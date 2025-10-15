La Marina Usa sceglie il suo nuovo caccia F/A-XX: cosa può fare

La Marina degli Stati Uniti è pronta per scegliere il suo nuovo caccia imbarcato di sesta generazione per continuare da "affermarsi" nei confronti aeronavali del futuro e garantire la proiezione di potenza da sempre affidata alle portaerei della flotta.

Secondo alcuni rapporti diffusi dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è pronto a scegliere quale sarà il prototipo di caccia imbarcato di nuova generazione da mettere in produzione per entrare a far parte della flotta aerea della Marina degli Stati Uniti e sostituire gradualmente i caccia imbarcati F/A-18 Super Hornet e gli E/A-18 Growlers. Nel documento diffuso da Reuters, il Pentagono ha affermato il via libera per la selezione definitiva dell'azienda che si aggiudicherà la commessa per produrre il cosiddetto F/A-XX, frutto del programma per lo sviluppo del caccia di 6ª generazione richiesto per la Marina, con specifiche analoghe a quelle richieste per l'F-47 dell'Us Air Force, il caccia da superiorità aerea che verra prodotto dalla Boeing.

Secondo Reuters "un funzionario statunitense e due persone a conoscenza della decisione". A questo punto, dichiarano le fonti al corrente dei fatti, si ritiene che la gara per il nuovo caccia della Marina si sia "ristretta a due aziende": la Northrop Grumman è una di queste, mentre la Lockheed Martin è stata "esclusa" dal programma.

"La Marina ha un requisito convalidato per velivoli di sesta generazione imbarcati, ed è fondamentale che mettiamo in campo tale capacità il più rapidamente possibile per fornire ai nostri combattenti le capacità di cui hanno bisogno per vincere contro una miriade di minacce emergenti", ha dichiarato l'ammiraglio Caudle, candidato a diventare il prossimo vertice per le Operazioni Navali.

Per gli analisti il ritmo accelerato che sta determinando la scelta dei prototipi e la messa in produzione degli stassi è strettamente collegata allo sviluppo dei programmi che la Repubblica Popolare Cinese, principale avversario teorico degli Stati Uniti in un ipotetico conflitto convenzionale del futuro, sta mandando in porto. La sviluppo di nuove portaerei indigene dotate di catapulte elettromangnetiche come la Fujian, l'implementazione delle capacità delle nuove versioni di caccia imbarcati Shenyang J-15 "Flying Shark", nonché la messa in produzione di quello che si ritiene essere un caccia di 5ª generazione Shenyang J-35 navalizzato, stanno evidentemente preoccupando il Pentagono.

Con Pechino che sviluppa rapidamente "progetti di aerei da combattimento avanzati con caratteristiche stealth" che possono essere classificati nella sesta generazione degli aerei da combattimento, e probabilmente potrebbero anche essere destinati all'impiego sulle nuove portaerei della Pla Navy cinese, la Marina