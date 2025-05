La Cina muove portaerei e caccia stealth: l'avvertimento da non sottovalutare

Ascolta ora 00:00 00:00

La terza portaerei della Cina, la Fujian, sta conducendo proprio in questi giorni un ciclo intensivo di prove in mare. L'emittente Cctv ha confermato l'indiscrezione spiegando che anche i suoi caccia stealth J-35 di quinta generazione imbarcati, predisposti per il lancio tramite catapulta, si stanno a loro volta sottoponendo a test e voli. L'amministrazione locale per la sicurezza marittima si è limitata ad emettere avvisi di controllo del traffico nell'area vicina alla foce del fiume Yangtze, mentre la Fujian lasciava il cantiere navale Jiangnan di Shanghai e navigava verso acque aperte. Non è finita qui perché nelle scorse ore un'altra portaerei cinese, la Liaoning, insieme a due cacciatorpediniere lanciamissili di classe Luyang III e due fregate di classe Jiangkai II, è stata vista navigare nelle acque a circa 200 km a nord dell'isola di Kuba, Okinawa.

I movimenti delle portaerei cinesi

Partiamo dalla Fujian, la terza portaerei dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese e la prima dotata di catapulte elettromagnetiche avanzate. I media locali scrivono che, una volta entrata in servizio, l'imbarcazione " migliorerà notevolmente " le capacità della Marina cinese nella difesa d'altura e nelle operazioni di scorta marittima a lunga distanza. Con un dislocamento di oltre 80.000 tonnellate, la portaerei in questione è la più grande nave da guerra a propulsione convenzionale al mondo. È stata varata nel giugno 2022 e ha iniziato le prove in mare nel maggio dello scorso anno.

Rispetto ai ponti di lancio per il salto con gli sci delle portaerei precedenti, le catapulte elettromagnetiche dovrebbero essere in grado di lanciare aerei più pesanti e con maggiore frequenza, consentendo ai caccia di essere completamente carichi di carburante e armamenti. A bordo della portaerei potrebbero operare anche altri grandi velivoli ad ala fissa, come il velivolo di controllo e allerta precoce KJ-600. Secondo la richiamata Cctv, la catapulta è efficiente dal punto di vista energetico e flessibile, tanto da consentire il lancio di droni di diverse dimensioni. " Grazie alle catapulte elettromagnetiche la nave avrà una capacità molto forte di combattere per la supremazia aerea e marittima ", ha riferito l'emittente statale.

Fujian e Liaoning in azione

Detto della Fujian, vale la pena concentrarsi anche sui recenti movimenti della Liaoning. Il ministero della Difesa del Giappone ha annunciato per la prima volta che la Cina ha inviato la sua portaerei nel Mar Cinese Orientale, a circa 200 chilometri dalle isole Senkaku amministrate dal Giappone, per esercitarsi nell'impiego di jet da combattimento. L'ufficio di stato maggiore congiunto dello stesso ministero ha dichiarato in una nota che il mezzo del Dragone stava navigando accanto a quattro cacciatorpediniere nelle acque a nord dell'isola di Kuba, nell'arcipelago delle Senkaku, rivendicato anche da Pechino, dove gli isolotti sono noti come Diaoyu.

Il ministero ha aggiunto che la Liaoning stava effettuando operazioni di decollo e atterraggio con l'impiego sia di aerei da combattimento che di elicotteri, aggiungendo che in

risposta erano stati inviati in missione caccia dell'Air Self-Defense, sebbene non siano state segnalate violazioni dello spazio aereo giapponese. Il clima è tuttavia sempre più teso. E Tokyo continua a monitorare la situazione.