza Day, una giornata dedicata ad uno dei cibi più amati in Italia e all’estero.

Istituita nel 1984 da un gruppo di piazzaioli napoletani, questa celebrazione promuove la pizza come simbolo della cultura e della cucina italiana. Diventa l’occasione per gustarla e sperimentare nuove ricette che sposano il benessere con il gusto. È il piatto più consumato in Italia. Nel nostro Paese infatti risulta che si sfornino circa 8 milioni di pizze al giorno da 127 mila aziende, con un fatturato annuo di 15 miliardi di euro.

La pizza è anche un cibo che le famiglie italiane amano preparare a casa scegliendo ingredienti salutari e optando per farine raffinate e alternative al lievito. Per l’occasione abbiamo selezionato quattro ricette salutari che consentono di preparare questo piatto senza l’utilizzo del lievito e da infornare anche nella friggitrice ad aria che risulta pratica.

Pizza di miglio bio con tonno e cipolle

Risulta leggera e senza glutine. Senza lievitazione questa base pizza è perfetta per chi è a dieta. Una ricetta totalmente vegana senza lattosio e senza uova. Per preparare la base occorre sciacquare il miglio sotto l’acqua corrente con l’aiuto di un colino e cuocerlo col brodo vegetale.

Una volta cotto basta frullarlo a immersione. Si ottiene così una consistenza che ricorda la polenta a cui si può aggiungere sale o origano a piacimento. L’impasto va steso sulla teglia con carta da forno dopo averla spennellata di olio. Per il condimento aggiungere tonno al naturale e cipolle.

Infornare la pizza a 200 gradi per 20 minuti, quindi estrarre dalla teglia con tutta la carta forno e capovolgerle su un piatto piano (come per la frittata). Cuocere dall’altro lato per altri 5 minuti.

Pizza margherita di cous cous bio

Ricetta velocissima e semplice da preparare. Basta portare a ebollizione 350 g di acqua e aggiungere un sacchetto di cous cous a fuoco spento. Il tutto va mescolato per due minuti e lasciato riposare per circa 2 minuti. Occorre sgranare il cous cous con l’aiuto di una forchetta e successivamente aggiungere un po’ di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e due cucchiai di farina di ceci.

L’impasto va compattato e steso su una teglia su una teglia per poi metterlo a cuocerla per 10 minuti in forno preriscaldato a 200 gradi. Una volta cotto si può condire con passata di pomodoro e mozzarella per poi infornare per altri 10 minuti.

Pizza ai funghi con farina d'avena

La farina d’avena è utilizzata per il suo basso indice glicemico e il suo alto contenuto di fibre. Per preparare una pizza con essa vi proponiamo questa ricetta senza lievito. Facile da preparare, è un’alternativa facile e sana che sazia a volontà. Basta mettere 80 grammi di farina in circa 55ml di acqua in una ciotola a cui poi aggiungere sale e due cucchiai di olio extravergine di oliva.

L’impasto va lasciato riposare per qualche minuto per poi versarlo nella friggitrice ad aria nella quale va messa la carta da forno. Lasciamola cuocere per 5 minuti a 190 gradi. La pizza poi va girata e sulla parte superiore va stesa la passata di pomodoro e i funghi per continuare la cottura per altri 7 minuti. Apriamo ancora e aggiungiamo la mozzarella a cubetti, proseguendo con l’ultima cottura di 3 minuti a 200 gradi.

Pizza di cavolfiori con bufalina

Un impasto leggero ricco di fibre e proteine. Il cavolfiore va tagliato e frullato in immersione a cui si aggiunge del parmigiano reggiano grattugiato, due albumi, un pizzico di sale, pepe e noce moscata.

Una volta ottenuto il composto va steso su una teglia rivestita di carta e spennellata con un po’ di olio.

A questo punto va infornato per 15 minuti nel forno ventilato a 180 gradi. Una volta uscita dal forno va condita con pomodoro, origano e bufalina per poi essere infornata per altri 5 minuti.