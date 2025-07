F-35A armati con bombe nucleari B61-12: la rivoluzione per puntellare la Nato

Il Regno Unito sta aggiornando la propria strategia di deterrenza nucleare, introducendo nuove capacità aeree all’interno delle alleanze transatlantiche. Questa evoluzione nasce in risposta a un contesto geopolitico segnato da tensioni sempre più accentuate, che richiedono un rafforzamento sia della sicurezza nazionale sia di quella collettiva. L’acquisizione dei velivoli stealth F-35A e il loro inserimento nella missione nucleare della Nato rappresentano un momento cruciale che rilancia il ruolo britannico all’interno del sistema occidentale di deterrenza. Tale aggiornamento amplia gli strumenti a disposizione con soluzioni più flessibili e capaci di operare su più livelli.

L’evoluzione della deterrenza nucleare britannica

Per molto tempo, il Regno Unito ha basato la propria deterrenza nucleare principalmente sui missili Trident II D5, installati sui sottomarini della Royal Navy. Oggi, tuttavia, Londra decide di ampliare il proprio arsenale introducendo caccia in grado di trasportare armi nucleari, ristabilendo così una dimensione tattica aerea che era stata abbandonata alla fine degli anni Novanta. L’acquisto di 12 F-35A, configurati come velivoli dual-capable, infatti, rappresenta il primo passo verso tale diversificazione strategica. Dall’analisi emerge che questi aerei sono progettati per svolgere, sia missioni convenzionali, sia nucleari, offrendo quindi una capacità operativa modulare e adattabile a diversi scenari di conflitto. I velivoli saranno principalmente stazionati presso la Raf Marham, una delle principali basi aeree britanniche, e integrati nel sistema Nato di condivisione nucleare.

L’impatto del dual-capable aircraft

L’introduzione degli F-35A nel ruolo nucleare comporta rilevanti implicazioni sia operative sia strategiche. Rispetto alla versione STOVL F-35B, gli F-35A vantano una maggiore autonomia e una superiore capacità di carico, caratteristiche fondamentali per assicurare una deterrenza efficace e flessibile. La partecipazione del Regno Unito alla missione nucleare aerea della Nato si fonda su un meccanismo “dual-key” condiviso con gli Stati Uniti, che mantengono il controllo e la custodia delle testate B61-12. Tale sistema richiede standard elevati di addestramento, prontezza operativa e investimenti infrastrutturali per garantire sicurezza ed efficacia. La complementarietà tra la deterrenza strategica sottomarina e quella aerea realizza un sistema globale più robusto, adeguato alle complesse sfide geopolitiche attuali.

Lo sviluppo dei sistemi d’arma nazionali

L’introduzione degli F-35A si inserisce in un processo più ampio di modernizzazione delle forze armate britanniche e di rafforzamento della posizione del Regno Unito all’interno dell’Alleanza atlantica. Tale scelta, secondo esperti, potrà, infatti, influenzare lo sviluppo di programmi futuri, come il Tempest ed il caccia stealth di sesta generazione, la cui realizzazione resta ancora incerta. L’integrazione degli F-35A potrebbe modificare le priorità strategiche e operative, consolidando una posizione più incisiva per il Regno Unito nel medio termine.

Parallelamente, la partecipazione attiva nella missione nucleare della Natol’allineamento transatlantico e potenzia la capacità britannica di contribuire alla sicurezza europea in un o scacchiere internazionale sempre più complesso e teso.