La Cina mostra i nuovi caccia: cosa sappiamo dei J-15 e J-35

La Cina ha svelato per la prima volta in assoluto gli stabilimenti di produzione dei suoi caccia di quinta generazione. Nel corso di un servizio televisivo andato in onda sull'emittente statale Cctv sono stati avvistati due J-35 in un hangar della Shenyang Aaircraft Corporation, la società che li ha sviluppati, mentre il conduttore televisivo presentava il J-15T, un caccia multiruolo che può essere lanciato con una catapulta. Entrambi questi velivoli sono predisposti per essere imbarcati sulle portaerei.

I caccia mostrati da Pechino

Il South China Morning Post ha citato Li Guoen, pilota collaudatore dei caccia J-15 dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA), secondo il quale il J-15T è stato aggiornato rispetto al J-15 dotandolo di montanti più spessi, una barra di traino per catapulta e un carrello d'atterraggio a doppia ruota. L'efficienza dell'assorbimento di energia del carrello di atterraggio anteriore è rimasta una sfida tecnica importante. '' Si può vedere che il carrello di atterraggio è molto spesso. Speriamo di rendere questa struttura più sottile e leggera in futuro, poiché ciò consentirebbe un controllo migliore dell'aereo '', ha dichiarato il pilota alla Cctv.

Il servizio tv non ha espressamente menzionato il J-35, ma è lecito supporre che la sua versione imbarcata, così come il caccia navale J-15T, saranno schierati sulla terza portaerei cinese, la Fujian, dotata di catapulte elettromagnetiche avanzate per consentire decolli più efficienti e frequenti rispetto ai trampolini tradizionali. La nave sta effettuando le ultime prove in mare e si prevede che entrerà in funzione entro la fine dell'anno.

Song Zhongping, commentatore militare ed ex istruttore dell'esercito cinese, ha spiegato che è probabile che i caccia J-35 nell'hangar siano versioni imbarcate su portaerei verniciate con un rivestimento resistente alla corrosione, uno strato necessario prima di applicare a pennello la livrea o i colori dell'aereo. Ha aggiunto che era la prima volta che venivano mostrati al pubblico gli impianti di produzione del J-35 e che questo indicava che l'aereo si trovava nella fase di produzione in serie.

J-15T e J35

Il J-15T imbarcato e la versione terrestre del J-35 hanno debuttato lo scorso novembre. Il J-15T è stato inoltre esposto durante la visita a Hong Kong la scorsa settimana della portaerei Shandong. In ogni caso parliamo di due aerei fondamentali per consentire alla Cina di rafforzare il proprio esercito. In un'intervista alla solita Cctv, il capo progettista del J-15, Sun Cong, ha affermato che le portaerei cinesi sono ora " dotate degli elementi di base necessari " per fare dell'Esercito Popolare di Liberazione una Marina " in mare aperto ".

" I caccia sono realizzati come i telefoni cellulari, poiché le funzioni sono ora basate sul software, quindi i sistemi e il software potrebbero essere progettati separatamente per aumentarne l'efficienza ", ha proseguito l'esperto.

La Shenyang Aaircraft Corporation sta ampliando i suoi impianti di produzione. L'azienda è una sussidiaria del gigante aerospaziale e della difesa di proprietà statale