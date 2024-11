Caccia J-15 aggiornati: cosa sappiamo di nuovi “squali volanti” della Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel corso delle ultime esercitazioni militari cinesi, le stesse che hanno coinvolto per la prima volta due portaerei in contemporanea, la Liaoning e la Shandong (nonché almeno altre 11 imbarcazioni), si notano versioni aggiornate dei caccia J-15 Flying Shark. I riflettori degli analisti sono puntati sul caccia multiruolo monoposto J-15B e sul jet da guerra elettronica biposto J-15D, entrambi presumibilmente in servizio operativo. Certo, i video rilasciati delle manovre sono stati chiaramente realizzati per il consumo pubblico, ma le clip sono comunque interessanti perché mostrano, tra le varie scene, anche un sorvolo condotto da una dozzina di J-15 sopra la flottiglia, a conferma del continuo sviluppo delle capacità militari della Cina. Ma cosa sappiamo di questi nuovi “squali volanti” a disposizione di Pechino?

I caccia aggiornati della Cina

Come ha fatto notare il portale The War Zone, durante le recenti manovre cinesi si poteva vedere una formazione aerea di caccia J-15 composta da un gruppo di 12 jet; altri 18 di questi stessi velivoli erano invece visibili sul ponte della Shandong al momento del flyby, mentre almeno altri due sulla Liaoning. Questi mezzi includevano sia le versioni originali del J-15, equipaggiate per operazioni di decollo corto. I caccia immortalati nei filmati includevano sia le versioni originali J-15, che sono equipaggiate per operazioni di decollo corto ma recupero assistito (STOBAR), sia le più moderno J-15B, che possono invece anche condurre operazioni di decollo con catapulta ma recupero assistito (CATOBAR). Tenendo conto che non c'erano fin qui notizie in merito al fatto che il J-15B fosse in servizio operativo, il numero di queste particolari versioni coinvolte (almeno 15) nelle manovre ha stupito non pochi analisti.

Scendendo nei dettagli, il J-15B è significativamente più capace dei precedenti J-15 e J-15A. Le sue caratteristiche CATOBAR sono state testate per la prima volta sul prototipo J-15T, che ha aggiunto un carrello di atterraggio anteriore rinforzato con una barra di lancio catapulta di accompagnamento. È inoltre dotato di un nuovo radar AESA (active electronically scanning array) e di una cabina di pilotaggio più moderna, oltre ad turbofan WS-10 di produzione nazionale. Sappiamo invece molto meno dei jet da guerra elettronica J-15D, simili all'EA-18G Growler della Marina Usa, ma probabilmente dotati anche di una missione di attacco secondaria. A occhio, si distinguono dai J-15B per i loro abitacoli biposto in tandem e le fusoliere anteriori ricurve.

Il ruggito del Dragone

Il J-15 è l'equivalente cinese del Su-33 Flanker di progettazione sovietica. A differenza del Su-33, il mezzo cinese ha però una capacità multiruolo, poiché incorpora l'avionica del caccia J-11B, sebbene mantenga i turbofan AL-31F di fabbricazione russa. La designazione J-15A è talvolta applicata a una versione di produzione successiva leggermente migliorata, con alcune opzioni aggiuntive di armi guidate di precisione.

Per quanto riguarda il nuovo J-15B, oltre alle sue capacità migliorate, questo fornisce alla Marina cinese la sua prima esperienza di operazioni CATOBAR, che saranno fondamentali per sfruttare al meglio i suoi futuri vettori, a partire dalla portaerei Fujian, che è dotata di un sistema di lancio

Il J-15B e il J-15D possono comunque essere utilizzati anche in modalità STOBAR, il che fornisce alle squadriglie aeree del Liaoning e dello Shandong un caccia più potente rispetto al J-15 originale.