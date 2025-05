Catapulte elettromagnetiche in azione: cosa può fare la nuova portaerei Fujian della Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle ultime ore la China Central Television (Cctv), ossia l'emittente statale cinese, ha analizzato a fondo il sistema di lancio di jet in azione sulla portaerei più avanzata della Cina: la Fujian, colosso dei mari che dovrebbe essere ufficialmente entrare in servizio entro la fine dell'anno corrente. Ebbene, in un filmato diventato virale sui social d'oltre Muraglia vediamo in azione il sistema di catapulta elettromagnetica con la vista di un velivolo non identificato che sfreccia sul ponte della nave da guerra. Perché questo video è importante? Semplice: perché fa evaporare come neve al sole le speculazioni in merito al fatto che la Fujian sarebbe stata pronta per la fine del 2025, sottolineando invece la complessità della citata tecnologia e lasciando intendere che il sistema avrebbe richiesto ulteriori prove in mare.

Il sistema di catapulta elettromagnetica della portaerei cinese in azione

Il breve filmato è accompagnato dalla visione di un ufficiale del controllo del traffico aereo sul ponte della Fujian che dava l'autorizzazione al decollo a un aereo sulla “posizione uno” del sistema di lancio della portaerei. Nei pochi secondi mandati in onda si può vedere l'equipaggio della portaerei effettuare una “riforma completa” dell'addestramento al decollo e all'atterraggio per padroneggiare il sistema di catapulta, il secondo al mondo dopo quello delle portaerei della classe USS Gerald Ford. Nel servizio viene interpellato il commentatore Cao Weidong, secondo il quale l'adozione del sistema di catapulta elettromagnetica significa che gli aerei basati sulla portaerei Fujian decolleranno con il pieno di carburante e di munizioni. " I velivoli ad ala fissa per l'allerta precoce potrebbero salire presto a bordo della nave. Potrebbe anche testare piccoli velivoli come i droni ", ha spiegato l'esperto.

Ricordiamo che la Fujian è la prima portaerei cinese interamente progettata a livello nazionale, e che è la più grande nave da guerra a propulsione convenzionale del mondo con un dislocamento di oltre 80.000 tonnellate. Da quando ha iniziato le prove in mare nel maggio dello scorso anno, questo colosso, varato nel giugno 2022, ha trascorso un totale di 111 giorni in mare, completando sette serie di test, l'ultima delle quali dal 18 marzo al primo aprile. Molti osservatori, ha fatto notare il South China Morning Post, hanno suggerito che la nave potrebbe entrare in servizio quest'anno. Eppure il video della Cctv lascia presupporre altre tempistiche, considerando l'enorme numero di test richiesti per il nuovo equipaggiamento. " In teoria, i tempi di prova in mare della Fujian dovrebbero essere più lunghi di quelli delle precedenti Liaoning e Shandong ", ha dichiarato Cao.

Quando sarà pronta la nave?

Difficile dire quando entrerà in servizio la Fujian. Possiamo fare un confronto con la Liaoning - la prima portaerei cinese riallestita da una nave sovietica incompleta della classe Kuznetsov acquistata dall'Ucraina – che ha effettuato 10 prove in mare in 13 mesi prima di entrare in servizio, e con la Shandong, una variante cinese della Liaoning che ha trascorso 19 mesi per nove prove in mare.

Rispetto alle portaerei a ponte sospeso della Liaoning e della Shandong, il sistema della Fujian dovrebbe essere in grado di ospitare aerei più pesanti - non solo caccia a pieno carico ma anche altri velivoli ad ala fissa più grandi - e lanci più frequenti. Le catapulte elettromagnetiche sono anche più efficienti dal punto di vista energetico e flessibili rispetto ad altri sistemi - comprese le catapulte a vapore utilizzate sulla maggior parte delle portaerei della Marina statunitense - consentendo anche il lancio di droni di dimensioni diverse.

A differenza del decollo ad angolo fisso, il sistema di catapulta elettromagnetica pone requisiti più elevati per quanto riguarda l'angolo di volo, la gestione dell'energia e il coordinamento delle operazioni

", ha riferito la Cctv, aggiungendo che la Marina militare cinese ha preparato per il lancio con catapulta i cacciae J-35 imbarcati su nave, nonché gli aereiper l'allerta precoce e il controllo.