Jet lanciati dalla nuova portaerei: la Cina presenta la catapulta elettromagnetica

La terza portaerei della Cina ha completato l'ottavo ciclo di prove in mare e si avvicina sempre di più alla completa operatività. Nelle ultime ore sono emersi segnali che dimostrerebbero come la Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese (PLAN) sia ormai prossima a lanciare e recuperare velivoli dalla catapulta elettromagnetica presente sulla Fujian. Anzi: potrebbe averlo già fatto visto che i media statali hanno diffuso video e immagini – senza data – che mostrano con particolare attenzione le operazioni di volo a bordo dell'imbarcazione in concomitanza con il 98esimo anniversario della fondazione delle forze armate del Paese. Nel caso in cui non dovessero esserci intoppi il colosso dei mari dovrebbe entrare in servizio entro la fine del 2025.

Gli ultimi test della portaerei cinese

Come ha sottolineato il portale The War Zone, le autorità cinesi non hanno ancora mostrato aerei in fase di lancio o di recupero a bordo della Fujian, anche se le recenti immagini comparse sul web hanno immortalato un caccia monoposto imbarcato Shenyang J-15T, almeno in posizione per un lancio con catapulta e postbruciatori attivati. Un'altra clip mostra l'ombra proiettata sul ponte della portaerei da un caccia della serie J-15 che vola basso sopra o comunque molto vicino alla nave. Non ci sono chiare indicazioni, né l'una né l'altra, in merito al fatto che il jet in questione sia decollato e/o atterrato sulla Fujian. Potrebbe però averlo fatto sfruttando proprio la citata catapulta elettromagnetica.

Certo è che la famiglia J-15 può contare sulla versione T specificamente sviluppata per il lancio tramite catapulta. Le precedenti varianti del velivolo erano invece progettate per l'impiego su portaerei a decollo corto ma con recupero assistito (STOBAR). Le immagini ufficiali recentemente pubblicate includono anche un'immagine dei membri dell'equipaggio della Fujian impegnati in una cosiddetta "passeggiata per la ricerca di detriti da oggetti estranei" (FOD). Si tratta di una misura di sicurezza proattiva di routine adottata su portaerei e aeroporti terrestri per verificare la presenza di potenziali pericoli, piccoli ma gravi, prima delle operazioni di volo.

L'importanza della Fujian

Non è da escludere che la Fujian stia lanciando e recuperando velivoli ad ala fissa, o almeno che si stia avvicinando molto a questo obiettivo, nell'ambito delle prove in corso. Ricordiamo che i test di funzionamento di base delle catapulte elettromagnetiche della portaerei sono iniziati nel 2023, mentre la nave era ancora in fase di allestimento. Si tratta inoltre della prima portaerei cinese interamente progettata a livello nazionale, e della più grande nave da guerra a propulsione convenzionale del mondo con un dislocamento di oltre 80.000 tonnellate.

In quanto prima portaerei CATOBAR della Cina, la Fujian è da anni fonte di grande interesse. Le catapulte elettromagnetiche offrono il vantaggio di poter essere adattate con maggiore precisione a tipologie di velivoli molto diverse, in particolare a quelli più piccoli e leggeri.

In termini più generali, questa portaerei riflette un importante impulso alla modernizzazione da parte del PLAN, con particolare attenzione al supporto di missioni regionali di alto livello come l'intervento contro, nonché operazioni in acque blu a lungo raggio nel(e oltre).