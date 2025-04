Caccia francesi nel cortile della Cina: gli affari di Macron nell'Indo-Pacifico

Ascolta ora 00:00 00:00

Affari militari in corso tra la Francia e l'India. Nuova Delhi è pronta a firmare un contratto con la compagnia Dassault Aviation per l'acquisto di 26 Rafale Marine. Questi caccia multiruolo imbarcati su portaerei (MRCBF) opereranno dalle due portaerei della Marina indiana, la Vikramaditya e la INS Vikrant. La vendita è stata formalizzata il 9 aprile, quando l'organismo di vertice del governo indiano per l'approvazione delle grandi acquisizioni – il Comitato di Gabinetto per la Sicurezza – ha dato il via libera all'acquisizione degli aerei francesi per un costo complessivo di 7,6 miliardi di dollari. Calcolatrice alla mano, si tratterà dell'acquisto per la Difesa più costoso di sempre per il Paese guidato da Narendra Modi.

L'India punta sui caccia della Francia

Come ha spiegato Reuters, l'India prevede di acquistare 22 caccia monoposto e quattro biposto in un accordo che rafforzerebbe i legami di difesa tra Delhi e Parigi, suo secondo maggiore fornitore di armi. L'acquisizione rientra negli obiettivi indiani di modernizzare il proprio esercito, smarcarsi dall'equipaggiamento di origine sovietica e incrementare la produzione nazionale di armi, dopo essere stata per anni il più grande importatore di armi al mondo. La fumata bianca dovrebbe anche contribuire a scoraggiare potenziali minacce in un momento in cui la Marina indiana sostiene che la presenza navale cinese nell'Oceano Indiano sia aumentata.

The Indian Express ha scritto che la consegna dei jet inizierà nel 2028-29, dopo la firma del contratto, e si prevede che sarà completata entro il 2031-32. Nel luglio 2023, il Defence Acquisition Council (DAC) aveva approvato le proposte per l'acquisto di 26 aerei Rafale Marine; tale approvazione era coincisa con la visita di due giorni a Parigi di Modi. I caccia Rafale-M saranno dotati di equipaggiamento ausiliario, armi, simulatore, pezzi di ricambio, documentazione, addestramento dell'equipaggio e supporto logistico. Il loro approvvigionamento dal governo francese avviene sulla base di un Accordo Intergovernativo.

Lo sprint di Delhi

I jet Rafale hanno aumentato la potenza di fuoco dell'Aeronautica Militare indiana. I 36 caccia Rafael sono stati dislocati nelle basi aeree strategiche indiane al confine con Pakistan e Cina. Le due parti hanno sempre dato priorità alla coproduzione e allo sviluppo congiunto di equipaggiamento militare, con particolare attenzione agli obiettivi di autosufficienza dell'India.

Questi caccia saranno schierati sulla INS Vikrant, la prima portaerei indiana, e integreranno la flotta esistente di jet MiG-29K di origine russa della Marina. Il Rafale-M è in grado di trasportare lo Scalp-EG, un missile con una gittata di 650 chilometri. L'aereo amplierà l'arco di operazioni offensive della Marina in mare e aggiungerà nuove capacità, come missili di precisione a lungo raggio per colpire navi e bersagli aerei.

Il Rafale è stato sviluppato come un moderno caccia a reazione con un'agilità elevatissima. È dotato di un'ala a delta con canard attivo ravvicinato e utilizza comandi di volo digitali fly-by-wire per massimizzare la manovrabilità.

Il caccia in questione può contare, tra gli altri aspetti, su un carrello d'atterraggio notevolmente rinforzato per resistere alle sollecitazioni aggiuntive degli atterraggi navali, su un gancio di arresto e su un ruotino anteriore "jump strut" che si estende solo durante i decolli brevi, inclusi i lanci con catapulta, oltre che di una scaletta integrata e di un sistema di atterraggio a microonde.