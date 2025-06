La Cina svela il J-35A: cosa può fare il nuovo caccia di Pechino

In occasione della 55esima edizione del Paris Air Show la Cina ha mostrato un modello in scala del suo ultimo jet da combattimento di quinta generazione, e lo ha fatto per la prima volta in assoluto all'estero. La China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC) ha esposto una versione in miniatura del J-35A, dopo averlo presentato anche lo scorso novembre allo Zhuhai Air Show. Perché scegliere l'Europa come vetrina internazionale? Pechino sta cercando di incrementare le esportazioni dei suoi aerei da combattimento all'estero. Una calda risposta è arrivata dai Paesi in via di sviluppo, in particolare quelli situati in Medio Oriente e in Asia meridionale. Il Pakistan, per esempio, ha fatto sapere che la Cina si è offerta di vendere 40 caccia J-35: in caso di definitiva fumata bianca potrebbe essere la prima esportazione di questo velivolo.

La Cina mostra il J-35A (e non solo)

AVIC, il principale produttore di aeromobili della Cina, descrive il J-35A come un aereo da combattimento multiruolo stealth, monoposto e bimotore, dotato di tecnologie sviluppate localmente e di una configurazione aerodinamica convenzionale. Il suo compito principale? Quello di raggiungere e mantenere la superiorità aerea per conto dell'Aeronautica Militare dell'Esercito Popolare di Liberazione, con una missione secondaria di condurre attacchi aerei su obiettivi terrestri e marittimi. Nello specifico il J-35A è progettato per ingaggiare velivoli ostili, inclusi caccia e bombardieri, intercettare missili da crociera nemici e neutralizzare i sistemi di difesa aerea terrestri e navali avversari.

" Rispetto ai modelli più vecchi, come quelli della famiglia J-10, il J-35A si caratterizza per la sua capacità stealth, poiché le operazioni a bassa visibilità sono un elemento inevitabile nelle future battaglie aeree. Per questo motivo, il suo aspetto è molto diverso dalla serie J-10 ", ha spiegato Zhu Qian, alto dirigente dell'AVIC. Wang Yongqing, capo progettista ed esperto AVIC, ha sottolineato che il J-35 è stato concepito appositamente per supportare una produzione su larga scala, aprendo la strada a una grande flotta stealth in grado di svolgere sia ruoli di combattimento che di comando nella guerra del futuro.

I gioielli di Pechino

A Parigi, CATIC ha promosso anche il J-10CE, la variante da esportazione del velivolo da combattimento multiruolo J-10C di 4.5a generazione, un aereo spesso paragonato all'F-16 americano; viene usato dal Pakistan da ormai svariati anni mentre l'Egitto ha ricevuto il suo primo lotto di questi caccia a febbraio. Anche il JF-17, un altro aereo da combattimento di fabbricazione cinese impiegato da Islamabad durante lo scontro militare con Nuova Delhi, era esposto allo stand cinese della fiera di Parigi. Sviluppato congiuntamente dal Pakistan Aeronautical Complex e dalla Chengdu Aircraft Corporation, azienda fornitrice di armamenti, il JF-17 è uno dei principali caccia del Pakistan; ne sono in servizio circa 120 esemplari ed è stato esportato anche in Azerbaigian, Myanmar e Nigeria.

A proposito del JF-17, i media indiani sostengono che Delhi abbia abbattuto un aereo da caccia del genere nel corso dei recenti scontri andati in scena con Islamabad, affermazione smentita

però dalla controparte pakistana. Sul fronte opposto il Pakistan sostiene che missili ipersonici lanciati da un JF-17 abbiano preso di mira e distrutto il sistema di difesa aerea indiano S-400 nello stato indiano del Punjab.